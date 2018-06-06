—— 图文整理自网络

传 染 病 Contagion (2011)

又名：世纪战疫(港) 、全境扩散(台)、传染

评分：时光网 ，豆瓣 ，

导演: 史蒂文·索德伯格

编剧: 斯科特·Z·本恩斯

主演: 玛丽昂·歌迪亚、马特·达蒙、

劳伦斯·菲什伯恩、裘德·洛、

格温妮斯·帕特洛、凯特·温丝莱特、

布莱恩·科兰斯顿、何超仪

类型: 科幻 / 惊悚 / 灾难

国家: 美国

语言: 英语 / 汉语普通话 / 粤语

上映: 2011-09-03(威尼斯电影节) ， 2011-09-09(美国)

片长: 106分钟

IMDb 链接： tt1598778

影片讲述了一种新型致命病毒在几天之内席卷全球的故事。

贝丝（格温妮丝·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）从香港出差回明尼阿波利斯的家后突发疾病死亡，丈夫托马斯 （马特·达蒙 Matt Damon 饰）协助 Dr. Erin Mears （凯特·温斯莱特 Kate Winslet 饰）调查真相。可怕的是同样病症的患者在世界范围内大规模出现，病毒在不停蔓延。阴谋论记者阿伦（裘德·洛 Jude Law 饰）趁机散布对政府和医疗机构不利的舆论。

Dr. Leonora Orantes （玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰）被派往香港调查病因，但却被本土医生（黄经汉 Chin Han 饰）扣留作为交换疫苗的人质。在 Dr. Ellis Cheever （劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 饰）和年轻医生 Ally Hextall（詹妮弗·艾莉 Jennifer Ehle 饰）的努力下，终于研制出治疗病毒的疫苗，事件终于得以平静。

值得一提的是本片还有港星何超仪和徐天佑的卖力出演。

传染病 / 世纪战疫 / Contagion (2011)

编号：SJBD-1820A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

华纳美港A区复合版本，中法日泰悉数官方素材，原版绝无压缩原汁原味视频（美港同源），

特别战疫DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英法西日韩泰字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640 西5.1-640 日语5.1-640 泰语5.1-640

字幕：英文 法 西 中繁 中繁 日 韩 泰

花絮：1、《全境扩散》的事实 11:29

2、《全境扩散》的侦探 04:57

3、剧名：一个病毒如何改变世界 02:01

名导 史蒂文·索德伯格掌镜，马特·达蒙、裘德·洛、凯特·温丝莱特、玛丽昂·歌迪亚、格温妮丝·帕特洛、劳伦斯·菲什伯恩，熠熠星光开展世纪战疫。

传染病

编号：TY-F-0061

配置：美A+港A+多区

片长：106 分钟

人类的困境

《传染病》的灵感来源于数次谈话，当时史蒂文·索德伯格和本片的编剧 斯科特·Z·本恩斯 正在忙于制作《告密者》。本恩斯回忆说：“我和索德伯格在段时间里常常要坐飞机飞来飞去，于是我们就聊起人们在旅行之后总是会显得很疲倦，有的人甚至还会大病一场。然后，我们就萌生了要制作一部电影的念头。这个 ‘生病’ 的源头被留了下来，渐渐被推及成了人们在公共场所容易受到侵害的想法。我觉得集体受到袭击的情节应该很有代表性，而且也能折射出人性的内容。” 虽然影片讲述的是一个关于传染病的故事，但是在导演 史蒂文·索德伯格看来，这部电影讲述的人类的某种困境，他说：“我总是在脑子里幻想人类的一种几乎无法解决的困境，死亡如同时钟一般准确的来临，但是人们却无计可施，只能眼睁睁地看着。这个复杂情况下的人的选择，是我感兴趣的内容。”

对于一个导演来说，拍摄一部能让所有人都感同身受的影片非常难得，因为有题材、有剧本、有投资的情况并不多见，而且索德伯格对题材要求极为苛刻，这样的题材能落到他的手中，就更为难等可贵了。索德伯格说：“这种题材挺少见的，碰到了就要抓住机会。而且本恩斯的剧本非常好，既有发人深醒的内容，又不缺乏商业性的元素。这其实是一部严肃的关于全国性恐慌的电影，我觉得剧本里的故事和现今世界的格局很相似。医疗问题、政府工作问题、人人自危的问题。实际上，这就是一个小社会，从电影里我们能看到现在社会的困境、症结和问题所在。”

6区DVD封套，已收 ：

传染病

ISBN：9787799738581

外文名：Contagion

介质：DVD9

碟数：1

片长：106分钟

ISRC：CNA1211010500

出版社：中国录音录像出版总社

出品公司： 美国华纳家庭录影公司

版权提供：美国华纳家庭录影公司

发行公司： 上海新索音乐有限公司

配音语言：英语

字幕语言：中文

国权音字：02-2011-0549号

音频格式：英语杜比数字5.1

文音进字：(2011)563号

上映日期：2011-09-09

投放市场日期：2012-01-20

屏幕比例：1.781

真实的科学

在本恩斯动手写作剧本之前，他找了不少传染病学领域内的专家咨询一些内容，而且他自己也开始做起了病理学的研究。本恩斯拜访的那些科学家无一例外地对他要写的故事很感兴趣，而且都提供了最为专业和尖端的建议。除此之外，他们还打开了自己实验室和研究中心的大门，让编导和演员进门参观。他们详细解释了自己的工作、研究对象和研究器材，以及目前的研究进展。这些人中，哥伦比亚大学传染免疫中心的负责人，利普林博士最为热情，他不仅提供了第一手的资料，开放了自己的实验室，而且还经常前往片场探班，进行现场指导。

索德伯格说：“当我们走进那些实验室的时候，我唯一能做的就是聆听专业人员的讲解，然后记住一些专业上的内容，记录下仪器的样子和使用方法，以及专业人员的言谈风格。因为我想在电影中完全还原一个现实的科学世界，让观众见到最真实的现实。” 为了能把真实的科学体现在电影中，剧组按照大学实验室的规制设计了研究室的场景，而且还找来了利普林博士为影片中的“虚拟病毒”设计了一个符合科学规范的3D模型。这个模型会在电影中起到极为关键的作用。

科学界的鼎力支持，给索德伯格了一种矛盾的感受，他说：“一方面我明白了在科学界有很多未解之谜的存在，如果哪一天真的来了一个什么超级细菌，我们就玩完了。而另一方面，当我看到这么多高智商的脑袋在为科学作出贡献的时候，我又感觉到放心，因为把自己的未来交到这些人的手中，还不算太坏。所以我就在影片中加入了两种情绪，一种是负面的，一种是积极的。我想从中表达出一种对自然的敬畏，同时又让人们对科学充满信心。”

大腕班底

索德伯格的电影，从处女作《性、谎言和录像带》、到耀眼的《十一罗汉》系列，再到《切·格瓦拉》和《告密者》，他的电影里一向不缺少明星的加盟。这部《传染病》也不例外，马特·达蒙、玛丽昂·歌迪亚、格温妮丝·帕特洛、布莱恩·科兰斯顿、凯特·温丝莱特、裘德·洛、劳伦斯·菲什伯恩和约翰·哈克斯组成的演员班底璀璨得让人倒抽一口气。更让人意外的是格温妮丝·帕特洛在影片开始后不久就死了，成为了最大的龙套。

这些大牌演员来参演本片的理由都差不多－－被故事所吸引。主演马特·达蒙刚刚和索德伯格合作过《告密者》便马不停蹄地出现在了《传染病》中，他说：“索德伯格和我开玩笑说，看完剧本后一定要记得洗手，否则的话就会患病。我带着期待读完了剧本，觉得这个故事并不是我开始想象的那么简单，因为它不仅仅是一部恐怖片，而是一部讲述人内心恐惧的电影，很多人都会从中得到共鸣。” 在影片中扮演了医生的 凯特·温丝莱特说：“剧本描绘了一个大恐慌和传染病爆发的背景，在这种背景下，导演很容易地就能攫取到不同的人的不同反应，我觉得这是很棒的设置，因为在极端条件下人类的反应会愈发地趋近于本能。而他也能更好地去展示出人性。” 而与温丝莱特扮演的医生性情相反的是裘德·洛扮演的激进分子，他一直认为政府在传染病的事情上不作为，裘德·洛说：“我的角色是一个阴谋论者，他认为政府是传染病的幕后策划，于是他开始散播自己认为的真相，那就是政府是事件的幕后黑手。这个角色在影片中是一个导火索，他直接引发了人们之间的恐慌和不信任。当然，我觉得这也是一个点睛之笔，如果人们在这部电影里团结一致抵抗病魔的话，电影就会缺失很多意义了。”

对于自己的演员阵容，索德伯格异常满意，他说：“有了好的演员可以把电影的维度和广度拉得更大，可以把更多的内容和细节通过他们的表演展示出来，尤其是那种恐慌和信心并存的状态，如果没有这些演员的话，我真不知道这拍出来会是什么样子。影片中唯一不恐慌的就是格温妮丝·帕特洛，因为她还没有来得及恐慌就死了。”

传染病 Contagion (2011)

编号：SJD9-6086，未收

配置：独家1区正式版+蓝光HD内核全码DTS+3区+法泰5.1声轨+日韩字幕+蓝光独有花絮+OST

音轨：英语5.1 英语DTS-1536 法语5.1 泰语5.1

字幕：英 法 西 中 中 葡 日 韩 泰