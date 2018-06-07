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杀戮 Carnage (2011)

又名: 躁爸爸狂妈妈(港) / 今晚谁当家(台) / 杀戮之神 / 会客厅杀戮 / 屠杀之神 / 文明的野蛮人

评分：时光网 8.3，豆瓣 8.2，IMDb 7.2

导演: 罗曼·波兰斯基

编剧: 罗曼·波兰斯基 / 雅丝米娜·雷札

主演: 朱迪·福斯特、凯特·温丝莱特、克里斯托弗·沃尔兹、约翰·C·赖利

类型: 剧情 / 喜剧

官网: www.sonyclassics.com/carnage

国家: 法国 / 德国 / 波兰 / 西班牙

语言: 英语

上映: 2011-09-01(威尼斯电影节)

片长: 80分钟

IMDb 链接： tt1692486

平凡的一天，名叫扎克利和伊森的小男孩在某公园内发生争执，前者用棍子将后者的嘴打破。这起不大不小的儿童纠纷，将两对本没有任何交集的夫妇拉到了一起。经营小百货商店的麦克·朗斯特里特（约翰·C·赖利 John C Reilly 饰）与身为作家的潘妮洛普（朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰）是伊森的父母，他们在家中迎来扎克利的父母——律师艾伦·考温（克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰）以及投资经纪人南希（凯特·温斯莱特 KateWinslet 饰）——的拜访。他们就孩子的伤害事件协商、讨论、争执、冷嘲热讽、旁敲侧击，时而强作欢颜，时而面露不快，可是又不得不面对面度过这难熬与痛苦的一天……

本片荣获2011年波士顿影评人奖最佳群戏奖、2011年威尼斯电影节小金狮奖。

改编自知名话剧

《杀戮》改编自法国新锐女作家 雅丝米娜·雷札 的剧本《杀戮之神》（The God of Carnage）。原作是一部名满天下的戏剧，而罗曼·波兰斯基则决定要原汁原味地将其改编成电影。谈及和大导演的合作，雅丝米娜·雷札说：“波兰斯基是一个精力非常充沛的人，他有着常人难以企及的精气神和工作的干劲。他也有着与众不同的才华。在他改编剧本的时候，他总是能瞬间就明白并抓住故事的重点和人物的性格。而且电影的这种表达形式又给了波兰斯基一个极大的发挥的空间，比如说，电影不需要拘泥于位置、不能变动的布景和场景之类，这也就给了他展示自己才华的地方。他改编的剧本非常棒，非常出色，有着令人难以置信的质感和节奏感。我看了他的电影剧本之后，我更加相信他是最能理解我的剧本的人。更幸运的是，这个人还是一个准备把戏剧搬上银幕的导演。虽然他认为这是一部喜剧电影，但归根结底它还是一个悲剧。喜剧不过是表面现象，是一种反讽的手段和途径而已。”

全部是对话

应该说《杀戮》是一部保留了原汁原味戏剧味道的影片，从头到尾的台词，有限的景别都在不断地提醒我们影片的 “戏剧血统”。这样的用大量的台词作为主要内容的影片，如果没有个漂亮的主演阵容，就会死得很惨。

关于这种 “滔滔不绝” 的电影风格，朱迪·福斯特 说：“我是戏剧的粉丝，我很爱这部戏剧，尤其是里面的那些滔滔不绝的对白。我觉得那些内容真的是文学语言的艺术。所以当参演波兰斯基执导这部电影的时候，我觉得我非常幸运。除了我很喜欢戏剧和台词之外，更重要的是，我能在这部电影的拍摄过程中得到一种和其他杰出演员互动的乐趣。” 而另一位女主演，凯特·温丝莱特，参演这部电影的理由却并不是剧本和台词。温丝莱特说：“应该说这部电影最吸引我的地方是它的关于家庭的内容。要知道，在家庭生活的那些琐事中，关于孩子的部分总是最难处理的。令我兴奋的是，这部电影处理的就是关于两个家庭的孩子的事件。虽然事情最后演变成了家长之间的战争，但是这并不妨碍《杀戮》成为一部讲述家庭问题的电影。我曾经在纽约看过这出戏剧，里面连绵不绝的台词、精妙的人生观和政治观都很吸引我。再加上波兰斯基的执导，我没有理由拒绝这部电影。”

杀 戮

编号：雅骏 YJ-3218

配置：英2+英B+雅骏字幕

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-1536K

字幕：中文 1-2

片长：79 分钟

四位出色的演员

粗略地说来，这部电影只有一个场景，那就是一间房间，可是波兰斯基在逼仄空间内的镜头调度很漂亮。而且他找来的四个演员也都很出色，朱迪·福斯特、凯特·温丝莱特、克里斯托弗·瓦尔兹和约翰·C·赖利的主演阵容夺人眼球。如何才能调教好这些奥斯卡级别的演员们呢？波兰斯基的方法是 “以身作则”。

在短短的六周的拍摄时间里，波兰斯基用超高的工作热情和无与伦比的工作能量，事无巨细地完成了影片的拍摄。所以，他对这四位明星演员的高要求也便在了情理之中。约翰·C·赖利说：“他总是第一个来到拍摄现场，最后一个离开。每场戏拍完，我们都在焦急地等待着他说OK。我经常提醒我自己，自己是不是做的足够好了，以便满足波兰斯基的要求。不过，这么艰难的工作并不会让我退缩，因为当波兰斯基要给你一个角色的时候，没有人能够拒绝。” 对于和大导演的合作，凯特·温丝莱特说：“我觉得和波兰斯基在一起工作令人感觉到非常有干劲，就好像上足了发条一样。而且，我的心理也有些许忐忑，因为我的合作对象是伟大的波兰斯基！这种感觉让我既紧张又兴奋，还有点害怕。和波兰斯基合作就是这种感觉。而且，每一个镜头之后，我都在回想自己的表演，回忆什么地方有问题之类。就好像一个小女孩交了试卷给老师之后的那种心情。”

面对着自己的演员，波兰斯基说：“我从来没有指导过这样的一群演员，他们之间没有竞争、也没有让人心跳加快的戏份。但是这些演员的组合和搭配却是这么和谐、这么一体。这不是恭维，而是我在执导电影的时候的一种切身体会。”

杀 戮 Carnage (2011)

编号：SJD9-6153

配置：索尼1区正式版+蓝光HD内核全码DTS+法语5.0声轨+盛佳优质中文字幕+完整花絮

音轨：英语5.0-448K 法5.0-448K 英语DTS5.0-1536K

字幕：英 法 中 中

镜像：完成

编号：SJ-1359A ，未收

配置：索尼1区正式版+蓝光HD内核全码DTS+法语5.0声轨+3区官方中文字幕+完整花絮

音轨：英语5.0-448K 法5.0-448K 英语DTS5.0-1536K

字幕：英 英 法 中 中 中 韩