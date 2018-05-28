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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2018-5 淘碟汇总：魔灯影像，魔鬼包装！

雄霸天下 发布于：

 

       仔细程度，令人敬佩，不仅包装严密，而且顺序号也是按照订单放置！

       赠品除了一张9区D9，还有4张原版蓝光碟！

 

 

黑鹰计划，新索蓝光书 BD50，96*；

剪刀手爱德华，新索蓝光书 BD50，96*；

新傲慢与偏见，新索蓝光书 BD50，138*；

 

天地人三部曲：微观世界、喜马拉雅、鸟语梦飞行，RBD-UC09175 T ，45*；

 

小公主索菲雅系列 终极收藏版，DB-8090，8D9，64*；

 

SJ-50006A 银翼杀手2049，

SJ-50014A 速度与激情8，

SJ-50029A 无耻混蛋，昆汀·塔伦蒂诺，布拉德·皮特，

                —— 20x3BD50=60*；

 

赠品：

ST-154   萤之光：罗马嫁期  电影版 ホタルノヒカリ‎ (2012)，6.4，导演 吉野洋，绫濑遥；

SJ-6693 幻影/ 恶灵。

伴我同行 Stand by Me (1986)，8.9，美，原版全区BD，纸套，无中字；

早餐俱乐部 The Breakfast Club (1985)，8.2，美，原版全区BD，无中字；

骗中骗 The Sting (1973)，8.7，美，原版全区BD，无中字，保罗·纽曼、罗伯特·雷德福；

雪人 The Snowman (1982)，8.8，英，英B区，BD，纸套，无中字。

 

 

其它SJD9/BD、DT、4G/TM 等，均添加到以往记录中！

 

 

 

 

 

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雄霸天下

雄霸天下 (上海)

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