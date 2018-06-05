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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2003 大卫·戈尔的一生，艾伦·帕克 铁案悬谜，凯特·温丝莱特 绝命调查，凯文·史派西命案疑云！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

大卫·戈尔的一生 The Life of David Gale (2003)

 

又名: 铁案悬谜 / 命悬一线 / 绝命调查 / 铁案疑云

评分：时光网 8.2，豆瓣 8.6，IMDb 7.6

         No.244 ，豆瓣电影Top250

导演: 艾伦·帕克

编剧: 查尔斯·伦道夫

主演: 凯文·史派西、凯特·温丝莱特、

        劳拉·琳妮、加布里埃尔·曼

类型: 剧情 / 悬疑 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2003-02-21(美国)

片长: 130 分钟

IMDb 链接： tt0289992

 

　　贝茜·布鲁姆（凯特温斯莱 Kate Winslet饰）是纽约某新闻杂志的知名记者，她接到了一个任务是去采访一名死刑犯 大卫·戈尔（凯文•斯帕西 Kevin Spacey 饰）。戈尔的罪名是强间并谋杀了康丝坦斯·哈拉维，并将于周五下午6点被处以死刑，那么布鲁姆将要采访并记录的就是戈尔人生最后的三天，而此前戈尔拒绝了一切采访。布鲁姆起初对这个任务很不以为然，但在和戈尔的接触过程中，她发现一切并非表面呈现的那么简单，于是布鲁姆决定用仅剩的三天开始寻找真相 … … 

 

　　电影《大卫戈尔的一生》的导演艾伦•帕克凭借该片提名2003年柏林国际电影节金熊奖。

 

 

 

 

铁案悬谜

 

编号：TOP-537G

配置：1+法日+韩泰港+OST+花絮

音轨：英语DD5.1、泰语DD5.1、英语DD2.0、法语DD2.0、日语DD2.0、评论声轨

字幕：中文、英文、法文、日文、韩文、泰文、印尼文、评论字幕、双显字幕

片长：130:07 分钟

 

 

      这是一部令人紧张的悬念片，两获奥斯卡影帝称号的 凯文·斯帕西 和曾获奥斯卡提名的 凯特·温斯莱特 分别担任剧中男女主角。本片一主题是反对死刑，使得影片在上映时掀起了一次反死刑风暴。导演艾伦·帕克希望通过此片能提醒一些人不要轻而易举判处被告死刑。据一些西方媒体报道，此片是在表达对美国总统布什支持死刑的不满。

 

 

 

 

绝命调查 /铁案疑云（台）/铁案悬谜（港）/大卫·戈尔的一生The Life of David Gale

 

配置：SJBD-0404A ，第一版

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，

         英国环球B区全球最佳影音版，荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，

          尊享导演艾伦·帕克独有双版中译随片评论与全球最完整超半小时珍藏花絮，

          并附全程中文字幕，收录源种级东影上译国语配音

音轨：英语DTS-HD5.1/法语DTS5.1-768K/西班牙语DTS5.1-768K/

         国语2.0-192K/日语DTS5.1-768K/泰语5.1-384K/英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文繁体/日文/韩文/泰文/中文繁体评论1-2（双版译本）

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整超半小时珍藏花絮，

1、魂断德州；

2、删剪片段；

3、制作特辑；

4、配乐专辑。

 

 

 

 

 

铁案悬谜 / 大卫·戈尔的一生 The Life of David Gale (2003)

 

编号：SJBD-2020A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享环球美港A区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，优选港A区多语言字幕选择菜单，

         特别悬谜DTS-HD 5.1高清无损原音，集成东影上译国配，官方国粤英法西日韩泰印尼字幕，

         附官方汉化评论字幕，集成美A区完整幕后花絮内容并附全程3区官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-448 西5.1-448 

         国语2.0-192 日语5.1-448 泰语5.1-448 英语评论2.0-192

字幕：英文 法 西 中繁台 中繁粤 日 韩 泰 

         英文评论 中繁台评论 中繁粤评论 日评论 韩评论 泰评论 （印尼）

花絮：1、魂灭德州；

         2、删剪片段；

         3、制作特辑；

         4、配乐制作特辑；

         5、预告片。

 

 

   凯文·史派西、凯特·温丝莱特  领衔经典之作，

豆瓣六万余人评分高达8.7，常年位列TOP 250 ！

 

 

 

大卫·戈尔的一生 The Life of David Gale(2003)

8 .2

大卫·戈尔的一生(2003)

影评(382)

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标签：
凯特·温丝莱特 凯文·史派西 艾伦·帕克
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