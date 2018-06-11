—— 图文整理自网络
追根溯源：香港喜剧经典《精装追女仔》系列 （系列散收）
精装追女仔 The Romancing Star (1987)
编号：SJBD-1660A
独享域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版，原版绝无压缩原汁原味视频，
特别精装杜比TrueHD 5.1高清无损粤语原音及LPCM 2.0无损国配，官方中英文字幕，
保留原版精彩预览。
音轨：粤语DD-HD 5.1，国语LPCM 2.0
字幕：中简 中繁 英
花絮：电影档案馆
精装追女仔2 Jing zhuong zhui nu zi zhi er (1988)
编号：SJBD-1661A
独享域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版，原版绝无压缩原汁原味视频，
特别俏佳人杜比TrueHD 5.1高清无损粤语原音及LPCM 2.0无损国配，官方中英文字幕，
保留原版精彩预览。
音轨：粤语DD-HD 5.1，国语LPCM 2.0
字幕：中简 中繁 英
花絮：电影档案馆
精装追女仔3之、狼之一族 The Romancing StarIII(1989)
编号：SJBD-1662A
独享域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版，原版绝无压缩原汁原味视频，
特别色眯眯杜比TrueHD 5.1高清无损粤语原音及LPCM 2.0无损国配，官方中英文字幕，
保留原版精彩预览。
音轨：粤语DD-HD 5.1，国语LPCM 2.0
字幕：中简 中繁 英
花絮：电影档案馆
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编号：SJD9-5327A
配置：独家域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版高清重编码视频+美亚港3+
官方中英文字幕+电影档案
音轨：粤语5.1-448 国语2.0-192
字幕：中简 中繁 英
※电影档案馆
精装追女仔2 Jing zhuong zhui nu zi zhi er (1988)
编号：SJD9-5328A
配置：独家域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版高清重编码视频+美亚港3+
官方中英文字幕+电影档案
音轨：粤语5.1-448 国语2.0-192
字幕：中简 中繁 英
花絮：电影档案馆
精装追女仔3之、狼之一族 The Romancing StarIII(1989)
编号：SJD9-5329A
配置：独家域高娱乐2015·10新发港A区数码修复版高清重编码视频+美亚港3+
官方中英文字幕+电影档案
音轨：粤语5.1-448 国语2.0-192
字幕：中简 中繁 英
花絮：电影档案馆