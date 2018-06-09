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中国诗词大会 【第1季~第3季】

导演：颜芳

主持：董卿 2016-2018

编号：W0271，3BD

配置：HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0

字幕：中简

中国诗词大会 第一季 (2016)

评分：豆瓣 8.4

导演: 颜芳

主演: 董卿 / 王立群 / 郦波 / 蒙曼 / 康震

类型: 真人秀 / 脱口秀

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2016-02-12(中国大陆)

季数: 1

集数: 10

单集片长: 90分钟

IMDb 链接： tt5778232

从古老的 “关关雎鸠，在河之洲”，到“老骥伏枥，志在千里”，从 “春江潮水连海平，海上明月共潮生” 到 “明月几时有，把酒问青天”。历朝历代有名无名的诗人们留下了灿若星河且脍炙人口的美丽诗篇。诗歌是情感的高度凝缩，是文字的锤炼萃华，我们在诗歌的浸润下感受着文字和韵律之美，让古老而醇香的文化深深积淀在彼此的灵魂最深处。虽然有过曲折，令匆忙的现代人一曾忘记诗词的翩然和优雅，而今我们则重拾埋在尘土中的宝藏，欣赏感受它那千百年不曾褪去的光辉。

中国诗词大会 第二季 (2017)

评分：豆瓣 8.6

导演: 颜芳

主演: 董卿 / 康震 / 王立群 / 蒙曼 / 郦波 / 更多...

类型: 真人秀

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2017-01-29(中国大陆)

季数: 2

集数: 10

单集片长: 90分钟

《中国诗词大会》第二季将延续 “赏中华诗词，寻文化基因，品生活之美” 的节目宗旨，通过现场一百余位诗词达人之间的比赛对抗，带领全国电视观众，重温经典诗词，继承和发扬中华优秀传统文化。

《中国诗词大会》第二季有五大亮点：

首先是诗词内容的进一步拓展。入选节目的诗词从《诗经》到毛泽东诗词，时间跨度达数千年，涵盖中国文学史。从 “关关雎鸠，在河之洲” 的诗歌缘起，到 “黄河之水天上来” 的盛唐气象，再到 “雄关漫道真如铁，而今迈步从头越” 的革命情怀。节目用这些最熟悉、最打动人心的诗词，激发观众的记忆与情怀，带领观众在“熟悉的陌生题”中领会中华诗词文化的精髓。

二是赛制升级。本季节目增设具有 “一对一” 对抗的 “飞花令” 环节。节目借鉴了古人的诗词之趣，每场比赛增设一个关键字，由场上选手得分最高者和百人团答题第一名，轮流背诵含有关键字的诗句，获胜者直战擂主。

三是舞美设计全面升级。3600平米演播室搭建绚丽水舞台，波光粼粼中倾听诗意人生。多种超炫大屏幕意境与诗词完美融合，视觉上诗中有画，画中有诗。百人团答题时大屏幕配合万箭齐发，营造紧张的竞赛氛围。

四是百人选手团的构成更加多样化。参加《中国诗词大会》的一百多位选手来自全国各地，各个民族，各个行业，上至七旬老人，下至七岁儿童，既有大学教师，也有普通农民，还有在中国学习工作的外国留学生。一百多颗热爱诗词的心，一百种不同的人生。他们将通过比赛，绽放风华。

五是新媒体互动更加深入融合。《中国诗词大会》第二季将全程运用移动端推动节目多屏传播，实现节目播出时电视观众利用手机与场上观众同步答题，观众也可在网络互动社区讨论诗词，表达观点，增加节目的参与感。多媒体互动为全国观众奉献 “全民的诗词文化盛宴”。

导演 ：颜芳

中国诗词大会 第三季 (2018)

评分：豆瓣 8.4

导演: 颜芳

主演: 董卿 / 郦波 / 王立群 / 蒙曼 / 康震

类型: 真人秀 / 脱口秀

官网: kejiao.cctv.com/special/zgscdh2018/

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2018-03-23(中国大陆)

季数: 3

集数: 10

单集片长: 100分钟

剧情简介：

第三季聚焦 “人生自有诗意” 主题，进行多方面探索创新。一是拓展题库，将鲁迅先生的古体诗词首次纳入题库范围，用上自《诗经》下至近现代数百篇经典诗词激发观众情感共鸣；二是升级赛制，将主赛场百人团设置为少儿团、青年团、百行团和家庭团，开设由40人预备团组成的第二现场，充分反映诗词文化在全社会的继承发展；三是创新比拼环节，“诗词接龙”、“超级飞花令” 的环节设计使现场比拼难度升级，竞技效果大大增强；四是强化互动，用在线包装技术实现观众手机端同步节目答题，技术管理中心研发 “录播节目播出实时互动技术”，增设直播窗口实时反馈观众互动情况；五是丰富视觉呈现，邀请十位非遗传承人拍摄视频短片，用剪纸、蛋雕、糖画、木雕等方式形象呈现题目，丰富文化意蕴。