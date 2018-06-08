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张艺谋导演作品收藏版（第1-2辑）
编号：W5106、W5107，6BD
配置：A区蓝光版+无损HD内核DTS声轨+官方中文字幕
音轨：国语DTS5.1（部分节目为DD5.1）
字幕：英 中简 中繁
能够一次性收全国师作品，实在是天上掉馅饼的事，所以，音画质量、花絮配置什么的，无须吹毛求疵了！
碟 1、
1983、一个和八个，7.2，
导演: 张军钊，
主演: 陶泽如、陈道明、卢小燕
1985、黄土地，7.8，
主演: 薛白、王学圻、谭托
1986、老井，7.9，
主演: 张艺谋、梁玉瑾、吕丽萍
1988、红高粱，8.2，
主演: 姜文、巩俐、滕汝骏
1989、代号美洲豹，5.1，
导演: 张艺谋、杨凤良
主演: 刘小宁、葛优、巩俐、王学圻
碟 2、
1983、一个和八个，7.2，
导演：张军钊，
主演：陶泽如、陈道明、卢小燕、赵小锐、赵健文
1989、古今大战秦俑情，，
导演: 程小东，
主演: 张艺谋、巩俐、于荣光
1990、菊豆，7.8，
主演: 巩俐、李保田、李纬
导演：张艺谋，
主演：巩俐、马精武、何赛飞、曹翠芬
1992 秋菊打官司，7.8，
导演: 张艺谋
主演: 巩俐、刘佩琦、雷恪生
碟 3、
1994、活着，9.1，
主演: 葛优、巩俐、姜武、牛犇、郭涛
导演：张艺谋，
主演：巩俐、李保田、李雪健、孙淳
1997、有话好好说，8.1，
主演: 姜文、李保田、瞿颖
1999、一个都不能少，7.5，
主演: 魏敏芝、张慧科、田正达
1999、我的父亲母亲，7.9，
主演: 章子怡、郑昊、孙红雷
碟 4、
2000、幸福时光，6.8，
主演: 董洁、赵本山、傅彪、李雪健
导演: 张艺谋，
主演: 李连杰、梁朝伟、张曼玉、陈道明、甄子丹
2004、十面埋伏，5.8，
导演: 张艺谋，
主演: 章子怡、刘德华、金城武、宋丹丹
2005、千里走单骑，7.3，
主演: 高仓健、中井贵一、蒋雯、寺岛忍
碟 5、
导演: 张艺谋，
主演: 周润发、巩俐、刘烨、周杰伦
2009、三枪拍案惊奇，4.6，
导演: 张艺谋，
主演: 小沈阳、闫妮、孙红雷
2010、山楂树之恋，6.7，
导演: 张艺谋，
主演: 周冬雨、窦骁、奚美娟、李雪健
2011、金陵十三钗，8.0，
导演: 张艺谋，
主演: 克里斯蒂安·贝尔、倪妮、张歆怡
碟 6、
导演: 张艺谋，
主演: 陈道明、巩俐、张慧雯
2016、长城，5.1，
导演: 张艺谋，
主演: 马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡
2004、印象·刘三姐，大型桂林山水实景演出节目，
导演：张艺谋，
主演：刘三姐、渔民；
2008、2008北京奥运会开幕式，8.9