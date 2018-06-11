草纸印刷核价表

实际印刷1250套，均按照 1200张计价。

胶片费为150元/平米，



大面积印刷按照10元/平米/色 核价。

1、顺其自然，双色，26x40.5厘米，

胶片：30元，

版费：60元x2块=120元，

印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

小计：2550元

2、精灵出岫，双色，26x40.5厘米，

胶片：30元，

版费：60元x2块=120元，

印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

小计：2550元

3、新疆阿勒泰马鹿，三色，30x45.6厘米，

胶片：60元，

版费：75元x 3块=225元，

印刷费：1.38元/色x3色=4.14元/张x1200张=4968元；

小计：5253元

4、无数英雄尽折腰，双色，28.4x34厘米，

胶片：30元，

版费：60元x 2块=120元，

印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

小计：2550元

5、重阳，四色，38x40.5厘米，

胶片：96元，

版费：80元x 4块=320元，

印刷费：1.6元/色x4色=6.4元/张x1200张=7680元；

小计：8096元

6、传承，双色，29x35厘米，

胶片：30元，

版费：60元x 2块=120元，

印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

小计：2550元

7、新疆记忆，三色，34x46厘米，

胶片：47元，

版费：80元x 3块=240元，

印刷费：1.6元/色x3色=4.8元/张x1200张=5760元。

小计：6047元

8、代付运费：

180元x2次=360元。

9、发高唐李红金 大红色浆，4瓶x32元= 128元 。

（2017-9-20 日）

总计 30084 元。

备注：

1、单独印刷印章的印刷品，忘了是哪个品种，检查后告知，重新核价；

2、返工损耗的纸张成本，在加工费里面扣出即可。