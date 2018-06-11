草纸印刷核价表
实际印刷1250套，均按照 1200张计价。
胶片费为150元/平米，
大面积印刷按照10元/平米/色 核价。
1、顺其自然，双色，26x40.5厘米，
胶片：30元，
版费：60元x2块=120元，
印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；
小计：2550元
2、精灵出岫，双色，26x40.5厘米，
胶片：30元，
版费：60元x2块=120元，
印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；
小计：2550元
3、新疆阿勒泰马鹿，三色，30x45.6厘米，
胶片：60元，
版费：75元x 3块=225元，
印刷费：1.38元/色x3色=4.14元/张x1200张=4968元；
小计：5253元
4、无数英雄尽折腰，双色，28.4x34厘米，
胶片：30元，
版费：60元x 2块=120元，
印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；
小计：2550元
5、重阳，四色，38x40.5厘米，
胶片：96元，
版费：80元x 4块=320元，
印刷费：1.6元/色x4色=6.4元/张x1200张=7680元；
小计：8096元
6、传承，双色，29x35厘米，
胶片：30元，
版费：60元x 2块=120元，
印刷费：1元/色x2色=2元/张x1200张=2400元；
小计：2550元
7、新疆记忆，三色，34x46厘米，
胶片：47元，
版费：80元x 3块=240元，
印刷费：1.6元/色x3色=4.8元/张x1200张=5760元。
小计：6047元
8、代付运费：
180元x2次=360元。
9、发高唐李红金 大红色浆，4瓶x32元= 128元 。
（2017-9-20 日）
总计 30084 元。
备注：
1、单独印刷印章的印刷品，忘了是哪个品种，检查后告知，重新核价；
2、返工损耗的纸张成本，在加工费里面扣出即可。