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天将雄师 Dragon Blade (2015)

又名: 天降雄狮 / Dragon Blade

评分：时光网 6.4，豆瓣 5.9，IMDb 6.1

导演: 李仁港

编剧: 李仁港

主演: 成龙、约翰·库萨克、

艾德里安·布洛迪、吴建豪、林嘉欣

类型: 战争 / 古装

国家: 中国大陆 / 香港

语言: 汉语普通话 / 英语

上映: 2015-02-19(中国大陆)

片长: 127分钟

IMDb 链接： tt3672840

故事发生在遥远的西汉时代，汉元帝当政期间，大汉的疆土早已在其曾祖父汉武帝的连年征伐之下拓展到西域纵深处。此时坐镇西域的大都护霍安（成龙 饰）并不以天朝上国的身份自居，他以友善平等的方式与西域各国交往，平等相待，更以独特的方式化解各民族之间的矛盾，取得了单靠武力所无法达到的和平盛景。谁知霍安遭奸人陷害，沦为奴役，被刺配至雁门关修城。

罗马将军 卢魁斯（约翰•库萨克 John Cusak 饰），护卫遭到哥哥迫害的罗马小王子逃命至雁门关。双雄在西域戈壁相遇，从开始的兵戎相见到惺惺相惜，最终化敌为友。

一日，霍安为洗清自己冤屈四处追查时，无意间撞破了好兄弟殷破与罗马大王子提比斯不可告人的秘密。与此同时，提比斯为追杀卢魁斯与小王子一行人也亲自带兵赶来西域。为保护小王子和西域诸国的安危，霍安与卢魁斯联手与提比斯在戈壁大漠展开了一场生死之战。卢魁斯战死沙场，霍安解开迷团，报仇雪恨，一雪前耻。

天将雄师 Dragon Blade (2015)

编号：SJD9-5072B

配置：洲立港3+龙祥台3+泰3+官方中英文字幕+官方汉化完整花絮

音轨：英语/国语DD5.1-384、英语/国语DTS-ES 5.1-768K、泰语DD2.0-192K

字幕：中繁 中简 英文 泰文

花絮：制作特辑 20:42

OST（PLAY向上进入）

东方VS西方，世纪雄兵，首次对决，

古罗马与汉朝两大帝国交战史诗，首度搬上银幕。

花 絮：

1、《天将雄师》剧组工作人员来自于五湖四海，工作人员之间交流常要用到包括汉语、粤语、

英语、法语、德语、日语、韩语等十多种语言交流，沟通和管理起来都相当有难度。

2、“筷子兄弟”大银幕处女作《老男孩之猛龙过江》是由李仁港导演亲自监制，

因此《天将雄师》成了双方的再次合作。

3、据剧组人员透露，在敦煌拍摄时，每天剧组能吃掉2800个馒头，喝掉饮用水近百吨。

4、剧组的道具库占地面积2500平米，道具多达10万余件，其中超过6万件道具为纯手工打造，

成龙也亲自参与到道具的设计中。

5、剧组每天的工作人员数量高达700多人，跋涉4000公里取景横店、敦煌、阿克塞等地，

制作费达到4亿人民币。

6、剧组在沙漠戈壁的恶劣环境中工作了两个多月，因当地环境恶劣，剧组拍摄期间数次遭遇

沙尘暴和酷暑等极端天气，约翰·库萨克、阿德里安·布洛迪等国际影星纷纷表示虽然艰苦，

但也是一种特别的经历。

7、在《天将雄师》中，成龙饰演的西域大都护霍安以维护西域和平为己任，但他并不是

“一个人在战斗”，而是拥有一支骁勇善战的 “维和敢死队”。

电影之外，成龙同样有一帮忠心耿耿的兄弟——成家班。

天将雄师 Dragon Blade(2015)

编号：SJBD-8123A，3D版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单，3D、2D随心选择切换】

洲立港A区3D版，荟萃泰A区蓝光精华，特别世纪对决DTS-HD 5.1高清无损原音，

官方中英泰文字幕，保留原版自带完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕 。

音轨：国语DTS-HD5.1 泰语5.1-448

字幕：英文 中繁 中简 泰

花絮：制作特辑

香港电影金像奖 (2016；第35届) ，提名：1

金像奖-最佳动作指导 成龙 Jackie Chan

天将雄师 Dragon Blade (2015)

编号：SJBD-1283A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

泰A区首发版，集成龙祥台3区DVD素材精华，特别世纪对决DTS-HD 5.1高清无损原音，

官方中英泰文字幕，集成台3区独有制作特辑并附全程官方中文字幕。

音轨：国语DTS-HD5.1 、泰语DTS5.1-1536

字幕：英文 中繁 中简 泰

花絮：制作特辑