重生 RE:BORN (2016)

评分:豆瓣 6.4,IMDb 5.9

导演: 下村勇二

编剧: 佐伯紅緒

主演: 坂口拓、近藤结良、

斋藤工、长谷部瞳

类型: 动作

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2016-09-24(夕张国际电影节) ,

2017-08-12(日本)

片长: 106分钟

IMDb 链接:tt5678110

小店店员敏郎和小女孩早智住在石川县的乡下。一天在小镇上发生了一场神秘的谋杀,随后发现这其实仅仅是对敏郎之后遭遇的警示。原来敏郎曾效忠于一个神秘的组织,然而他却亲手摧毁了这个组织,仅留下长官幽灵一个活口。幽灵于是带着杀手们前来复仇,决心处决这个叛徒。敏郎也为了他所爱的人们而与幽灵决一生死。

A legend covert soldier with a mysterious past now decides to once again unleash his beast inside of him to stand up for what he cares about.

重生 / Re:Born 2016

编号:SJBD-7606

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享Eureka英B区独有蓝光版本,原版绝无压缩原汁原味视频,

DTS-HD 5.1及LPCM 2.0双无损原音,盛佳典范精准中文字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕、

音轨:日DTSHD5.1 、日DD2.0

字幕:英 中简 中繁

花絮:1、导言 0:38

2、预告片

重生 / Re: Born

编号:SJD9-8757

配置:独家Eureka英2区+蓝光HD内核全码DTS+盛佳典范精准中文字幕+完整花絮

音轨:日D5.1-448 日DTS5.1-1536

字幕:英 中简 中繁

花絮:1、导言 0:38

2、预告片

号称甄子丹日本弟子坂口拓领衔日本罕见硬派动作片,动作场景大有宇宙最强风采,血腥程度堪比印尼《突袭》系列,动作片爱好者不容错过!