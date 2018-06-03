—— 图文整理自网络
末日的地球：大地震 Mega Disaster Earthquake (2010)
又名: 大灾难：地震
评分：豆瓣 7.3，IMDb 6.9
国家: 美国
语言: 英语
上映: 2010-08-07
IMDb 链接："Mega Disasters" San Francisco Earthquake (TV Episode 2006) - IMDb
https://www.imdb.com/title/tt1070985/?ref_=fn_al_tt_4
编号：X6BD10335-2
片长：50分钟
音轨：英 DD5.1/英 DD2.0
字幕：中简/中繁/中繁/英
特别收录：预告片
片名：末日地球-火山爆发 Mega Disaster:Volcano
编号：X6BD10335-1
片长：50分钟
音轨：英 DD5.1/英 DD2.0
字幕：中简/中繁/中繁/英
特别收录：预告片
片名：末日地球-世纪海啸 Mega Disaster:Tsunami
编号：X6BD10335-3
片长：50分钟
音轨：英 DD5.1/英 DD2.0
字幕：中简/中繁/中繁/英
特别收录：预告片
片名：末世预警 The Antarctica Challenge
编号：X6BD10335-4
片长：52分钟
音轨：英 DTS-HD7.1/英 TRUE-HD5.1/英DD5.1
字幕：中简/中繁/中繁/英
特别收录：预告片