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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2017 异星引力 莫斯科陷落，俄罗斯版《独立日》，科幻灾难大片

雄霸天下 发布于：

                                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

 

莫斯科陷落  Притяжение  (2017)

 

又名: 异星引力(台) / Prityazhenie / Attraction

评分：时光网 6.3，豆瓣 4.9，IMDb 5.5

导演: 费奥多尔·邦达尔丘克

编剧: 奥列格·马洛维奇克 / 安德烈·佐洛塔廖夫

主演: 伊琳娜·斯达申鲍姆、亚历山大·佩特罗夫、

        林奈·穆罕默托夫、欧列格·缅希科夫

类型: 剧情 / 科幻

国家: 俄罗斯

语言: 俄语

上映: 2018-02-02(中国大陆) / 2017-01-26(俄罗斯)

片长: 132分钟 / 119分钟(中国大陆)

IMDb 链接： tt4731148

 

 

　　难得一见的流星雨即将在俄罗斯上空出现，青年男女们兴奋非常，纷纷走上街头见证着历史性的一刻。美丽女孩 尤利娅（伊琳娜·斯达森保姆 Irina Starshenbaum 饰）不顾身为军官的父亲的反对，执意和特姆（亚历山大·佩特罗夫 Alexander Petrov 饰）交往。在流星雨来的这天，他们躲在一隅偷欢，却不知莫大的危机正在袭来。

 

      一艘外星飞船遭到俄罗斯空军战机的攻击，它在迫降的过程中给莫斯科造成毁灭性的打击，而尤利娅的闺蜜也在灾难中丧生。在此之后，尤利娅和朋友们闯入禁区，遭遇了外星人。阴差阳错，她决定救治受重伤的外星飞行员 汉克（林奈·穆罕默托夫 Rinal Mukhametov 饰），而特姆等憎恶外星人带来的灾难，对汉克恨之入骨。 

 

　　跨越时空的爱情在此过程中产生……

 

 

 

 

 

 莫斯科陷落 / 异星引力【BD】Attraction

 

编号：SJBD-2923A （

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         第二版全新德版制作，升级更优质画质视频，升级杜比全景声音轨，加入独家台3、独家泰3，

         官方中英德泰字幕，德版独有花絮。

         独享Capelight德B区全新制作版本，荟萃独家台3、独家泰3区素材精华，

         特别陷落杜比全景声7.1.4全新格式高清无损原音，官方中英德泰字幕，

         保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：俄语DD-Atmos 7.1.4 泰语5.1-384K 德语5.1-384K

字幕：英 中繁 泰 德

花絮：1、特辑 02:11  02:02  03:00

         2、特效 09:15

         3、预告片 02:06

 

 

       影片有着好莱坞大片的影子，剧情人物变化略有突兀，不太流畅，碟片本是作为灾难片买回来看的，其中，也只有外星飞行物堕落莫斯科的时候略有看点，其它就一般般了，因为孩子学习，音量减小，也是观影不爽的因素之一！

 

 

 

 

      2017年俄罗斯上映剧情科幻片，俄罗斯版《独立日》+《伦敦陷落》综合体，展现俄罗斯日新月异可与好莱坞比肩的电影工业实力。


 

 

 

 俄罗斯年度科幻大作，

《异星入境》、《第九区》幕后团队继《独立日》又一科幻灾难巨献。

 

 

 

莫斯科陷落 Attraction(2017)

6 .3 / 7 .0

莫斯科陷落(2017)

影评(16)

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