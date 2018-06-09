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渔 光 曲 (1934)
又名: Song of The Fishermen
评分：时光网 7.5，豆瓣 7.6，IMDb 6.5
编剧: 蔡楚生
主演: 王人美 / 韩兰根 / 袁丛美 / 裘逸苇 / 罗朋
类型: 剧情
国家: 中国大陆
语言: 汉语普通话
上映: 1934-06-14
片长: 56分钟
IMDb 链接： tt1002784
1935年2月，本片在莫斯科举行的国际电影节上获得 “荣誉奖”，成为中国第一部在国际上获奖的影片。
渔 光 曲
版本：6区D5
编号：BD246
分区: 所有地区
语种： 无声电影
屏幕： 1.33:1
碟数: 1
出版社:峨眉电影制片厂音像出版社出版发行
发行公司: 广州天人影音传播传播有限公司
片长: 57 分钟
剧情2、
徐福是一个贫苦的渔民，他是大船户何人斋的佃农，他和妻子养育了一儿一女小猴和小猫。一天，徐福出海不幸身亡，徐妻只能离开孩子到何家当奶妈，很多年后，小猴和小猫也以捕鱼为生了。何家的少爷子英出国学习渔业，何人斋娶了交际花薛琦云，并和外国人创办了渔业公司，但自己却没有实权。小猴和小猫为了生计与母亲来到上海以卖唱为生，在这里遇到回国的子英，经历了很多事后，子英家破产了，何父自杀身亡，他们一起回到船上工作，小猴在捕鱼时不幸受伤死去。
正片截图：