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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1934 蔡楚生·渔光曲，哀艳绝伦 催人泪下。正版质量 惨不忍睹！

雄霸天下 发布于：

                                                                                               —— 图文整理自网络

 

 

渔 光 曲  (1934)

 

又名: Song of The Fishermen

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.6，IMDb 6.5

导演: 蔡楚生

编剧: 蔡楚生

主演: 王人美 / 韩兰根 / 袁丛美 / 裘逸苇 / 罗朋

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1934-06-14

片长: 56分钟

IMDb 链接： tt1002784

 

　　影片的故事发生在东海边，在 “渔光曲” 的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美 饰）、小猴（韩兰根 饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起 … …

 

　　1935年2月，本片在莫斯科举行的国际电影节上获得 “荣誉奖”，成为中国第一部在国际上获奖的影片。

 

 

 

渔 光 曲

 

版本：6区D5

编号：BD246

格式: 无声的，黑白

分区: 所有地区

语种： 无声电影

屏幕： 1.33:1

碟数: 1

出版社:峨眉电影制片厂音像出版社出版发行

发行公司: 广州天人影音传播传播有限公司

片长: 57 分钟

 

 

 

 

 

剧情2、

 

      徐福是一个贫苦的渔民，他是大船户何人斋的佃农，他和妻子养育了一儿一女小猴和小猫。一天，徐福出海不幸身亡，徐妻只能离开孩子到何家当奶妈，很多年后，小猴和小猫也以捕鱼为生了。何家的少爷子英出国学习渔业，何人斋娶了交际花薛琦云，并和外国人创办了渔业公司，但自己却没有实权。小猴和小猫为了生计与母亲来到上海以卖唱为生，在这里遇到回国的子英，经历了很多事后，子英家破产了，何父自杀身亡，他们一起回到船上工作，小猴在捕鱼时不幸受伤死去。

 

 

 

 

 

正片截图：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渔光曲 Song of the Fisherman(1934)

7 .5

渔光曲(1934)

影评(13)

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