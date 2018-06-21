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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1984 人吓鬼，林正英功力难敌恶鬼靠神灵相助，董玮主演喜剧当先，午马客串，乐贸发行！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                —— 图文整理自网络

 

 

人吓鬼 Ren xia gui (1984)

 

又名: Hocus Pocus / Hogus Pogus

评分：时光网 6.3，豆瓣 6.4，IMDb 5.5

导演: 钱月笙

编剧: 欧炳南

主演: 林正英、董玮、陈龙、罗浩楷、钱月笙、刘雅丽、午马

类型: 喜剧 / 奇幻

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1984-01-12

片长: 93 分钟

IMDb 链接：tt0087993

 


　　这是一个发生在上个世纪80年代香港戏班里的故事。戏班里顽皮捣蛋的武生阿贵（董玮 饰）经常扮鬼吓人，连戏班的台柱新少佳都经常被他捉弄，大家对他既气愤，亦无可奈何。 

 

　　这次，当阿贵又扮鬼吓人时，岂料碰上了真鬼——潮州鬼。阿贵吓得屁滚尿流，幸好戏班里的老衣箱声叔（林正英 饰）这方面经验丰富，他得知潮州鬼生前被人分尸，死后才冤魂不散。为了让潮州鬼安息，声叔和阿贵决定找全潮州鬼的尸骸。不料却错挖了另一个恶鬼的尸骸，一时间，戏班被恶鬼弄得乌烟瘴气，声叔决定和阿贵一起扮天师吓走恶鬼。



 

 

 

人吓鬼 Hocus Pocus

 

编号：SJD9-10140A 

配置：绝版乐贸港3+官方国粤语+官方中英文字幕+完整花絮

音轨：粤语2.0-192K 国语2.0-192K

字幕：中繁 中简 中繁 中简 英

花絮：1、电影预告

         2、相片集

 

 

少了洪金宝，林正英担纲，

搭配当时的小生、如今的动作名指董玮，

动作方面亦相当可观！

 


      夜深难眠，第一次用山水碟机看碟，液晶屏竟然蹭花了一片，当初才购买时还误以为是临时保护膜的原因，悔死了粗心大意！碟机音量不小，尤其是深夜无人时，关小了一半左右。


      影片开始武戏略长，影响节奏，结尾靠神灵除鬼是败笔，情节略嫌散乱，不够明晰，7.5/10 。


 

 

 


     这是林正英第一次以道长身份出现的功夫喜剧鬼片，现已转做导演和武指的董纬在片中也展现出色的拳脚和喜剧天天分。影片延续着八十年代初鬼片的热力，将传统的功夫喜剧巧妙结合进来，作为新的商业卖点。故事笑料多多，令人捧腹不已，虽说成本不高，但其独到的戏剧火候与喜剧功力，倒是让人不得不为之痴迷。影片在当年获得的票房并不算高，但却是录影带市场的排头兵，随后多年以来一直都经久不衰，延续着商业魅力。

 

 

 

香港电影金像奖 (1985；第4届) ，提名：1

 

金像奖-最佳动作指导

 

 

 

人吓鬼 Ren xia gui(1984)

6 .3 / 7 .4

人吓鬼(1984)

影评(10)

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标签：
林正英 董玮 午马
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