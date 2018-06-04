—— 图文整理自网络

奈莱特瓦河战役 Bitka na Neretvi (1969)

又名: 内雷特瓦河战役、跨越纳若维河

评分：时光网 7，豆瓣 6.9，IMDb 7.2

导演: 维尔伊科·布拉吉

编剧: 斯特万·布拉伊奇 / 维尔伊科·布拉吉 / Ratko Djurovic / 乌戈·皮罗

主演: 尤·伯连纳 / 奥逊·威尔斯 / 谢尔盖·邦达尔丘克 / 安东尼·道森

类型: 剧情 / 战争

国家: 南斯拉夫 / 美国 / 意大利 / 西德

语言: Serbian / 英语

上映: 1969-10-07

片长: 175 分钟 / Germany: 142 分钟 / Italy: 134 分钟 / USA: 102 分钟

IMDb 链接： tt0064091

描述在二战末期，希特勒下达 “韦斯作战命令”，德军大举进攻南斯拉夫。游击队员们肩负着护送大批难民撤离的艰巨任务，而撤离的关键是跨越纳若维河的大桥，德军已始经从四处调兵遣将至河畔，企图一举全歼游击队。于是在桥边展开了一场惊心动魄的追击与反击战。

内雷特瓦河战役 / Bitka na Neretvi (1969)

编号：DT-90123

音轨：德语DTSHD5.1 国语5.1

字幕：中文 中文

配置：独家德版B区全新数码修复完整版+东方电影台全新配音完整国语+

国语整理官方中文字幕+精彩花絮

前南斯拉夫经典战争大制作

德、意、伪军、各种势力汇聚在一起对付铁托的游击队。除此之外游击队还要面对伤寒的肆虐与不断增加的伤兵问题（与苏捷斯卡战役对比观看）。在宏大逼真的战争大场面中又不乏细腻入微的个人情感，前南斯拉夫投资规模最大的二战巨片，联合了欧美十多位巨星出演。

第42届奥斯卡金像奖 (1970)

最佳外语片(提名)