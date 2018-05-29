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《仙剑奇侠传》， 是根据大宇资讯同名单机游戏改编的古装仙侠玄幻电视剧，由上海唐人电影制作有限公司、云南电视台、上海影视有限公司等联合出品，李国立执导，胡歌、刘亦菲、安以轩、刘品言、彭于晏等联袂主演。

该剧讲述了渔村的店小二李逍遥与女娲后人赵灵儿以及林家堡大小姐林月如等人之间的恩爱情仇，并联手消灭拜月教拯救苍生的故事。

该剧于2005年1月24日在台湾中视首播，后于2005年1月31日在重庆电视台影视频道、上海电视台电视剧频道内地首播，又于2008年1月27日在河北卫视首轮上星播出。

《仙剑奇侠传三》的单机游戏，没有拍摄成电视连续剧！

《仙剑奇侠传三》，是根据国产单机游戏《仙剑奇侠传三》改编的同名古装玄幻电视剧，由上海唐人电影制作有限公司出品，李国立、梁胜权、林玉芬、黄俊文执导，胡歌、霍建华、杨幂、唐嫣、刘诗诗、黄志玮、林子聪、刘家辉等联袂主演。

该剧讲述了渝州城永安当的小伙计景天和唐门大小姐雪见受到两人随身玉佩的彼此吸引，他们二人 “热闹而又尴尬” 地相识了，成了一对欢喜冤家。其实雪见和景天正是彼此的有缘人，而他们都来历不凡，身藏几世的秘密，随着雪见家族的剧变，二人阴差阳错地步入了江湖的血雨腥风之中，并结识了徐长卿、紫萱和龙葵等，等待他们的是更加惊险的前程和重大的责任。

该剧于2009年6月28日在台州三套公共财富频道全国首播，后于2010年2月14日（大年初一）在江苏卫视首轮上星播出。

仙剑奇侠传

又名: Chinese Paladin

评分：时光网 7.9，豆瓣 8.5，IMDb 7.3

导演: 吴锦源 / 梁胜权 / 麦贯之 / 于建福

编剧: 陶海 / 王远 / 阎虹宇 / 阎振华

主演: 胡歌、刘亦菲、安以轩、彭于晏、谢君豪、

李丽珍、徐锦江、谭耀文、郑佩佩

类型: 爱情 / 奇幻 / 武侠 / 古装

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2005-01-24(中国大陆)

集数: 34

单集片长: 46分钟

IMDb 链接：tt3914484

编号：SJ-WHD，W6058 ， 2BD

配置：HDTV高清版+官方国粤语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0 粤语2.0

字幕：中简 中繁

一心习武梦想名震江湖的李逍遥(胡歌 饰)，为求灵丹妙药救助忽患怪病相依为命的李大婶上了仙岛，在机缘巧合下结识神秘少女赵灵儿(刘亦菲 饰)。两人情投意合当日就成婚，并许诺永不相忘。遥带着金丹离岛救婶婶，却被骗服下 “忘忧散”，把与灵儿的一切全部忘记！已身怀有孕的灵儿深受打击，又发现自己是 “大地之母” 女娲后人的真相，有着拯救苍生的使命只好忍痛放下私人感情！

逍遥在行走江湖的途中结识了刘晋元及其外刚内柔的表妹妹林月如(安以轩 饰)，并渐渐和这个欢喜冤家产生了情愫。李逍遥的感情到底何去何从？作为女娲后人的赵灵儿又背负着怎样的命运？一路上的诡异事件又预示着如何饿结局？

仙剑奇侠传 三 (2009)

又名: Chinese Paladin 3

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.7，IMDb 7.6

导演: 李国立

编剧: 邓紫珊

主演: 胡歌、杨幂、唐嫣、霍建华

刘诗诗、林子聪、黄志玮

类型: 爱情 / 奇幻 / 武侠 / 古装

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2009-06-28(中国大陆)

集数: 37

单集片长: 45分钟

IMDb 链接： tt5594036

编号：SJ-WHD，W6061， 2BD

配置：HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0

字幕：中简

渝州城永安当的小伙计景天是个怀有大大梦想的乐天派，一日在集市闲逛时他遇到了堂堂唐门大小姐雪见。受到两人随身玉佩的彼此吸引，他们二人“热闹而又尴尬”的相识了，成了一对欢喜冤家。其实雪见和景天正是彼此的有缘人，而他们都来历不凡，身藏几世的秘密。

随着雪见家族的剧变，二人阴差阳错的步入了江湖的血雨腥风之中，并结识了紫萱、龙葵和长卿等。虽然朋友相伴的日子非常快乐，但等待他们的却是更加惊险的前程和重大的责任。