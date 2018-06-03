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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2010 末日的地球：大地震 Mega Disaster Earthquake，

雄霸天下 发布于：

                                                                                                        —— 图文整理自网络

 

末日的地球：大地震 Mega Disaster Earthquake (2010)

 

又名: 大灾难：地震

评分：豆瓣 7.3，IMDb 6.9

导演: quinn berentson / stuart waterhouse

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2010-08-07

IMDb 链接："Mega Disasters" San Francisco Earthquake (TV Episode 2006) - IMDb

                   https://www.imdb.com/title/tt1070985/?ref_=fn_al_tt_4

 

 

 

 

 

片名：末日地球-大地震  Mega Disaster:Earthquake

编号：X6BD10335-2

片长：50分钟

音轨：英 DD5.1/英 DD2.0

字幕：中简/中繁/中繁/英

特别收录：预告片

 

 

片名：末日地球-火山爆发 Mega Disaster:Volcano

编号：X6BD10335-1

片长：50分钟

音轨：英 DD5.1/英 DD2.0  

字幕：中简/中繁/中繁/英

特别收录：预告片

 

 

 

片名：末日地球-世纪海啸  Mega Disaster:Tsunami

编号：X6BD10335-3

片长：50分钟

音轨：英 DD5.1/英 DD2.0

字幕：中简/中繁/中繁/英

特别收录：预告片

 

 

 

片名：末世预警 The Antarctica Challenge

编号：X6BD10335-4

片长：52分钟

音轨：英 DTS-HD7.1/英 TRUE-HD5.1/英DD5.1

字幕：中简/中繁/中繁/英

特别收录：预告片

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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