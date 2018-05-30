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雅克·贝汉

Jacques Perrin

性别: 男

星座: 巨蟹座

生日: 1941-07-13

生地: 法国，巴黎

职业: 演员 / 制片 / 导演 / 编剧

又名: Jacques Simonet (本名)

雅克·贝林 / 贾克·贝林

家庭成员: 马科森斯·珀林 (儿)

imdb 编号：nm0674742

雅克·贝汉 ， 于1941年7月13日出生于法国，1957年从影，之后成为欧洲著名的男演员。1966年，他获得威尼斯影展最佳演员。1968年制片著名的《Z》，此片在1969年荣获 OSCAR最佳外语片奖。1975年，他制作的《SECTION SPECIALE》（《特别法庭》）荣获法国影院大奖，同年他出品了《LA VICTOIRE EN CHANTANT》（《高歌胜利》）并再次获得奥斯卡最佳外语片奖。

从1988年开始，他的目光转向了自然界，并出品了《LE PEUPLE SINGE》（《猴群》）。1990年，JACQUES PERRIN出品了《HORSLA VIE》（《生命之外》）这是一部根据一位记者人质的真实故事改编的作品，他以此获得了1991年戛纳评委奖。

在1994年到1995年间，他开始了《微观世界》的制作， 1998年9月，他开始了《喜马拉雅》的制作，此片在1999年12月份出品，获得两项恺撒奖和众多的国际奖项，并在2000年获奥斯卡提名。从1998年7月到2001年9月，JACQUES PERRIN开始导演和制作《迁徙的鸟》，该片公映后获得巨大成功。

雅克·贝汉 杰作 “天·地·人” 三部曲：《微观世界》、《喜马拉雅》和《迁徙的鸟》。前两部影片雅克·贝汉担任制片人，到了《迁徙的鸟》，他更是集导演、编剧、制片数职于一身。这三部影片把雅克·贝汉独特的魅力撒向了全世界，让雅克·贝汉成了自然纪录片的大师。

《天地人三部曲》， 饱含励志温情的正面意识，体现了欧洲和法兰西民族的深厚文化底韵，亦不失法国人天生的浪漫情怀和高雅气质，制作上更尽显出法国人对于艺术的完美追求和无以复加的精益求精。

《天地人三部曲》， 以诗意的镜头，出神入化的电影技艺和美妙乐韵，提炼出生物与大自然无与伦比的瑰丽美感，洋溢着浓郁的自然主义气息和强烈的人文主义精神，可谓人类的心灵净化剂，堪称不朽的自然史诗巨作，超凡入圣。

三部曲能够取得巨大成就，除了影片独特的主题和优美壮丽的画面、出神入化的摄影之外，音乐也在其中扮演了不可或缺的重要角色。法国著 名的年轻音乐人 布鲁诺·古莱(Bruno Coulais)全程主理和创作了『天·地·人』三部曲的音乐，获得了广泛的赞誉。

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页1、综述；

页2、分部介绍：

1996 微观世界 ；

1999 喜马拉雅 ；

2001 迁徙的鸟 。