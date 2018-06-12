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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1998 不夜城，李志毅揭露黑帮血腥争霸，金城武、山本未来深爱缠绵难敌名利诱惑，华语片 NO.72！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                    —— 图文整理自网络

 

金驼 JD-365 日版 封套：

 

 

不 夜 城  Night  Light  (2016)

 

又名: Fuyajo、Sleepless Town

评分：时光网 8.1，豆瓣 8.2，IMDb 7.1

导演: 李志毅

编剧: 李志毅 / 野泽尚 / 驰星周

主演: 金城武、山本未来、

        椎名桔平、郎雄、

        曾志伟、周海媚、

        铃木清顺

类型: 剧情 / 爱情

国家: 香港 / 日本

语言: 日语 / 普通话

上映: 1998-06-27(日本)

片长: 122 分钟

IMDb 链接： tt0169929

 

 

　　歌舞伎町──混杂了不同的民族和语言、谋权和贪欲；被上帝遗忘的地方。刘健一，就是在这样的地方以买卖赃物维生，身为台湾与日本人的混血儿，被叫作半唐番，既不为日本人所接受，亦不为台湾人社会所容纳；健一，从不相信、亦不倚赖任何人，只对人性的贪婪感兴趣，触角特别敏锐，像飞舞于夜空的蝙蝠，生活于险恶中。

 

　　现今的歌舞伎町，由上海帮会的首脑 元成贵，北京帮会的崔虎，还有台湾的杨伟民平分春色，各方力量形成复杂的角力形势。引致不稳定的形势产生破裂，似乎是因为健一的前度拍档吴富春返回歌舞伎町之故。富春因杀死元成贵的手下而逃亡，元成贵遂限令健一在三日内交出富春，否则二人便只有死路一条。此时，似乎是早有预谋的夏美出现，说有富春可出售。夏美说自己曾是富春的女人，受不了虐待而逃跑出来。为了活命甘愿出卖所有东西，藏在美貌背后的迷幻眼神，健一嗅到跟自己一样的气味：纵使明白是危险当前，仍被牢牢的吸引著。富春终于现身。原来富春误以为元成贵把夏美拘禁，于是偷袭元的情妇黄秀红的夜总会 “上海滩”，令健一陷入绝境。

 

　　所有人都劝告健一要离开歌舞伎町，暂避风头，却不明白他只有这个地方可容身。接到富春的电话，健一想到一个背城借一的诡计：引富春出来杀掉元成贵，然后让第二把交椅的钱波把富春干掉。另一方面，关于夏美的身世，却有惊人发现：原来夏美的真名叫小莲，跟富春是兄妹关系。将身体许于亲兄，诱骗他杀掉曾经侵犯自己的男人。虽然一切皆是预料之内，对于夏美，健一已陷入不能自拔的境地。然而，命运并没有眷顾二人。刚要行动，似乎是早被拆穿般，富春已被不明人物击中；同一场合，元成贵 被杀掉，而健一亦败于崔虎手上。所有的布局，都是……

 

 

 

 

不夜城

 

编号：WX-0422

配置：日2+港3

音轨：日语 DD5.1-448K、日语 DTS5.1-1536K

字幕：日文、中文

片长：124 分钟

 

 

      日本人驰星周原著写世情的险恶，人与人之间的尔虞我诈。导演要表达得更多，表达中国人漂流海外无根的哀怨，中国人的不团结，党同伐异。本片故事复杂，头绪繁多，场面影象颇有匠心。本片充分显示了香港电影的魅力，香港电影国际化的传播之后又回归的作品，那些曾经似乎出现过的经典场景和气氛让人浮想联翩。

 

 

 

 

 

不夜城

 

编号：MK 059，D9+D5

配置：日2+港3

音轨：日语 DD5.1-448K、日语 DTS5.1-1536K

字幕：日文、中文

片长：124 分钟

 

 

D9 正片：

 

 

 香港电影金像奖 (1999；第18届) ，获奖：2 ，提名：1

 

 获奖

·金像奖-最佳摄影黄岳泰 Arthur Wong  

·金像奖-最佳美术指导种田阳平 Yohei Taneda  

 

 提名

·金像奖-最佳服装造型设计奖种田阳平 Yohei Taneda  

 

 

D5 花絮 ：

 

 

 

 

 

 

 

不夜城 Sleepless Town(1998)

8 .1 / 7 .4

不夜城(1998)

影评(180)

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李志毅 金城武 山本未来
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