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唐伯虎冲上云霄 唐伯虎衝上雲霄 (2014)

又名: Flirting in the Air

评分：时光网 4.5，豆瓣 3.8，IMDb 3.8

导演: 张敏

编剧: 王晶

主演: 杜汶泽、陈静、林子聪、詹瑞文、何浩文、文凯玲、刘安琪

类型: 喜剧

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 2014-10-01(香港)

片长: 93分钟

IMDb 链接： tt4538716

号称 “民航界勾女王” 的机长古九寒（杜汶泽 饰）与同一公司的好友唐奋高（林子聪 饰）、基仔（何浩文 饰）到处留情，终于无意中勾搭了老板的妻子，惨遭辞退，在古九寒三人的最后一次飞行中，飞机遭遇磁风暴，三人因此穿越回到了明朝。在一间酒楼，古九寒等人偶遇唐伯虎等江南四大才子，并获悉华太师府上有一众绝色佳人。春心大动的三人用新学到的点穴法制住四大才子，冒名顶替他们混入华府担任家丁，以求与秋香（文凯玲 饰）相识。岂料华府中有一武功高强的石榴姐（陈静 饰），是古九寒初恋女友的先人，石榴在华府中和古九寒一样另有所图，一班人盲打误撞将华府搞得鸡犬不宁，而华太师的宿敌宁王携文武干将登门挑战，不知古九寒等人如何应对？

唐伯虎冲上云霄

编号：SJD9-4924B

配置：得利港3区+港A+640高码5.1国粤语配音+官方中英文字幕+完整花絮+精选片段

音轨：粤语5.1-384K、国语5.1-384K、粤语5.1-640K、国语5.1-604K

字幕：中繁 中简 英文

花絮：1、预告片

2、照相馆

3、删减片段（播放键 向上）

4、精彩片段（播放键 向左）

年度港产爆强性喜剧，

《唐伯虎点秋香》X《冲上云霄》结合体，

儿童不宜种种笑话要你笑到肚疼

唐伯虎冲上云霄 Flirting in the Air

编号：SJBD-1045A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享得利港A区版，非常穿越杜比TrueHD 5.1官方国粤语高清无损原音，官方中英文字幕，保留原版完整幕后花絮内容，附独家精华片段，附全程中文字幕 。

音轨：粤语DD-HD5.1 国语DD-HD5.1 粤语DD2.0 国语2.0

字幕：中简 中繁 英文

花絮：1、预告片

2、删剪片段

3、精华片段

4、照相馆

拓展阅读：

1964 扬州清曲《三笑》，中国男生版的玛莲娜

1969 悦耳黄梅《三笑》，凌波、李菁挑大梁的精彩

1969 邵氏巨片《三笑》花絮，名家品评黄梅调

1993 唐伯虎点秋香，颠覆经典与传说的无厘头喜剧。郑佩佩 周星驰 巩俐 黄霑 蓝洁瑛

1993《唐伯虎点秋香》花絮特辑，周星驰访谈

2010 唐伯虎点秋香2、四大才子，各显神通，李力持真正的狗尾续貂，黄晓明 张静初 任贤齐 陈百祥 樊少皇 周立波！

2010-05 郭德纲《三笑之才子佳人》，别出新意的喜剧恶搞

2014 唐伯虎冲上云霄，张敏导演 王晶 编剧，两大高手 穿越闹剧！