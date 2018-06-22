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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2014-2016 王晶再掀赌城澳门风云，群星炫目难挡嗤鼻赌神：周润发、刘德华、张家辉、张学友、谢霆锋、景甜、张敏、姜大卫！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                 —— 图文整理自网络

 

 

 

         一个令港片迷无限追忆的题材，一群令港片迷心动的巨星，三部令港片迷无线失望的期待！

 

 

时光网 评分：

 

 

 

豆瓣 评分：

 

 

 

 

 

澳门风云 賭城風雲 (2014)

 

又名: 赌神4：谁与争锋 / The Man From Macau / From Vegas to Macau

评分：时光网 5.7，豆瓣 5.6，IMDb 4.9

导演: 王晶 / 钟少雄

编剧: 王晶

主演: 周润发 / 谢霆锋 / 杜汶泽 / 景甜 / 

        高虎 / 吴辰君 / 许绍雄 / 张晋 / 王敏德 / 童菲

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 粤语 / 英语 / 葡萄牙语 / 泰语 / 韩语 / 日语

上映: 2014-01-31(中国大陆)

片长: 93分钟

IMDb 链接： tt3444184

 

　　闻名中外，曾担任美国赌场保安总顾问的魔术手石一坚（周润发 饰），终回流澳门退休，更宴请各方朋友到来庆祝生日宴。其中好友Benz哥（许绍雄 饰）与他的儿子晒冷（谢霆锋 饰）以及外甥牛必胜（杜汶泽 饰），更特别由香港来到澳门到贺。 

　　翌日，大陆、香港以及澳门三地警方，竟不相约 而同找上石一坚，希望他能够重出江湖帮忙对付DOA组织集团的高先生（高虎 饰），但坚却以退休为由婉拒了事。 

　　另一边厢，冷竟与牛必胜一起找上门，希望坚收他俩为徙弟，坚哥虽欣赏小冷，但奈何经已退休，只好拒绝，但看在Benz哥份上，就招待他一夜。谁不知，当晚竟遇上了杀手（张晋 饰），杀手们不问原因直接追击小冷以及坚哥爱女阿彩（童菲 饰）。期间虽有中国公安洛欣（景甜 饰）相救，但阿彩终难逃一劫，被害至失忆。 

　　明查暗访下才知道，幕后的黑手竟是高先生。事情又岂会是无缘无故发生，坚与小冷二人连手，加上女公安洛欣三人，布下奇谋妙计对付高先生，斗智斗力，誓要查个水落石出，将他绳之于法……

 

 

 

 

 

   花 絮：

 

1、影片原名为《赌城风云》，在发布会时才更正为《澳门风云》，王晶解释，这次主要讲述的是发生在澳门的故事，“‘澳门风云’这个名字内容更丰富，里面不仅有赌场风波，更有一个‘奇侠’的故事。”

2、这一次导演王晶用全新的方式讲述了这个赌神的故事，和强调“赌神”出神入化赌技的故事不同，《澳门风云》将融合谍战、警匪、动作、喜剧等多种元素。

3、为了审查顺利通过，王晶更是“筹备九个月，一个人写了八稿，破了一辈子修改纪录”。同时他也坦言，拍赌片只为反赌，“片中的赌术都是骗人的，但人物的感情是真诚的。”

4、自《赌神2》之后，时隔19年之后，王晶导演再度邀请周润发出山，周润发以全新造型和崭新身份重出江湖。

 

 

 

 

 赌城风云 / 澳门风云  From Vegas to Macau 

 

编号：ST-537（SJD9-4541A，未收）

配置：寰宇港3区DVD正式版+官方5.1国粤语+官方中英文字幕+完整花絮（制作特辑）   

音轨：粤语5.1-384k 国语5.1-384k 粤语DTS5.1-768K  

字幕：中繁 中简 英

片长：95 分钟

镜像：完成

 

 

 

 

赌城风云 /澳门风云 The Man From Macau

 

编号：SJBD-0418A 

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，寰宇港A区蓝光正式版，官方中英文译本，

         收录完整幕后花絮[粤语发音]并附独家全程中文字幕，集合官方5.1国粤语配音   

音轨：粤语TRUEHD5.1 国语TRUEHD5.1 粤语DTS5.1-768k

字幕：中繁 中简 英

花絮：制作特辑，19:51

 

 

      刘伟强监制、王晶编导的2014年贺岁大片，接续九十年代香港赌片代表作《赌神》系列，发哥再披战衣化身 “赢尽天下无敌手”，谢霆锋、杜汶泽、景甜、童菲等群星出演，再战澳门风云！

 

 

 

 

页1、2014 澳门风云1，ST-537，      港3+花絮；

                                SJBD-0418A 港A+花絮；

页2、2015 澳门风云2，SJD9-5080A 港3+花絮；

                                SJBD-1277A 港A+花絮；

页3、2016 澳门风云3，SJD9-5738A 港3+花絮；

                                SJBD-2171A 港A+花絮。

 

澳门风云 The Man From Macau(2014)

5 .7

澳门风云(2014)

影评(217)

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标签：
赌片 王晶 周润发 刘德华 张家辉 张学友 谢霆锋 景甜 张敏 姜大卫
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