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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1950-04 张艺谋作品集，ALBD-036，12BD 欣赏国师风范！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

 

张 艺 谋 作 品 集

 

编号：ALBD-036 ，12BD

         透明托盘套装，豪华配置

 

 

 

 

1990 菊豆，7.8，

         导演：张艺谋、杨凤良

         主演: 巩俐、李保田、李纬、丛志军

 

1991 大红灯笼高高挂，8.4，

         导演：张艺谋，

         主演：巩俐、马精武、何赛飞、曹翠芬

 

1992 秋菊打官司，7.8，

         导演: 张艺谋

         主演: 巩俐、刘佩琦、雷恪生

 

1995 摇啊摇，摇到外婆桥，7.1，

         导演：张艺谋，

         主演：巩俐、李保田、李雪健、孙淳

 

2002 英雄，6.9，

         导演: 张艺谋，

         主演: 李连杰、梁朝伟、张曼玉、陈道明、甄子丹

 

2004 十面埋伏，5.8，

         导演: 张艺谋，

         主演: 章子怡、刘德华、金城武、宋丹丹

 

2006 满城尽带黄金甲，5.2，

         导演: 张艺谋，

         主演: 周润发、巩俐、刘烨、周杰伦

 

2009 三枪拍案惊奇，4.6，

         导演: 张艺谋，

         主演: 小沈阳、闫妮、孙红雷

 

2010 山楂树之恋，6.7，

         导演: 张艺谋，

         主演: 周冬雨、窦骁、奚美娟、李雪健

 

2011 金陵十三钗，8.0，

         导演: 张艺谋，

         主演: 克里斯蒂安·贝尔、倪妮、张歆怡

 

2014 归来，7.7，

         导演: 张艺谋，

         主演: 陈道明、巩俐、张慧雯

 

2016 长城，5.1，

         导演: 张艺谋，

         主演: 马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大红灯笼高高挂 Raise the Red Lantern(1991)

8 .0

大红灯笼高高挂(1991)

影评(345)

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张艺谋
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