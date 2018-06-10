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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1980-1983 上海滩三部曲（1980上海滩+续集+上海滩龙虎斗），香港无线电视台TVB经典帮剧集：周润发、赵雅芝、吕良伟、黄元申、黄日华 等！

雄霸天下 发布于：

                                                                                            —— 图文整理自网络

 

 

 

 

《上海滩》，是香港无线电视台出品的一部黑帮题材的电视剧，由招振强、谭锐铭等执导，周润发、赵雅芝、吕良伟领衔主演。 故事以民国年间的上海为背景，描述了上海帮会内的人物情仇以及许文强与冯程程之间的爱情故事。

 

      该剧于1980年在香港无线电视台首播，1985年被引进中国内地播出。

 

       乘接《上海滩》余威，TVB再推出这部情节更扣人心弦、斗争更具爆炸性的《上海滩续集》，将民初上海的风云际会，帮会斗争，推至另一新高峰。

 

       佳作拍续集、出别传，是很正常的，《上海滩龙虎斗》虽然流行程度不高，但口碑还是蛮不错的！

 

 

        1990年，香港无线电视台举办"八十年代十大电视剧集"评选，《上海滩》名列第一位。

 

 

 

 

老上海灘（1-3部）

 

 

内容：1980上海滩 +续集 +上海滩龙虎斗

编号：W6132，3 BD

版本：HDTV高清版+官方国粤语声轨+官方中文字幕

音轨：国语2.0 粤语2.0

字幕：中简

 

 

 

 

上海滩 上海灘 (1980)

 

又名: Shanghai Beach

评分：时光网 8.6，豆瓣 8.9，IMDb 8.5

导演: 招振强

编剧: 古兆奉 / 陈翘英

主演: 周润发、赵雅芝、

        吕良伟、刘丹、

        汤镇业、

类型: 剧情 / 爱情

国家: 香港

语言: 粤语

首播: 1980-03-10(香港)

集数: 25

单集片长: 45分钟

IMDb 链接： tt0086298

 

　　上海滩上龙争虎斗，仇杀漫天。大学生许文强（周润发 饰）经历过失败的学生运动后，只身来到上海，他与小贩丁力（吕良伟 饰）成为至交，并在同学方艳云的帮助下，混入黑帮，并凭借自己的勇谋成为帮派头目。上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干，想招其至门下，被文强婉言谢绝。许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程（赵雅芝 饰），赢得其爱慕。在一次帮派纠纷中，许文强与丁力走投无路，投靠了冯敬尧。程程对文强紧追不舍，终于打动了他，两人计划结婚。此时，许文强发现了冯敬尧勾结日本人卖国，几经思索，他选择了背叛冯敬尧杀死日本人。为了躲避冯敬尧的追杀，许文强逃到香港，遇上成叔一家，决心过平静日子。程程追到香港，引来了冯敬尧的爪牙，成叔一家被害。许文强返回上海，开始复仇计划。程程求文强离开和她一起远走高飞，但被拒绝，失望的她嫁给一片痴心的丁力。许文强在丁力的帮助下成功复仇后，他决心去找远走法国的程程，却葬身在日本人的枪林弹雨之中。

 

 

 

上海滩续集 上海灘續集 (1983)

 

又名: The Bund II

导演: 招振强

编剧: 古兆奉 / 梁建璋

主演: 吕良伟、黄淑仪、谢贤、廖启智

类型: 剧情

国家: 香港

语言: 粤语

首播: 1980

集数: 20

 

　　《上海滩续集》(英文：The Bund II）是香港无线电视1980年乘接《上海滩》余威，再推出这部情节更扣人心弦、斗争更具爆炸性的《上海滩续集》，将民初上海的风云际会，帮会斗争，推至另一新高峰。《上海滩续集》全剧共20集，监制招振强，主要演员有吕良伟、黄淑仪、谢贤、廖启智等。主题曲《万般情》由顾嘉辉作曲、编曲，黄霑填词，叶丽仪主唱。

 

 

 

 

上海滩龙虎斗 上海灘龍虎鬥 (1980)

 

又名: The Bund III

导演: 邱家雄

编剧: 古兆奉 / 梁建璋

主演: 吕良伟、欧阳佩珊、黄元申、甘国卫、黄日华、苗侨伟

制片国家/地区: 香港

语言: 粤语

首播: 1980-12-15

集数: 20

 

 

　　反映上海大亨，为巩固自已的势力，彼此勾心斗角的剧集．他们巧取豪夺，甚至要取对方的性命，在这种斗争中，牺牲了很多无辜者。 

 

　　才华出众的纪先勇（黄元申）大学毕业后，欲投靠丁力，没被接纳．于是他投靠了另一大亨厉峻，颇为厉峻赏识，生意十分蓬勃．但厉峻为人阴险手辣，利用纪先勇扩张势力．而纪先勇的女朋友叶秋盈（欧阳佩珊）毕业后，因家境不利，放弃外出留学的机会，投靠了丁力，也成为丁力的暗恋对象．同时，叶秋盈也处于事业与爱情的矛盾中，她和纪先勇的爱情也因这场龙虎斗中而充满波折~~~

 

 

 

 

 

拓展阅读：

（雅克·德雷 碟讯）博萨利诺 江湖龙虎斗，阿兰·德龙 江湖大杀手，《上海滩》的原型黑帮经典！

二十世纪华语电视剧百强第一名 ：上海滩 （EE 托盘精装版，8DVD-9，日本二区Maxam版）

 

新唐山大兄：义侠勇闯上海滩，侠肝义胆除恶霸

1989-1991 赌神-赌侠-上海滩赌圣，王晶赌片蓝光，重温惊险往事：周润发、刘德华、王祖贤、周星驰、吕良伟

上海滩大亨，英雄正传 午夜丽人

1984 上海滩十三太保，步步危机 舍身取义，张彻最经典，演出：狄龙、姜大卫、刘德华、王羽、陈观泰、李修贤 等！

英雄地之小刀会，龙蛇争霸，血拼上海滩

（麦当娜 碟讯）上海惊情 惊爆天狼星，麦当娜、西恩·潘 定情之作，好莱坞版《上海滩》

 

 

 

 

 

 

上海滩 The Bund(1980)

8 .6

上海滩(1980)

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周润发 赵雅芝 吕良伟 黄元申 黄日华
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