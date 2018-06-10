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新上海滩 (2007)

又名: Shang Hai Bund

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.9，IMDb 7.1

导演: 高希希

编剧: 徐兵

主演: 黄晓明、孙俪、

黄海波、陈数、

李雪健、李依晓、

沙溢、于滨

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 普通话

首播: 2007-01-25(中国大陆)

集数: 42

单集片长: 43分钟

IMDb 链接： tt2146962

编号：SJ-WHD，W-6008，2BD，碟1-XJX

配置：HDTV 高清版

音轨：国语5.1、粤语2.0

字幕：中文简体、中文繁体

1930年代，光怪陆离的老上海。商会之间依然纷争不断，初来乍到的许文强（黄晓明饰）偶遇上海滩头号商会大亨冯敬尧（李雪健饰）的爱女冯程程（孙俪饰）。倔强美丽的冯程程与旧爱方艳芸（陈数饰）有几分神似，而此时的方艳芸已是上海滩第一交际花。

许文强与闸北贫民区长大的丁力（黄海波饰）在无意中救下冯程程，两人结为生死之交。在方艳芸的帮助下，两人得到冯敬尧的赏识，决定同在上海滩闯出名堂。许文强和丁力都对冯程程一见倾心，三人展开了一段错综复杂的爱情故事。然而几经磨难的许文强返家时发现全家惨死，为报血海深仇决定重返上海滩。

由内地知名导演高希希执导，黄晓明、孙俪主演的42集电视连续剧的《新上海滩》，改编自香港TVB经典剧集《上海滩》。故事讲述了1930年代上海，那个处于内忧外患、商会纷争不断的大时代背景下，一段上海帮会内的人物情仇和爱情故事。

《新上海滩》漂白的剧情是它广受欢迎的原因之一，在这部电视剧里，“许文强” 从《上海滩》中的黑道枭雄变成了一位爱国青年，一位抗日英雄，怀着一颗忧国忧民的心，剧中的这个英雄人物完全升华了，具有强烈的现实意义。

—— 新浪娱乐评

虽然《新上海滩》加重了许文强、冯程程和丁力之间感情戏的描写，但不可否认的是这仍是一部精彩的男人戏，儿女情长再缠绵悱恻也只是点缀，兄弟情谊才更牵动心灵。整部戏虽然许文强是当仁不让的男主角，但黄海波塑造的丁力无疑更加真实立体，因为他是一个那么鲜活，那么有血有肉的灵魂，从他扮演的丁力身上处处体现了《新上海滩》所要表现的“新”。看完全剧，观众可能不喜欢里面的任何人物，但 “双黄” 诠释的兄弟情却让人为之向往。

—— 搜狐娱乐评

该剧导演对剧情的安排欠妥。前20集大量笔墨描述了许、丁、冯与金胖子和老九的争斗，剧情过于拖沓。而许文强和程程之间的对手戏太少，情感铺垫分量不足，刻骨铭心的感情来得让人感到莫名其妙。

—— 搜狐网评