—— 图文整理自网络
重生 RE:BORN (2016)
评分：豆瓣 6.4，IMDb 5.9
编剧: 佐伯紅緒
主演: 坂口拓、近藤结良、
斋藤工、长谷部瞳
类型: 动作
国家: 日本
语言: 日语
上映: 2016-09-24(夕张国际电影节) ，
2017-08-12(日本)
片长: 106分钟
IMDb 链接：tt5678110
小店店员敏郎和小女孩早智住在石川县的乡下。一天在小镇上发生了一场神秘的谋杀，随后发现这其实仅仅是对敏郎之后遭遇的警示。原来敏郎曾效忠于一个神秘的组织，然而他却亲手摧毁了这个组织，仅留下长官幽灵一个活口。幽灵于是带着杀手们前来复仇，决心处决这个叛徒。敏郎也为了他所爱的人们而与幽灵决一生死。
A legend covert soldier with a mysterious past now decides to once again unleash his beast inside of him to stand up for what he cares about.
重生 / Re:Born 2016
编号：SJBD-7606
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享Eureka英B区独有蓝光版本，原版绝无压缩原汁原味视频，
DTS-HD 5.1及LPCM 2.0双无损原音，盛佳典范精准中文字幕，
保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕、
音轨：日DTSHD5.1 、日DD2.0
字幕：英 中简 中繁
花絮：1、导言 0:38
2、预告片
重生 / Re: Born
配置：独家Eureka英2区+蓝光HD内核全码DTS+盛佳典范精准中文字幕+完整花絮
音轨：日D5.1-448 日DTS5.1-1536
字幕：英 中简 中繁
花絮：1、导言 0:38
2、预告片
号称甄子丹日本弟子坂口拓领衔日本罕见硬派动作片，动作场景大有宇宙最强风采，血腥程度堪比印尼《突袭》系列，动作片爱好者不容错过！
封套欣赏：