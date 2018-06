—— 图文整理自网络





人吓人 The Dead and the Deadly (1982)

又名:人嚇人、灵幻师弟

评分:时光网 7,豆瓣 6.9,IMDb 6.4

导演: 午马

编剧: 洪金宝 / 黄炳耀

主演: 洪金宝 / 午马 / 林正英 / 钟楚红

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖 / 奇幻

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1982-12-22

片长: 97 分钟

IMDb 链接: tt0084587

纸扎店小工朱宏利(洪金宝 饰)自小由道士二叔公(林正英 饰)带大,朱宏利道术未习多少,行事偶而颠倒,却有一副正气心肠,因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云(钟楚红 饰),时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥(午马 饰)外出闯荡,返乡时却变成了一具尸体,一同回来的还有马麟祥怀孕的妻子跟几个男伴,朱宏利感事有蹊跷,出力调查却一无所获。几日后,马麟祥冤魂找到朱宏利求助,原来马麟祥返乡时并未身亡,只为伙同他人盗取自家祖上的陪葬品而出此下策,却不料假戏成真,被同伙取了性命。心灰意懒的朱宏利拗不过冤魂骚扰,请来二叔公做法帮好友报仇,结果自己丢掉了肉身以至丧命。悲痛欲绝的阿云经二叔公指点,欲与鬼差斗计抢回朱宏利的魂魄……

人吓人 The Dead and the Deadly

编号:SJD9-10139A

配置:绝版巨星港3+乐贸港3+独家1区+官方5.1国粤语+官方中英日韩字幕+完整花絮

音轨:粤语2.0-192K 国语2.0-192K 粤语5.1-384K 国语5.1-384K 英语5.1-384K

字幕:中繁 中简 中繁 中简 英 日 韩

花絮:1、电影预告

2、相片集

午马执导,洪金宝自编自演,继续搭配林正英,影片最大的看点还是诙谐的喜剧色彩,超越了打斗、惊悚的元素!PS:封套上的洪金宝表情,怎么看也像是张学友!8/10 。









影片是八十年代喜剧类鬼片的一部代表作,同样也是洪金宝自编、自演的商业实践作品。在城市喜剧横行的年代里,这一部看起来略显陈旧的影片却显得格外出众,不只取得了千万的票房效益,更将新艺城的一排力作都挤在了身后,排到年度第八的宝座上,为在市场上连连受挫的嘉禾电影公司赢得了一点面子。













香港电影金像奖 (1984;第3届) ,提名:5





·最佳影片 洪金宝 Sammo Hung

·最佳男主角 洪金宝 Sammo Hung

·最佳导演 午马 Ma Wu

·最佳编剧 洪金宝 Sammo Hung、黄炳耀 Barry Wong

·最佳动作指导 洪金宝 Sammo Hung、 元彪 Yuen Biao、

林正英 Ching-Ying Lam、陈会毅 Billy Chan