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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2017 奇门遁甲，千奇百怪 其乐无穷，徐克编剧监制，袁和平导演，主演：伍佰、柳岩、黄晓明 等！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                      —— 图文整理自网络

 

 

奇门遁甲 The Thousand Faces of Dunjia (2017)

 

又名: The Thousand Faces of Dunjia

评分：时光网 6.0，豆瓣 4.5，IMDb 5.4

导演: 袁和平

编剧: 徐克 / 魏君子 / 杨秉佳 / 许少飞

武指：袁祥仁、袁信义

主演: 大鹏、倪妮、李治廷、

        周冬雨、伍佰、柳岩、

        谢苗、孙明明、黄晓明

类型: 动作 / 奇幻

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话

上映: 2017-12-14(中国大陆)

片长: 113分钟

IMDb 链接： tt6814080

 

　　在一个妖孽横行，天象大乱的时代，外星妖物侵袭而来。此时江湖上精通 “奇门遁甲” 之术的神秘组织 “雾隐门” 挺身而出，其首领老大（伍佰 饰）、弟子诸葛青云（大鹏 饰）、铁蜻蜓（倪妮 饰）和雾隐七子等众人各怀所长。另一方面，诸葛青云途中寻找新一代掌门小圆圈（周冬雨 饰）之时，新晋捕快刀宜长（李治廷 饰）为救铁蜻蜓亦被牵连在内。一时间，风云涌起，“天外来客” 与 “雾隐门” 之间的正邪之战即将引发，一场新的奇幻危机正在来临……

 

 

 

 

 

奇门遁甲 / The Thousand Faces of Dunjia （2017版）

 

编号：SJBD-3151A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享Well Go USA美A区首发正式版蓝光，复合独家台3区素材精华，

          DTS:X（兼容DTS-HD 7.1）高清无损原音，官方中英文字幕，

          保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：国语DTS:X（兼容DTS-HD 7.1）英语5.1-448

字幕：英 中简 中繁

花絮：制作特辑

 

 

      徐克监制兼编剧，袁和平执导经典武侠 2017翻拍版 ！

 

 

 

 

 

奇门遁甲 /The Thousand Faces of Dunjia （2017版）

 

编号：SJD9-3975B，第二版

配置：独家Well Go USA美1区+独家台3+蓝光HD内核高清DTS+官方中英文字幕+完整花絮

音轨：国语5.1-448 国语DTS5.1-768 英语5.1-448

字幕：内嵌中繁

花絮：幕后揭秘

 

 

 

 

      徐克幽默地表示，部份西方观众对中国文化的认识多来自武侠电影，但因为近年武侠电影的常规化，造成西方世界的观众对中国武侠电影的创意感觉匮乏。所以，这次既然引用了 “奇门遁甲” 这个恒古以来难解的玄学题目，正应该借此机会，带领观众去开启新类型电影的另一道门，同时也让西方观众耳目一新。

 

 

 

 

     花 絮：

 

1、早在1982年，袁和平就导演过一部名为《奇门遁甲》的电影，开创另类武侠之风。

     时隔30多年，新版《奇门遁甲》不仅有了新的故事，也有了新的内涵。

2、徐克担任的是《奇门遁甲》的监制、编剧，袁和平执导电影，

     这也是两人自24年前《黄飞鸿之铁马骝》之后再度合作。

3、本片是大鹏首次在一部电影里摘掉眼镜演戏，他坦言对一个 “近视眼” 来说，很没安全感，

     形象也不好看。

4、《奇门遁甲》制片人魏君子直言，既然叫中国武侠大战天外来客，“没有大量特效是对不起这个

     题目的”。并且徐克一直坚持“真3D”拍摄，自信“现在拍3D很快很熟悉”。

5、至于为何选定 “没有古装相” 的大鹏、倪妮、李治廷、周冬雨主演《奇门遁甲》，徐克也做出

     回应：“我喜欢这种感觉，把现代人带到古装世界去，从现实世界里转到幻想的世界中。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奇门遁甲 The Thousand Faces of Dunjia(2017)

6 .0

奇门遁甲(2017)

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标签：
徐克 袁和平 伍佰 柳岩 黄晓明
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