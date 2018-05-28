仔细程度，令人敬佩，不仅包装严密，而且顺序号也是按照订单放置！
赠品除了一张9区D9，还有4张原版蓝光碟！
黑鹰计划，新索蓝光书 BD50，96*；
剪刀手爱德华，新索蓝光书 BD50，96*；
新傲慢与偏见，新索蓝光书 BD50，138*；
天地人三部曲：微观世界、喜马拉雅、鸟语梦飞行，RBD-UC09175 T ，45*；
小公主索菲雅系列 终极收藏版，DB-8090，8D9，64*；
SJ-50006A 银翼杀手2049，
SJ-50014A 速度与激情8，
SJ-50029A 无耻混蛋，昆汀·塔伦蒂诺，布拉德·皮特，
—— 20x3BD50=60*；
赠品：
ST-154 萤之光：罗马嫁期 电影版 ホタルノヒカリ (2012)，6.4，导演 吉野洋，绫濑遥；
SJ-6693 幻影/ 恶灵。
伴我同行 Stand by Me (1986)，8.9，美，原版全区BD，纸套，无中字；
早餐俱乐部 The Breakfast Club (1985)，8.2，美，原版全区BD，无中字；
骗中骗 The Sting (1973)，8.7，美，原版全区BD，无中字，保罗·纽曼、罗伯特·雷德福；
雪人 The Snowman (1982)，8.8，英，英B区，BD，纸套，无中字。
其它SJD9/BD、DT、4G/TM 等，均添加到以往记录中！