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大上海 The Last Tycoon (2012)

评分：时光网 7，豆瓣 6.6，IMDb 6.6

导演: 王晶

编剧: 文隽 / 吕冠南 / 王晶

主演: 周润发、黄晓明、

洪金宝、吴镇宇

类型: 动作

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2012-12-21(中国大陆)

片长: 117分钟

IMDb 链接：tt2458314

本是水果店小伙计的 成大器（黄晓明 饰），在上海投向权倾一时的 巡捕房探长 洪寿亭（洪金宝 饰）旗下，任职赌场打手，被洪寿亭的妻子 凌沪生（袁莉 饰）慧眼赏识，造就大器迅速出人头地。成大器颇具江湖手腕，不仅敢打敢拼，还擅于各方谈判，愿意利益共享，往往能化干戈为玉帛，令他终于成为上海一代枭雄之首。

成大器少年得志，交上了上海第一美人 “溢春园阿宝”（莫小棋 饰），阿宝对王公巨贾都不假辞色，但对大器却一往情深，可惜她发现了无论大器如何疼她宠她，她在大器的心目中永远都只能是第二位，第一位始终是青梅竹马、音讯全无的叶知秋（袁泉 饰）。

多年后，人到中年的成大器（周润发 饰），已是一方之雄，声誉与地位已超越了师父洪寿亭。在上海几乎已无人匹敌，但外敌蠢动的野心与霸道，成为他的最大难题。此时，当年救他一命的 茅载（吴镇宇 饰）已成为大特务头子，野心勃勃，以权谋私，令成大器不得不计划好 “杀出一条血路”。而就在这时，他竟重遇了多年不见的叶知秋，同时发现原来她已作人妇 … …

本片根据1920至1930年代活跃在上海黑帮老大杜月笙的真实经历改编。

DNA B-2115 蓝转封套，碟未收：

知名话剧演员袁泉因情怀接演《大上海》

电影《大上海》讲述了动荡时局下上海滩的黑帮传奇故事，袁泉个人对这一题材的作品也十分偏爱。她说：“我一直对三十年代的电影特别喜欢，这是一个经典的年代。之所以接拍这个戏，也是因为其中有很多爱恨情仇，同时也是一部很有情怀的电影。”

袁泉在介绍自己的角色时表示：“我自己的这个角色叫叶知秋，是北平的京剧名伶，是在 ‘大哥心目中永远惦念的女人’。”

与发哥合作很过瘾

除题材之外，在片中与袁泉有大量情感对手戏的周润发，也是吸引她接下角色的一大理由，“我觉得上海滩老大的灵魂，好像都已经长在发哥身体里了。姜还是老的辣！他一拿枪，一穿长袍，那个感觉就在那儿了。” 此次二人首度合作，令袁泉感觉非常惊喜。她在现场表示：“我原以为发哥这样有威望的演员，会让我感到十分紧张，但合作下来才发现，他其实非常有童心。” 袁泉透露，在拍摄剧中一场战火中重逢的戏份时，自己一时被周遭复杂的环境干扰，有点游离，“那是我和发哥面对面合作的第一场对手戏。开拍后，我听到他在远处撕心裂肺地喊了一句 ‘知秋’，我全身的毛孔都张开了，他一下子就把我抓回来了。” 周润发自己对这场戏印象也很深，“那场戏的背景是轰炸后的废墟，我跟袁泉的那场戏感情很充沛，很过瘾的。”

袁泉演技惊人

袁泉平时低调，却是十足的演技派，在片中她与周润发很多情感对手戏。几场戏下来，连发哥都自愧不如，更是自嘲多年来很少专注情感戏，没想到现在的女演员都如此厉害，“看来有必要喊我身体里那个“船头尺” 回来”。

大上海

编号：3GBD-25

版本：港A得利版

镜像：完成

张学友献唱主题曲 "定风波"

为配合盛大的演员阵容，在制作电影主题曲时，监制刘伟强特别联络张学友，希望他能够为《大上海》献唱。学友听监制讲解剧情后，得知周润发在片中将再次出演拿枪的江湖大哥，已觉得相当吸引，即使词曲尚未过目，亦立刻答应为电影开金口，抽身录制主题曲。

张学友表示，周润发是自己多年来的偶像，尤其喜欢他演绎的赌神、枪神形象，一直都希望有合作的机会与发哥共同出演江湖大哥，这次由《大上海》牵线的合作实属难得，也算是了却了一桩心愿。“发哥在幕前演出成大器，而我在幕后用歌声唱出成大器，希望发哥会喜欢我这份影迷礼物。” 张学友说。

张学友在录音前做足准备功夫，为了唱出电影表现的情怀，他主动要求刘伟强给他看电影样片，在看过之后，学友对影片大为赞叹，并谓是近年难得一部让他觉得震撼的电影。他说：“《大上海》是一部气势澎湃的电影，我希望可以唱出当中所表达一个流氓大亨细看一生变迁的感觉，让电影透过歌词唱进观众的心坎中。”

大上海

编号：SJD9-2567A

配置：港3得利双碟版+A+碟2花絮

音轨：粤语DD5.1-384K、国语DD5.1-384K、国语DTS5.1-768K

字幕：中文1-4、英文

片长：119 分钟

容量：7.94GB

镜像：完成

黄晓明香港跪拜发哥接 “龙头棍”

从《大上海》开拍之初，“周润发和黄晓明两代许文强首次合作” 就一直是外界关注的焦点，黄晓明毫不掩饰自己对于偶像发哥的崇拜与喜爱，甚至当众向发哥下拜以示尊敬。为此，出品方在决定启动影片宣传仪式的同时，为满足黄晓明投拜名师 “夙愿”，特地移师香港，在记者会现场为周润发和黄晓明举行拜师仪式。

在刘伟强、王晶、文隽、洪金宝、吴镇宇及众多媒体的见证下，黄晓明向周润发递上了拜师帖和贽敬；而发哥在接过拜师帖后，将一柄龙头棍交给黄晓明，黄晓明则单膝跪地，从发哥手中接过龙头棍。不过这师徒二位还是相当客气，拜师仪式结束之后两人相互让座，发哥对晓明打趣说：“你接过龙头棍以后就是老大了。应该你先坐。” 记者在现场看到，晓明对发哥毕恭毕敬，但作为师傅发哥坐下之后却开始不断打趣这位新徒弟：“他这么大个仔，不用我照顾了，我照顾 baby 吧。我喜欢 handson 的 baby，尤其是 angela baby。” 听到这句，现场大笑。随后发哥和晓明现场摆拍 “师徒照”，造型和站位与王晶当年经典作《赌神》如出一辙，只是刘德华换成了黄晓明。

周润发钦点黄晓明：他有70%像我

《大上海》是一部跨越年代的情义大戏，起初主创曾想让发哥一人从头演到尾，但一来觉得不够新鲜，二来也不足以表现人物饱经风霜后性格上的巨大反差。于是，主创想到了跟发哥外表相似的黄晓明。“晓明的年轻，我的中年，两个人看起来也有70%像。” 这一想法得到了发哥的认可，并钦定黄晓明来饰演年轻时的自己。

“成大器” 何许人也：我不只是杜月笙

为了将成大器这个 “流氓” 塑造得更形象，发哥从接到剧本时就开始跟王晶和刘伟强讨论角色，还按照剧本要求早早开始练习，赶在影片开机前练出了一手削梨的绝技。

“会削梨的成大器” 让不少网友联想到了上世纪三十年代上海的传奇人物杜月笙。对此，导演王晶透露，成大器并不单单是大家所熟知的某一个人，“而是在30年代，很多不同的江湖人物，或者是众所周知的几个人物的综合体。”