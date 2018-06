—— 图文整理自网络

鬼咬鬼 Gui yao gui (1990)

又名: Encounter of the Spooky Kind II

评分:时光网 7,豆瓣 6.9,IMDb 6.6

导演: 刘观伟

编剧: 黄炳耀

主演: 洪金宝 / 林正英 / 孟海 / 林敏聪 / 龚慈恩 / 王文君 / 邹兆龙

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖

国家: 中国 香港

语言: 粤语

上映: 1990-02-09

片长: USA: 100 分钟 / Hong Kong: 87 分钟

IMDb 链接: tt0080828

茅山道士九叔(林正英 饰)的大徒弟肥宝(洪金宝 饰)与茶肆老板的女儿珠女(龚慈恩 饰)系指腹为婚,但其岳丈嫌弃肥宝贫穷,欲将女儿许配富家子弟史公子。

为了筹备高额聘礼,肥宝盘下粥摊赚钱。谁知第一个顾客竟然是个女鬼,肥宝尾随其后,进而得知这个名为小红(王文君 饰)的女鬼为了照顾失明的母亲而盘桓人间,于是冒充小红的表哥将母女二人接至家中。肥宝师弟小海(孟海 饰)得知,请求小红色诱史公子,以帮助师兄赚得钱财。不想却被史家的巫师识破……

鬼咬鬼 Encounter of the Spooky Kind II

《鬼打鬼》正宗续集,从英文片名可见一斑,依旧是洪金宝+林正英的搭配

首先要说时光网弄错了演职员表,贴的完全是《鬼打鬼》里的四大主要人物加上孟海,叶荣祖和谭倩红,其实在这部电影里是没有钟发,午马和狄威的,短评里那些说午马演技高超的人,应该去检查视力了,反派法师的扮演者是黄虾,不认识的小白还是自己去百度吧。





本片英文片名叫Encounter of the spooky kind 2,而鬼打鬼的英文片名叫Encounter of the Spooky Kind(毛骨悚然地相遇),摆明了,就是借《鬼打鬼》的余温做僵尸片最后的挣扎。





和《人吓人》等等很多1980年《鬼打鬼》之后的跟风作品一样,《鬼咬鬼》也是由一个梦境展开,但开头梦境中的僵尸太过于平常,假牙假指甲再抹点白粉,这显然和《鬼打鬼》中成功的僵尸设计是没法比的,不过还好这是梦境,在电影后半段反派法师用蟑螂填充干尸的时候,这时电影里才出现了这唯一的一次“僵尸”,虽然化妆精细,皮肤开裂后无数蟑螂倾巢而出也骇人眼球,但这显然不是僵尸,最后反派法师身边的两个护法也并不是僵尸,所以,这是一部彻头彻尾“没有僵尸的僵尸片”。





1990年已经到了僵尸片穷途末路的年岁,洪金宝,林正英,纷纷转行当了喜剧演员,僵尸片敌不过新武侠潮流,斗不过周星驰的喜剧也比不了周润发的枪战片,人才流失,创意枯竭(后才得知,此后的几年黄鹰曾经借高利贷拍僵尸片,血本无归被打死在家里,尸体腐烂才被人发现),僵尸片市场怎一个凄惨了得!





《鬼咬鬼》就是在这个大环境下产生的,我们无法揣测洪金宝、本意是不是复苏僵尸片,也许是大环境下的一个试水?事实证明这部没有僵尸的《鬼咬鬼》并不算成功,在《鬼打鬼》之后十年的时间,没有看到技术上明显的进步,但也决不是粗制滥造。





没有僵尸是其中一个原因,也许因为新派武侠电影的大热,《鬼咬鬼》中除了实实在在的摔打,也多了很多飘逸的镜头。私以为当时的洪家班有了威亚,并不算是好事,以当时的拍摄技术和洪金宝式的武打设计来看,他们确实不适合。(现在大不同了,拍摄技术更成熟,慢镜头和快剪辑也能造就《叶问》这样真实可信的武打镜头。)





然后就是创意,个人认为最有创意的是中后段林正英和黄虾二人隔空幻象斗法的情节,这和《鬼打鬼》结尾高台斗法是有一拼的,可惜并没有过多展开,短短一分半钟就打完收工,创意白白浪费。满心期待的最终斗法也是肉搏和隔空对指,好在洪金宝的实打实功夫还在,拼命的摔,也不算冷场。还有一点,就是结尾黄虾身边那个舞蛇的护法目测是邹兆龙,可惜没在演职表里出现,不过还是能一眼认出的。





林正英明显和《鬼打鬼》中不一样了,一副宗师的架势,演道长是游刃有余的,再加上那几年拍了不少喜剧片,打洪金宝那一拳的桥段真是看一次笑一次啊。





总之,《鬼咬鬼》在同时期的僵尸片中绝对是一部诚意作品,虽然剧情松散,但创意还是比较同时期有很多亮点的,喜欢《鬼打鬼》和《人吓人》的,这部《鬼咬鬼》是必须要看的。作为洪金宝最后一部还算是有水准的僵尸片,也是非看不可的。