—— 图文整理自网络
天将雄师 Dragon Blade (2015)
又名: 天降雄狮 / Dragon Blade
评分：时光网 6.4，豆瓣 5.9，IMDb 6.1
编剧: 李仁港
主演: 成龙、约翰·库萨克、
艾德里安·布洛迪、吴建豪、林嘉欣
类型: 战争 / 古装
国家: 中国大陆 / 香港
语言: 汉语普通话 / 英语
上映: 2015-02-19(中国大陆)
片长: 127分钟
IMDb 链接： tt3672840
罗马将军 卢魁斯（约翰•库萨克 John Cusak 饰），护卫遭到哥哥迫害的罗马小王子逃命至雁门关。双雄在西域戈壁相遇，从开始的兵戎相见到惺惺相惜，最终化敌为友。
一日，霍安为洗清自己冤屈四处追查时，无意间撞破了好兄弟殷破与罗马大王子提比斯不可告人的秘密。与此同时，提比斯为追杀卢魁斯与小王子一行人也亲自带兵赶来西域。为保护小王子和西域诸国的安危，霍安与卢魁斯联手与提比斯在戈壁大漠展开了一场生死之战。卢魁斯战死沙场，霍安解开迷团，报仇雪恨，一雪前耻。
编号：SJD9-5072B
配置：洲立港3+龙祥台3+泰3+官方中英文字幕+官方汉化完整花絮
音轨：英语/国语DD5.1-384、英语/国语DTS-ES 5.1-768K、泰语DD2.0-192K
字幕：中繁 中简 英文 泰文
花絮：制作特辑 20:42
OST（PLAY向上进入）
东方VS西方，世纪雄兵，首次对决，
古罗马与汉朝两大帝国交战史诗，首度搬上银幕。
花 絮：
英语、法语、德语、日语、韩语等十多种语言交流，沟通和管理起来都相当有难度。
2、“筷子兄弟”大银幕处女作《老男孩之猛龙过江》是由李仁港导演亲自监制，
因此《天将雄师》成了双方的再次合作。
3、据剧组人员透露，在敦煌拍摄时，每天剧组能吃掉2800个馒头，喝掉饮用水近百吨。
4、剧组的道具库占地面积2500平米，道具多达10万余件，其中超过6万件道具为纯手工打造，
成龙也亲自参与到道具的设计中。
5、剧组每天的工作人员数量高达700多人，跋涉4000公里取景横店、敦煌、阿克塞等地，
制作费达到4亿人民币。
6、剧组在沙漠戈壁的恶劣环境中工作了两个多月，因当地环境恶劣，剧组拍摄期间数次遭遇
沙尘暴和酷暑等极端天气，约翰·库萨克、阿德里安·布洛迪等国际影星纷纷表示虽然艰苦，
但也是一种特别的经历。
7、在《天将雄师》中，成龙饰演的西域大都护霍安以维护西域和平为己任，但他并不是
“一个人在战斗”，而是拥有一支骁勇善战的 “维和敢死队”。
电影之外，成龙同样有一帮忠心耿耿的兄弟——成家班。
编号：SJBD-8123A，3D版
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单，3D、2D随心选择切换】
洲立港A区3D版，荟萃泰A区蓝光精华，特别世纪对决DTS-HD 5.1高清无损原音，
官方中英泰文字幕，保留原版自带完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕 。
音轨：国语DTS-HD5.1 泰语5.1-448
字幕：英文 中繁 中简 泰
花絮：制作特辑
金像奖-最佳动作指导 成龙 Jackie Chan
编号：SJBD-1283A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
泰A区首发版，集成龙祥台3区DVD素材精华，特别世纪对决DTS-HD 5.1高清无损原音，
官方中英泰文字幕，集成台3区独有制作特辑并附全程官方中文字幕。
音轨：国语DTS-HD5.1 、泰语DTS5.1-1536
字幕：英文 中繁 中简 泰
花絮：制作特辑