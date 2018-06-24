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碟袋：

天机·富春山居图 (2013)

又名: 天机(港) / 富春山居图 / Switch

评分：时光网 2.8，豆瓣 2.9，IMDb 2.4

导演: 孙健君

编剧: 孙健君

主演: 刘德华、林志玲、张静初、

佟大为、斯琴高娃、奥马尔·本·哈依德

类型: 动作 / 冒险

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 英语 / 日语

上映: 2013-06-09(中国大陆)

片长: 122分钟

IMDb 链接： tt2460488

元代画家黄公望的名作《富春山居图》，被誉为 “中国十大传世名画” 之一。由于种种原因，该作的 “无用师卷” 和 “剩山图” 分处海峡两岸，隔海相望。2011年，《富春山居图》有望合璧展出，谁知这件保额即高达十亿的旷世杰作引来各国罪犯的觊觎。早些时候，“无用师卷” 在台湾失窃，先失一着的日本文物走私大鳄 山本俊雄（佟大为 饰）遂将目标锁定在深藏杭州的 “剩山图”。与此同时，国内的老佛爷（斯琴高娃 饰）及欧美等国的文物贩子纷纷云集于此，蠢蠢欲动。在利欲薰心、刀光剑影的轮番交手中，香港警署海外缉私科特工肖锦汉（刘德华 饰）和身份莫辨的王雪晴（林志玲 饰）携手，与山本为首的走私犯周旋世界各个角落，接连过招，命悬一线。

合璧展出之日逼近，国宝的命运难以勘破……

天机·富春山居图

编号：TY-H-0078

配置：港A寰亚版

音轨：粤语DTS-HD5.1、国语DD5.1

字幕：中文繁体、中文简体、英文

花絮：1、预告片

2、演职员访谈

片长：108 分钟 （比DVD少了7分钟）

镜像：不能（先锋、华硕，均不可）

昨晚，终于欣赏了本碟。首先说，影片的画风、风格、类型还是不错的，颇有《碟中谍4、幽灵协议》的架构，既有高科技的现代感，又有悬疑、搏击、枪战、追车、水战、帅哥美女、国际都市等娱乐片应有的商业元素，虽说剧情苍白、漏洞诸多、广告处处闻，但作为娱乐片是没有必要追究这些的！看完蓝光后，用VS的蓝转版小试了一下，画质立刻变成了惨不忍睹！8/10 。

天机·富春山居图

编号：畅佳 CJ-0867

配置：港3寰亚版

音轨：粤语DD5.1、粤语DTS5.1、国语DD5.1

字幕：中文繁体、中文简体、英文

花絮：1、预告片

2、演职员访谈

片长：115 分钟

本片片名《富春山居图》，是画家黄公望为郑樗（无用师）所绘，以浙江富春江为背景，是黄公望的代表作，被称为“中国十大传世名画”之一。明朝末年传到收藏家吴洪裕手中，吴洪裕极为喜爱此画，甚至在临死前下令将此画焚烧殉葬，被吴洪裕的侄子从火中抢救出，但此时画已被烧成一大一小两段。较长的后段称《无用师卷》，现藏台北故宫博物院；前段称《剩山图》，现收藏于浙江省博物馆。经多次沟通多方努力，2011年6月，上下两卷于台北完成合璧展览。电影描述背景也是“富春山居山水合并”前的一段时间。

天机·富春山居图

编号：ST-331，加长版

配置：港3寰亚版

音轨：粤语DD5.1、粤语DTS5.1、国语DD5.1

字幕：中文繁体、中文简体、英文

片长：122 分钟

导演阐述

在好莱坞大片铺天盖地侵袭中国电影市场的时候，我们作为中国电影人，不断在思考和探索如何运营和制作中国的电影，来抵抗这种一边倒的畸形现象。《富春山居图》就是我们的一次尝试。

首先，21世纪的中国电影是要有国际化的视野、国际化的市场，因此在制作和运营《富春山居图》时，我们一直秉持着全球化的新观念。

其次，我们这部电影是一个国际化的题材，同时也巧妙的融合了中国的元素，这使得我们在走向国际化时也保有了中国人特有的特色。

第三，我们进行了国际化的拍摄，拍摄场景涉及迪拜、米兰、东京、台湾、杭州五地四国，撷取了人类历史上的奇观异景，视觉冲击力强大。第四就是运用国际化的制作团队。在我们的编、导、演、摄、录、美、服、化、道、剪辑，电影主创的最重要的创作环节，都有国际化的团队直接全程系统参与。很多主创人员都是好莱坞顶级的大师以及奥斯卡金像奖的获得者。

总的来说，《富春山居图》是一部以国际化为先导概念来制作和运营的电影。在以终为始的前提下，在以全球发行、全球运营、得到全球关注的目标的基础上，我们不仅运用了国际化制作团队，更是对电影进行了全方位的全球化思考。

天机·富春山居图

编号：VS-3124，122 分钟 加长版

配置：寰宇香港三区版+国/粤双语+蓝光版全码DTS+完整幕后花絮

音轨：粤语DD5.1/粤语DTS5.1/国语DD5.1

字幕：中文繁体/中文简体/英文

片长：122 分钟 加长版

五月天阿信倾情打造

主题曲《天机》展现华丽特工风

电影主题曲MV大走动感风，年轻帅气的魔幻力量六人组上演了青春版盗宝动作大片，在MV拍摄过程中亲历跑酷、打斗、摩托车飙车，这些超炫场景与首度曝光的电影正片中沙漠飙车、水上追逐、直升机特技等镜头遥相呼应，凸显紧张悬念剧情。制作人阿信更力赞看过影片的部分动作戏份后，感觉影片“动感富有年轻朝气，不可错过。”

据悉，主题曲由MP魔幻力量鼓鼓担纲作曲，五月天阿信和MP魔幻力量廷廷联合作词并制作，廷廷还为阿信完成配唱。歌曲的前奏部分是由“小王子”严爵弹奏的钢琴旋律，舒缓优美同时暗藏玄机，随之而来的是强势硬朗的摇滚能量加上动感神秘的电音音色，使整首歌充满奇幻的张力，副歌部分突出了阿信的摇滚嗓音，高潮起伏不断。