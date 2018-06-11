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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 草纸印刷核价表

雄霸天下 发布于：

草纸印刷核价表

 

实际印刷1250套，均按照 1200张计价。

胶片费为150元/平米，

大面积印刷按照10元/平米/色 核价。

 

 

 

1、顺其自然，双色，26x40.5厘米，

     胶片：30元，

     版费：60元x2块=120元，

     印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

     小计：2550元

 

2、精灵出岫，双色，26x40.5厘米，

     胶片：30元，

     版费：60元x2块=120元，

     印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

     小计：2550元

 

3、新疆阿勒泰马鹿，三色，30x45.6厘米，

     胶片：60元，

     版费：75元x 3块=225元，

     印刷费：1.38元/色x3色=4.14元/张x1200张=4968元；

     小计：5253元

 

4、无数英雄尽折腰，双色，28.4x34厘米，

     胶片：30元，

     版费：60元x 2块=120元，

     印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

     小计：2550元

 

5、重阳，四色，38x40.5厘米，

     胶片：96元，

     版费：80元x 4块=320元，

     印刷费：1.6元/色x4色=6.4元/张x1200张=7680元；

     小计：8096元

 

6、传承，双色，29x35厘米，

     胶片：30元，

     版费：60元x 2块=120元，

     印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；

     小计：2550元

 

7、新疆记忆，三色，34x46厘米，

     胶片：47元，

     版费：80元x 3块=240元，

     印刷费：1.6元/色x3色=4.8元/张x1200张=5760元。

     小计：6047元

 

8、代付运费：

     180元x2次=360元。

 

9、发高唐李红金 大红色浆，4瓶x32元= 128元 。

   （2017-9-20 日）

 

 

总计 30084 元。

 

 

备注：

1、单独印刷印章的印刷品，忘了是哪个品种，检查后告知，重新核价；

2、返工损耗的纸张成本，在加工费里面扣出即可。

 

 

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