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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1992 鬼打鬼之黄金道士，灵幻天师林正英义救女鬼罗慧娟，假教士食恶果反助捉鬼罗汉光大宗门！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

鬼打鬼之、黄金道士 Mad Mad Ghost  (1992)

 


又名: 鬼打鬼之、灵幻天师 / 捉鬼罗汉 / Mad Mad Ghost

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.6，IMDb 5.5

导演: 陈会毅

编剧: 李炯佳

主演: 林正英、沈威、

        罗慧娟（女鬼阿娟）、

        金十二、李辉、

        陈志文、陈龙、楼南光

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1992-11-13

片长: 91 分钟

IMDb 链接： tt0104460


 

　　道士英叔（林正英 饰）胸怀开宗立派之志，每日带领五名徒弟勤加修炼，他为人坦荡，清贫无一长物，不得不做看更来补贴日用。英叔受人委托，看守一座无人大宅，无处容身的师徒六人暂住大宅之中。这座宅第中有一对儿清朝鬼夫妻留驻，女鬼阿娟（罗慧娟 饰）饱受丈夫虐待殴打，英叔仗义出手，将男鬼驱逐，阿娟自此留在其身边，与五个徒弟相处融洽。不久男鬼带同伴寻仇，英叔师徒大展威力再次驱鬼，阿娟亦一改受气形象，在丈夫面前扬眉吐气，此后她日日配合众徒弟练习捉鬼之术。一伙外国黑社会分子得到情报，获悉在这座大宅内藏有大量黄金，他们乔装教堂人员入住，试图谋害英叔等人，夺取黄金…… 

 

 

 

 

 

鬼打鬼之、黄金道士 Mad Mad Ghost  (1992)

 

编号：SJD5-10137A 

配置：绝版Scholar台3+官方国语配音+独家粤语原音+官方中英文字幕

音轨：国语2.0-192 粤语2.0-192

字幕：中英文内嵌

 

 

       本碟和《鬼打鬼》收录在一起，画质虽然不好，但不影响欣赏。故事情节略嫌散乱、主线不太集中，但港片固有的特色一概不少：无厘头的喜怒打闹、诙谐的功夫搏斗、林道长煞有其事的法术功力（术语有时还是有一定道理的）、带有喜剧色彩的枪击火力，仍不失为一枚开心果！罗慧娟扮演的女鬼阿娟，要么纤弱可怜，要么强悍阳光，是个不错的看点， 7.5/10

 

       PS：翻阅了一下罗慧娟的演员档案，作为女一号的经典影视还真不多，可谓实力配角！

 

 

 

 

 

 

 

　　英叔践志将捉鬼之学开宗立派，有徒弟跟随。英叔拼命储钱兼职护卫员，被派往一等候发展之旧屋看守。英叔乘机厓徒弟入住收租。娟正是数百年前之典型小女人，被恶鬼丈夫千般折磨。英叔入住，与男鬼交手，知悉原由赶走男鬼，并因利乘便，让弟以娟为靶，实习捉鬼。外国黑社会集团知悉大屋原来有二次大战遗下的大批藏金，扮作摩门教徒入住。但终被英叔等人揭穿。恶斗之下，洋鬼出枪，幸而娟介入将洋鬼赶走。

 

 

 

 

 

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鬼打鬼之黄金道士 Huang jin dao shi(1992)

6 .1 / 7 .5

鬼打鬼之黄金道士(1992)

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标签：
林正英 罗慧娟
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