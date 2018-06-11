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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1987 精装追女仔 1-3，王晶爆笑喜剧，群星耀眼：周润发、张曼玉、冯淬帆、刘德华、张敏、周慧敏、邱淑贞，SJ-D9/BD

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

王晶 ，祖籍浙江绍兴，1955年出生于香港。毕业于香港中文大学中文系，父亲为著名导演王天林。

       这位香港著名的商业片大导演、“无厘头” 电影功臣之一， 是香港电影圈内无人不晓的人物，从影20多年来，出自他手中的电影作品多达160多部，为此他理直气壮地断言，自己是香港电影史上的 “ 数量之王 ” 。

       早期的《千王之王》系列赌片以及《花心大少》等 “沟女” 电影都极大地符合了当时观众的口味，在之后的十几年里也屡用不爽。

      既然麦嘉的《追女仔》热卖，跟风一下又有何妨？

      于是，1987年由周润发担纲主演的《精装追女仔》延续《花心大少》的戏路，片中戏谑了当时最红的电影《英雄本色》，结果因投合观众口味而票房大卖。这部电影引申出 “ 追女仔” 喜剧电影系列，使得王晶成为了当时香港喜剧电影的领军人物，却也从此被扣上了 “ 低俗电影导演 ” 的帽子。王晶在其后继续拍摄 “ 追女仔 ” 类型的电影，均获得了不俗的票房成绩。

 

拓展阅读：

追根溯源：香港喜剧经典《精装追女仔》系列  （系列散收）

 

 

 

精装追女仔  The Romancing Star (1987) 

 

编号：SJBD-1660A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版，原版绝无压缩原汁原味视频，

         特别精装杜比TrueHD 5.1高清无损粤语原音及LPCM 2.0无损国配，官方中英文字幕，

         保留原版精彩预览。

音轨：粤语DD-HD 5.1，国语LPCM 2.0

字幕：中简 中繁 英

花絮：电影档案馆

 

 

 

 

精装追女仔2  Jing zhuong zhui nu zi zhi er (1988)

 

编号：SJBD-1661A 

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音轨：粤语DD-HD 5.1，国语LPCM 2.0

字幕：中简 中繁 英

花絮：电影档案馆

 

 

 

精装追女仔3之、狼之一族  The Romancing StarIII(1989) 

 

编号：SJBD-1662A    

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版，原版绝无压缩原汁原味视频，

         特别色眯眯杜比TrueHD 5.1高清无损粤语原音及LPCM 2.0无损国配，官方中英文字幕，

         保留原版精彩预览。

音轨：粤语DD-HD 5.1，国语LPCM 2.0

字幕：中简 中繁 英

花絮：电影档案馆

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

精装追女仔 The Romancing Star (1987)

 

编号：SJD9-5327A 

配置：独家域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版高清重编码视频+美亚港3+

         官方中英文字幕+电影档案

音轨：粤语5.1-448 国语2.0-192

字幕：中简 中繁 英

※电影档案馆

 

 

精装追女仔2 Jing zhuong zhui nu zi zhi er (1988)

 

编号：SJD9-5328A 

配置：独家域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版高清重编码视频+美亚港3+

         官方中英文字幕+电影档案

音轨：粤语5.1-448 国语2.0-192

字幕：中简 中繁 英

花絮：电影档案馆

 

 

精装追女仔3之、狼之一族 The Romancing StarIII(1989)   

 

编号：SJD9-5329A 

配置：独家域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版高清重编码视频+美亚港3+

         官方中英文字幕+电影档案

音轨：粤语5.1-448 国语2.0-192

字幕：中简 中繁 英

花絮：电影档案馆

 

 

 

 

精装追女仔 The Romancing Star(1987)

6 .5

精装追女仔(1987)

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标签：
王晶 周润发 张曼玉 冯淬帆 刘德华 张敏 周慧敏 邱淑贞
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