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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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雄霸天下 发布于：

 

SJ-0087A 非常嫌疑犯/The Usual Suspects 1995，8.6，凯文 史派西 

SJ-0089A 飞越疯人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975，杰克 尼克尔森 

SJ-0103A 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界

SJ-0110B 绿里奇迹 The Green Mile 1999，8.7，豆211，BD25×2

SJ-0114A 雨人 Rain Man 1988，8.6，豆134，达斯汀 霍夫曼/汤姆 克鲁斯

SJ-0118A 返老还童/奇幻逆缘（2BD)

SJ-0160A 理智与情感/Sense and Sensibility 1995，8.3，李安，凯特·温丝莱特，金熊奖

SJ-0165A 爱 慕 Amour 2012，8.5，法国，奥斯卡最佳外语片/戛纳金棕榈，迈克尔 哈内克

SJ-0189A 低俗小说 Pulp Fiction 1994，8.8，豆70，昆汀 塔伦蒂诺

SJ-0198A 大鱼, Big Fish 2003，8.7，豆91，蒂姆 伯顿

SJ-0225A 偷抢拐骗 Snatch 2000，8.5，盖 里奇，布拉德 皮特、杰森 斯坦森

SJ-0253B 地心引力/ Gravity 2013，/BD25×2，阿方索 卡隆，:桑德拉 布洛克

SJ-0286A 公民凯恩/Citizen Kane 1941，，奥逊 威尔斯

SJ-0425B 布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel 2014，8.8，豆87，韦斯 安德森

SJ-0445A 西部往事/狂杀十万里/Once Upon a Time in the West 1968，塞吉奥·莱昂内

SJ-0487A 灵异第六感/鬼眼/The Sixth Sense 1999，8.8，M 奈特 沙马兰，布鲁斯 威利斯

SJ-0551A 国王的演讲/The King's Speech 2010

SJ-0586A 落水狗 Reservoir Dogs 1992，8.3，昆汀·塔伦蒂诺

SJ-0644A 猜火车/Trainspotting 1996，丹尼 鲍尔

SJ-0737C 少年时代/Boyhood 2014，理查德 林克莱特,

 

SJ-1049A 星际穿越/Interstellar 2014，BD25×2，克里斯托弗 诺兰

SJ-1342A 北非谍影/卡萨布兰卡/Casablanca 1942，BD25×2

SJ-1357A 寻子遇仙记 The Kid 1921，9.1，卓别林

SJ-1369A 舞台春秋/舞台生涯/Limelight 1952，8.7，CC版

 

SJ-1445B 谍影迷魂/满洲候选人/The Manchurian Candidate 1962，CC版

SJ-1521A 土拨鼠之日/偷天情缘/圣烛节/今天暂时停止/Groundhog Day 1993

SJ-1753A 热天午后/黄金万两/ Dog Day Afternoon 1975，8.6，西德尼 吕美特，阿尔 帕西诺

SJ-1788A 巨蟒与圣杯 Monty Python and the Holy Grail 1975，40周年纪念版，特瑞·吉列姆

SJ-1843A 生之欲/生きる/Ikiru 1952，9.0，黑泽明

SJ-1879A 极速风流 Rush 2013，朗 霍华德

 

 

SJ-2174A 潜水钟与蝴蝶/The Diving Bell and the Butterfly  (2007)，7.9，法国

SJ-2348A 情枭的黎明/Carlito's Way 1993，8.6，布莱恩 德 帕尔玛，阿尔 帕西诺

SJ-2654A 400击/四百击/Les quatre cents coups 1959，CC版，特吕弗

SJ-2698A 妙想天开/巴西/Brazil 终极收藏版 1985，BD25×3，特瑞·吉列姆

SJ-2959A 血钻 Blood Diamond  (2006)，8.5，豆238，莱昂纳多 迪卡普里奥、詹妮弗 康纳利

 

 

SJ-6055A 怪物公司/,怪兽电力公司/Monsters Inc. 2001 ，8.6，豆133，皮克斯

SJ-6088A 玩具总动员，8.2

SJ-6089A 玩具总动员2，8.0，

SJ-6090A 玩具总动员3（2BD），8.8

SJ-6095A 飞屋环游记/Up 2009，BD25×2，皮克斯

SJ-6126A 头脑特工队 Inside Out 2015，8.7，豆187，BD25×2，皮克斯，无缝多T珍藏版

SJ-6146C  疯狂动物城 Zootopia 2016，豆34，迪斯尼

SJ-6148A 海底总动员 Finding Nemo 2003，BD25×2，皮克斯

SJ-6239B  寻梦环游记 Coco (2017)，9.0，皮克斯

 

SJ-7229 房间/抖室/不存在的房间/Room 2015，8.8，豆186，爱尔兰

 

SJ-8001B 地心引力 Gravity 2013，3D版 桑德拉·布洛克、乔治·克鲁尼，阿方索·卡隆

SJ-8119A 少年派的奇幻漂流，3D版

SJ-8187A 疯狂的麦克斯4:狂暴之路/Mad Max:Fury Road 2015，3D版

SJ-8203A 头脑特工队 Inside Out 3D版，8.7，豆187，皮克斯

SJ-8272A 海底总动员 Finding Nemo 3D，皮克斯

SJ-8368A 寻梦环游记 Coco (2017) 3D版，9

 

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SJ-WHD ：

 

WHD-5122 哈利 波特/Harry Potter 1-7 八部曲魔幻系列/BD25×3

 

 

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SJD9 ：

 

 

SJ-3390A 你的名字。/君の名は。/Your Name 2016，8.4，豆203

SJ-3659A 摔跤吧！爸爸/Dangal  (2016)，9.1，161分钟完整版

 

 

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大唐 DT ：

 

 

DT-2008   控方证人/Witness for the Prosecution 1957，9.6，豆瓣39，比利 怀尔德

DT-90328 纽伦堡大审判/Judgment at Nuremberg 1961，9.0，斯宾塞·屈塞，玛琳·黛德丽

DT-90998 玉女风流/一、二、三/One, Two, Three 1961，8.9，比利 怀尔德

DT-91178 罗马假日/Roman Holiday 1953 

 

 

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LBD ：

 

LBD-U5689 摔跤吧！爸爸[加长版]   (2016)，9.1，161分钟完整版

 

 

 

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