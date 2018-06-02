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不惧风暴 Into the Storm (2014)

又名: 飓风中心(港) / 直闯暴风圈(台) / 灭世风暴

评分：时光网 7.2，豆瓣 6.7，IMDb 5.8

导演: 史蒂文·奎里

编剧: 约翰·斯韦特纳姆

主演: 理查德·阿米蒂奇、莎拉·韦恩·卡丽丝、

马特·沃尔什、马克斯·迪肯

类型: 动作 / 灾难

官网: www.intothestormmovie.com

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2014-09-12(中国大陆)，2014-08-08(美国)

片长: 91分钟(中国大陆) ，89分钟(美国)

IMDb 链接： tt2106361

故事背景设定在一个名为西弗敦的小镇，在同一天中，史无前例的多个龙卷风同时席卷这个小镇，在这些难以预测且极度致命的龙卷风群袭击下，整个小镇面临灭顶之灾。但专门研究龙卷风的追风人预测，更糟糕的情况还尚未真正到来。大多数居民都在紧迫寻找避难所，而这些追风者们却 “逆向而行” 赶到龙卷漩涡前，测试需要走多远才能拍到这千载难逢的极端时刻。

不惧风暴

编号：SJD9-4716A

配置：独家华纳1区正式版+蓝光HD内核高清DTS+3区+官方中英法西韩泰马来印尼字幕+

内录高保真公映国配+完整花絮+OST（Play向上进入）

音轨：英语5.1-448k 英语DTS5.1-1536k 法语5.1-384k 西5.1-384k 国语DD 2.0-192k

字幕：英、法、西、简中、繁中、粤式中文、韩、泰、马来、印尼

花絮：1、不惧风暴：龙卷风档案；

2、提图斯：终极追风车；

3、假风暴：真条件。

不惧风暴

编号：SJBD-0727B，洗版，第三版 SJBD-0727C 加日语 日语5.1-384k ，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

华纳美A区版，复合CEE版自带中字蓝光及法日泰各区DVD素材精华，

三版本官方中文字幕及官方英法西日韩泰印尼马来字幕，集成蓝光自带5.1公映国语配音，

保留完整幕后花絮并附全程官方中文字幕 。

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-448k 西班牙语5.1-448k

国语5.1-448k 泰语5.1-448k

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰

花絮：1、不惧风暴：龙卷风档案；

2、提图斯：终极追风车；

3、假风暴：真条件。

花 絮：

1、演员们大部分的时间都在和人造的风，雨打交道，他们在绝大部分的时间里必须要浑身湿透，

或者至少看起来要这样。为了实现这一点，毛发部门为演员们使用了免洗的护发素。

2、电影发生在多云天气，然而在盛夏的大底特律地区拍摄意味着一个月有25天是晴天，

因此剧组每天都使用两到三台建筑起重机，每个都能支起40*60英尺的木炭色网格布，

为整个拍摄场地抵挡阳光。

3、饰演气候专家艾莉森·斯通的莎拉·韦恩·卡丽丝父母都是气候专家。

除此之外，莎拉为影片做准备时读了至少100页专业资料和至少看过200部影片。

4、片中追逐风暴的座驾 “提图斯” 在汽车之城底特律打造，为三大汽车制造商建造标准汽车原型

的库斯通创作公司承包了从零建造 “提图斯” 的任务，一切从改造的道奇敞篷小货车底盘开始。

5、有一个设定贯穿《不惧风暴》，那就是镜头随处可见。追逐风暴的座驾 “提图斯” 上有24个

摄像机，另外手机摄像头、以及其它录像跟踪设备也让镜头无处不在。