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张艺谋导演作品收藏版 （第1-2辑）









编号：W5106、W5107，6BD

配置：A区蓝光版+无损HD内核DTS声轨+官方中文字幕

音轨：国语DTS5.1（部分节目为DD5.1）

字幕：英 中简 中繁









能够一次性收全国师作品，实在是天上掉馅饼的事，所以，音画质量、花絮配置什么的，无须吹毛求疵了！













碟 1、





1983、一个和八个，7.2，

导演: 张军钊，

主演: 陶泽如、陈道明、卢小燕

1985、黄土地，7.8，

导演: 陈凯歌，

主演: 薛白、王学圻、谭托

1986、老井，7.9，

导演: 吴天明，

主演: 张艺谋、梁玉瑾、吕丽萍

1988、红高粱，8.2，

导演: 张艺谋，

主演: 姜文、巩俐、滕汝骏

1989、代号美洲豹，5.1，

导演: 张艺谋、杨凤良

主演: 刘小宁、葛优、巩俐、王学圻









碟 2、





1983、一个和八个，7.2，

导演：张军钊，

主演：陶泽如、陈道明、卢小燕、赵小锐、赵健文

1989、古今大战秦俑情，，

导演: 程小东，

主演: 张艺谋、巩俐、于荣光

1990、菊豆，7.8，

导演: 张艺谋、杨凤良，

主演: 巩俐、李保田、李纬

1991 大红灯笼高高挂，8.4，

导演：张艺谋，

主演：巩俐、马精武、何赛飞、曹翠芬

1992 秋菊打官司，7.8，

导演: 张艺谋

主演: 巩俐、刘佩琦、雷恪生









碟 3、





1994、活着，9.1，

导演: 张艺谋，

主演: 葛优、巩俐、姜武、牛犇、郭涛

1995、摇啊摇，摇到外婆桥，7.1，

导演：张艺谋，

主演：巩俐、李保田、李雪健、孙淳

1997、有话好好说，8.1，

导演: 张艺谋，

主演: 姜文、李保田、瞿颖

1999、一个都不能少，7.5，

导演: 张艺谋，

主演: 魏敏芝、张慧科、田正达

1999、我的父亲母亲，7.9，

导演: 张艺谋

主演: 章子怡、郑昊、孙红雷





















碟 4、





2000、幸福时光，6.8，

导演: 张艺谋，

主演: 董洁、赵本山、傅彪、李雪健

2002、英雄，6.9，

导演: 张艺谋，

主演: 李连杰、梁朝伟、张曼玉、陈道明、甄子丹

2004、十面埋伏，5.8，

导演: 张艺谋，

主演: 章子怡、刘德华、金城武、宋丹丹

2005、千里走单骑，7.3，

导演: 张艺谋

主演: 高仓健、中井贵一、蒋雯、寺岛忍









碟 5、





2006、满城尽带黄金甲，5.2，

导演: 张艺谋，

主演: 周润发、巩俐、刘烨、周杰伦

2009、三枪拍案惊奇，4.6，

导演: 张艺谋，

主演: 小沈阳、闫妮、孙红雷

2010、山楂树之恋，6.7，

导演: 张艺谋，

主演: 周冬雨、窦骁、奚美娟、李雪健

2011、金陵十三钗，8.0，

导演: 张艺谋，

主演: 克里斯蒂安·贝尔、倪妮、张歆怡









碟 6、





2014、归来，7.7，

导演: 张艺谋，

主演: 陈道明、巩俐、张慧雯

2016、长城，5.1，

导演: 张艺谋，

主演: 马特·达蒙、景甜、佩德罗·帕斯卡

2004、印象·刘三姐，大型桂林山水实景演出节目，

导演：张艺谋，

主演：刘三姐、渔民；

2008、2008北京奥运会开幕式，8.9

导演: 张艺谋 Yimou Zhang、张继刚、陈维亚 主演: 蒂姆·达格特、Elfi Schlegel























