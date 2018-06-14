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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2016 重生，甄子丹日本弟子坂口拓领衔日本罕见硬派动作片，血腥堪比印尼《突袭》系列！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                 —— 图文整理自网络

 

 

 

重生 RE:BORN (2016)

 

评分：豆瓣 6.4，IMDb 5.9

导演: 下村勇二

编剧: 佐伯紅緒

主演: 坂口拓、近藤结良、

        斋藤工、长谷部瞳

类型: 动作

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2016-09-24(夕张国际电影节) ，

        2017-08-12(日本)

片长: 106分钟

IMDb 链接：tt5678110

 

　　小店店员敏郎和小女孩早智住在石川县的乡下。一天在小镇上发生了一场神秘的谋杀，随后发现这其实仅仅是对敏郎之后遭遇的警示。原来敏郎曾效忠于一个神秘的组织，然而他却亲手摧毁了这个组织，仅留下长官幽灵一个活口。幽灵于是带着杀手们前来复仇，决心处决这个叛徒。敏郎也为了他所爱的人们而与幽灵决一生死。

 

      A legend covert soldier with a mysterious past now decides to once again unleash his beast inside of him to stand up for what he cares about.

 

 

 

 重生 / Re:Born 2016

编号：SJBD-7606

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享Eureka英B区独有蓝光版本，原版绝无压缩原汁原味视频，

         DTS-HD 5.1及LPCM 2.0双无损原音，盛佳典范精准中文字幕，

         保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕、

音轨：日DTSHD5.1 、日DD2.0

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、导言 0:38

         2、预告片

 

 

 

重生 / Re: Born

 

编号：SJD9-8757 

配置：独家Eureka英2区+蓝光HD内核全码DTS+盛佳典范精准中文字幕+完整花絮

音轨：日D5.1-448 日DTS5.1-1536

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、导言 0:38

         2、预告片

 

 

 

 

      号称甄子丹日本弟子坂口拓领衔日本罕见硬派动作片，动作场景大有宇宙最强风采，血腥程度堪比印尼《突袭》系列，动作片爱好者不容错过！

 

 

 

封套欣赏：

 

 

 

 

 

 

 

重生 Re: Born(2016)

重生(2016)

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标签：
坂口拓 甄子丹
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