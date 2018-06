—— 图文整理自网络

一个令港片迷无限追忆的题材,一群令港片迷心动的巨星,三部令港片迷无线失望的期待!

澳门风云 賭城風雲 (2014)

又名: 赌神4:谁与争锋 / The Man From Macau / From Vegas to Macau

评分:时光网 5.7,豆瓣 5.6,IMDb 4.9

导演: 王晶 / 钟少雄

编剧: 王晶

主演: 周润发 / 谢霆锋 / 杜汶泽 / 景甜 /

高虎 / 吴辰君 / 许绍雄 / 张晋 / 王敏德 / 童菲

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语 / 英语 / 葡萄牙语 / 泰语 / 韩语 / 日语

上映: 2014-01-31(中国大陆)

片长: 93分钟

IMDb 链接: tt3444184

闻名中外,曾担任美国赌场保安总顾问的魔术手石一坚(周润发 饰),终回流澳门退休,更宴请各方朋友到来庆祝生日宴。其中好友Benz哥(许绍雄 饰)与他的儿子晒冷(谢霆锋 饰)以及外甥牛必胜(杜汶泽 饰),更特别由香港来到澳门到贺。

翌日,大陆、香港以及澳门三地警方,竟不相约 而同找上石一坚,希望他能够重出江湖帮忙对付DOA组织集团的高先生(高虎 饰),但坚却以退休为由婉拒了事。

另一边厢,冷竟与牛必胜一起找上门,希望坚收他俩为徙弟,坚哥虽欣赏小冷,但奈何经已退休,只好拒绝,但看在Benz哥份上,就招待他一夜。谁不知,当晚竟遇上了杀手(张晋 饰),杀手们不问原因直接追击小冷以及坚哥爱女阿彩(童菲 饰)。期间虽有中国公安洛欣(景甜 饰)相救,但阿彩终难逃一劫,被害至失忆。

明查暗访下才知道,幕后的黑手竟是高先生。事情又岂会是无缘无故发生,坚与小冷二人连手,加上女公安洛欣三人,布下奇谋妙计对付高先生,斗智斗力,誓要查个水落石出,将他绳之于法……

花 絮:

1、影片原名为《赌城风云》,在发布会时才更正为《澳门风云》,王晶解释,这次主要讲述的是发生在澳门的故事,“‘澳门风云’这个名字内容更丰富,里面不仅有赌场风波,更有一个‘奇侠’的故事。”

2、这一次导演王晶用全新的方式讲述了这个赌神的故事,和强调“赌神”出神入化赌技的故事不同,《澳门风云》将融合谍战、警匪、动作、喜剧等多种元素。

3、为了审查顺利通过,王晶更是“筹备九个月,一个人写了八稿,破了一辈子修改纪录”。同时他也坦言,拍赌片只为反赌,“片中的赌术都是骗人的,但人物的感情是真诚的。”

4、自《赌神2》之后,时隔19年之后,王晶导演再度邀请周润发出山,周润发以全新造型和崭新身份重出江湖。

