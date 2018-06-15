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千钧一发 Gattaca (1997)

又名: 变种异煞 / 自然人 / 戛塔卡 / 伽蒂卡 / 太空梦 / 基因代码

评分：时光网 8.3，豆瓣 8.7，IMDb 7.8

No.249 ，豆瓣电影 Top 250

导演: 安德鲁·尼科尔

编剧: 安德鲁·尼科尔

主演: 伊桑·霍克、乌玛·瑟曼、

裘德·洛、艾伦·阿金

类型: 科幻

国家: 美国

语言: 英语 / 世界语

上映: 1997-10-24(美国)

片长: 106分钟

IMDb 链接： tt0119177

未来的世界，科技的力量胜过一切，基因决定命运，几乎成为金科玉律。不幸文森特（伊桑•霍克 Ethan Hawke 饰）是一个基因不良的人，出生以来就决定了他近视和心脏病的缺陷，他只能活到30岁。于是父母为文森特增添了一个有着优良基因的弟弟。

文森特的梦想是漫游太空，然而恶劣的基因令他无法圆梦，直到他遇到了太空中心的杰罗姆（裘德•洛 Jude Law 饰）。杰罗姆有优秀的基因，却在一次意外中半身瘫痪。二人决定调换身份，文森特千方百计隐藏自己的基因信息，每天都认真清洗掉自己的皮屑毛发，不暴露任何蛛丝马迹。另一方面，杰罗姆帮他筹备进入太空前需要检查的基因物品。

经过一系列精心的准备，文森特终于以杰罗姆的身份成为太空中心的一级领航员。不久他得到通知：一个星期后将踏上飞往泰坦星的征程。做为文森特的幕后支持者，杰罗姆的工作就是每天为他准备应付太空中心严密基因核查的用品，如尿样、血样，甚至毛法、皮屑。而文森特则每天都要在进入太空中心前进行繁琐细致的全身清洗，以免将自己的毛发、皮屑遗落在太空中心。这些不起眼的东西会使他暴露真实身份。

正当一切都按计划发展之时，太空中心的一位关键人物被谋杀了。警探根据一根含有劣质基因的睫毛，很快就怀疑上了他。

这天早上，文森特正准备进入办公室，不想却从女友伊莲妮处得到一个令他震惊的坏消息：警探正准备对他进行更深入的基因核查。文森特迅速躲了起来。警探强迫伊莲妮前往文森特的家，文森特暗中立即通知家里的杰罗姆。当警探赶到时，杰罗姆已经用惊人的毅力从地下室爬到楼上的会客厅。警探抽取杰罗姆的静脉血核查基因，结果令他大惑不解：面前这个人的确有着优秀的基因。与此同时，谋杀案的真凶已经归案。而文森特也找到了他多年不见的弟弟……

文森特终于实现了飞上太空的梦想。在飞船中，他打开杰罗姆临别时送给他的信封，里面是一绺含有杰罗姆优秀基因的头发 … … 此时，杰罗姆也结束了自己的生命 ……

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《变种异煞》是一部讲述我们该如何应对科技生活的科幻惊悚片。制作人史黛西·雪儿(Stacey Sher)说：“基于现今的基因测试，安德鲁·尼科尔创造出了一个完整而可信的未来世界。不过，在安德罗创造的世界中，基因的控制与政治无关，而是纯经济的。你越是富有，就享有更多的特权，就能更多的控制下一代的命运。所有人都能联系到自身，觉得自己在某方面不够好，希望能尽善尽美。不过，面对可以改变的未来，你作出的选择正确吗？又该如何克服自己的基因决定的命运呢？”

一些科学家和伦理学家曾将20世纪90年代的基因早期研究与4、50年代的原子能早期研究相提并论，因为人类再次发现了能够改变世界的巨大能量，而且同样的前途未卜。在过去几年中，基因研究不仅仅针对着各种各样的疾病，还涉及到害羞、乱幸、音乐能力、冒险和过量饮食的行为特征。有朝一日，或许会为肥胖、消沉和孤僻及帕金森病、囊性纤维性变等遗传病和各种癌症找到解决办法，也可以选择基因，以提高智商、改善视力和完善形体。但是，如果这一切都实现了，世界将会怎样？

按照经典科幻片的传统，安德鲁·尼科尔构想出了上文所提到的未来。这个未来世界成就非凡、美妙异常，但它也有着残酷核心，那就是基因鉴别，用基因来左右你的生活。尼科尔说：“我非常讨厌人们把这部电影看作是不能篡改基因的说教，因为基因科技已经并将在疾病治疗领域起到积极作用。但问题也随之出现，健康与强化的界限模糊，你想要达到怎样的程度？未老先衰的秃顶，还是满口提前坏掉的牙齿？你的界限在哪？”

在尼科尔看来，《变种异煞》中的每个家庭都有权确定界限，在经济条件允许的前提下，去决定下一代将完美到何种程度。这将导致全社会都崇拜预知和完美，比我们当今生活的世界更有规则、更科学也更冷酷，不会欢迎像片中文森特一样怀有不切实际的梦想和欲望的人。

制作人迈克尔·沙姆伯格(Michael Shamberg)说：“影片的故事很迷人，你会沉醉于安德鲁的世界，除了人物错综复杂的经历之外，你还会期待未来在眼前展现。我称之为 ‘社会科幻片’，当然，安德鲁还融入了神秘、惊悚和感情元素。”

在片中扮演主人公文森特的伊桑·霍克说：“这种具有独特声音的剧本凤毛麟角，这是一部全新的科幻惊悚片，剧本看上去就像 查尔斯·狄更斯的小说，各种各样的古怪人物生活在看似平常却实则虚幻的环境中。另外，故事也应验了科技发展将遭遇高处不胜寒的境地。”

对文森特来说，孤立是无法忍受的，为了逃避他愿意铤而走险。尼科尔解释说：“文森特的身上存在弱点，和我们所有人一样。在他看来，根本没有不能做的事，他不会接受命运的安排。伊桑非常适合扮演文森特，当他出现在我面前，我发现他具有文森特的所有特质，甚至连眼神都如出一辙。”

和文森特一样，艾琳也是不完美的，轻微的心脏缺陷让她无法进入太空，只是她接受了现实。当她看到杰罗姆的基因档案时，她发现自己充满了嫉妒和向往。扮演艾琳的乌玛·瑟曼被剧本中的细节吸引了，她说：“这是一个关于征服基因的故事，而最终，这种行为根本不能真正改变人类的天性。” 另外，文森特与艾琳面对缺陷的方式也形成了鲜明对比，瑟曼对艾琳的转变过程很感兴趣。

片中的杰罗姆是遗传工程的杰作，从表面上看，外形俊朗、体能卓越和智力超群的他堪称完美，但他没有动力、没有希望、没有梦想，他正好与文森特恰恰相反。正如制作人史黛西·雪儿所说：“在这个社会里没有成功，因为出生之后的一切都命中注定，成功由此变得虚空起来。”

本片是英国演员裘德·洛出演的第一部美国片，他不但被尼科尔创造的未来世界吸引了，而且也被片中的人物及其孤独打动了。为了让裘德·洛扮演杰罗姆，尼科尔对剧本中的人物进行了相应修改。

编导安德鲁·尼科尔不但构思出了片中的科幻故事，还设计出了自己眼中的未来世界，他在笔记本中绘满各种建筑、服装和市区规划布局，在前期制作开始时，他已经对所有细节问题都胸有成竹了。

“我觉得如果你不能设计和彻底重建未来，那么最好吸取过去的精髓，让它在未来世界得到体现，” 尼科尔说，“我认为它缩短了未来与现在的距离，因为如果每个人看上去都像是太空人，观众肯定不会买帐。”

同影片的一流演员阵容一样，影片的幕后班底也精英云集，其中包括凭《奥兰多》获奥斯卡提名的制作设计师 简·罗夫斯(Jan Roelfs)，凭《小妇人》获奥斯卡提名的服装设计师 柯林·阿特伍德(Colleen Atwood)，《蓝白红三部曲之蓝》和《两生花》的摄影师 斯拉沃米尔·埃迪扎克(Slawomir Idziak)和三获奥斯卡奖的化妆师 维·尼尔(Ve Neil)等等。

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拍摄花絮：

·总部大楼中的广播使用的是发明于19世纪的世界语。

·杰罗姆住所中的旋梯像DNA一样有着螺旋结构。

·乌玛·瑟曼扮演的角色全名是 “Irene Cassini”，其中的姓氏出自17世纪意大利天文学家 乔凡尼·多美尼科·卡西尼(Giovanni Domenico Cassini)，他发现了土星光环中间的缝隙，卡西尼缝由此得名。片中的航天任务也是飞往土星。1997年，NASA发射了 “卡西尼” 号土星探测器，它携带的 “惠更斯” 号探测器将在2005年初飞抵土卫六。

·裘德·洛扮演的角色全名是 “Jerome Eugene Morrow”，其中的 “Eugene” 在希腊语中意为 “优生”。

·在影片首映时，作为宣传活动的一部分，发行方刊登出了遗传工程广告，结果有数千人信以为真，并打来电话要求借助遗传工程优化后代。

·片中文森特的座驾是1963年的 Studebaker Avanti。

·片中FBI特工驾驶的是罗孚P6，这是一款在1963-1976年生产的英国车，因为它装有3.5升V8引擎，所以其出色的动力性能博得了英国警方的青睐，将其用于拦截高速车辆。

·在本片拍摄期间，乌玛·瑟曼和伊桑·霍克相恋。

·片中的一些未来派建筑其实已经相当古老，其中的一些后现代风格建筑被称作野兽派建筑。

·剧本初稿没有标题。

变种异煞

新UPS V-0041 超码版

变种异煞 / 千钧一发 Gattaca (1997)

编号：SJBD-1370A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

尊享索尼港A、欧B区复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材，

特别千钧一发杜比TrueHD 5.1高清无损原音，集成独家6区京译/央视双国配，

官方中英法西日韩泰字幕，保留原版完整并集成蓝光缺失之DVD花絮内容，

皆附全程（大部分官方）中文字幕

音轨：英语THD5.1 法语5.1-640K 西语5.1-640K

国语5.1-640K 国语5.1-448K 日语5.1-448K

字幕：英 法 西 中繁 中简 日 韩 泰

花絮：1、笑场片段 00:36

2、原始制作特辑 06:52

3、全新录制特辑“欢迎来到Gattaca太空中心” 22:00

4、科幻特辑“没有改变？” 14:52

5、删剪片段 10:43

6、预告及纪录片 09：22 （DVD）