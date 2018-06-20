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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1982 灵幻师弟 人吓人，洪金宝为午马报仇失身为鬼魂，林正英指点钟楚红智勇斗小鬼救活洪金宝！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                —— 图文整理自网络

 

 


 

人吓人 The Dead and the Deadly (1982)

 

又名：人嚇人、灵幻师弟

评分：时光网 7，豆瓣 6.9，IMDb 6.4

导演: 午马

编剧: 洪金宝 / 黄炳耀

主演: 洪金宝 / 午马 / 林正英 / 钟楚红

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖 / 奇幻

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1982-12-22

片长: 97 分钟

IMDb 链接： tt0084587

 

 

　　纸扎店小工朱宏利（洪金宝 饰）自小由道士二叔公（林正英 饰）带大，朱宏利道术未习多少，行事偶而颠倒，却有一副正气心肠，因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云（钟楚红 饰），时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥（午马 饰）外出闯荡，返乡时却变成了一具尸体，一同回来的还有马麟祥怀孕的妻子跟几个男伴，朱宏利感事有蹊跷，出力调查却一无所获。几日后，马麟祥冤魂找到朱宏利求助，原来马麟祥返乡时并未身亡，只为伙同他人盗取自家祖上的陪葬品而出此下策，却不料假戏成真，被同伙取了性命。心灰意懒的朱宏利拗不过冤魂骚扰，请来二叔公做法帮好友报仇，结果自己丢掉了肉身以至丧命。悲痛欲绝的阿云经二叔公指点，欲与鬼差斗计抢回朱宏利的魂魄……

 

 

 

 

 

 人吓人  The Dead and the Deadly

 

编号：SJD9-10139A 

配置：绝版巨星港3+乐贸港3+独家1区+官方5.1国粤语+官方中英日韩字幕+完整花絮

音轨：粤语2.0-192K 国语2.0-192K 粤语5.1-384K 国语5.1-384K 英语5.1-384K

字幕：中繁 中简 中繁 中简 英 日 韩

花絮：1、电影预告

         2、相片集

 

 

      午马执导，洪金宝自编自演，继续搭配林正英，影片最大的看点还是诙谐的喜剧色彩，超越了打斗、惊悚的元素！PS：封套上的洪金宝表情，怎么看也像是张学友！8/10 。



 

 

 

 

      影片是八十年代喜剧类鬼片的一部代表作，同样也是洪金宝自编、自演的商业实践作品。在城市喜剧横行的年代里，这一部看起来略显陈旧的影片却显得格外出众，不只取得了千万的票房效益，更将新艺城的一排力作都挤在了身后，排到年度第八的宝座上，为在市场上连连受挫的嘉禾电影公司赢得了一点面子。



 

 

 


香港电影金像奖 (1984；第3届) ，提名：5


·最佳影片 洪金宝 Sammo Hung  

·最佳男主角 洪金宝 Sammo Hung  

·最佳导演 午马 Ma Wu  

·最佳编剧 洪金宝 Sammo Hung、黄炳耀 Barry Wong  

·最佳动作指导 洪金宝 Sammo Hung、   元彪 Yuen Biao、

                  林正英 Ching-Ying Lam、陈会毅 Billy Chan  




 

 



人吓人 The Dead and the Deadly(1982)

7 .0 / 8 .4

人吓人(1982)

影评(15)

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标签：
洪金宝 午马 林正英 钟楚红
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