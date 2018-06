SJ-0087A 非常嫌疑犯/The Usual Suspects 1995,8.6,凯文 史派西

SJ-0089A 飞越疯人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975,杰克 尼克尔森

SJ-0103A 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界

SJ-0110B 绿里奇迹 The Green Mile 1999 ,8.7,豆211,BD25×2

SJ-0114A 雨人 Rain Man 1988,8.6,豆134,达斯汀 霍夫曼/汤姆 克鲁斯

SJ-0118A 返老还童/奇幻逆缘(2BD)

SJ-0160A 理智与情感 /Sense and Sensibility 1995,8.3,李安,凯特·温丝莱特,金熊奖

SJ-0165A 爱 慕 Amour 2012,8.5,法国,奥斯卡最佳外语片/戛纳金棕榈,迈克尔 哈内克

SJ-0189A 低俗小说 Pulp Fiction 1994,8.8,豆70,昆汀 塔伦蒂诺

SJ-0198A 大鱼, Big Fish 2003,8.7,豆91,蒂姆 伯顿

SJ-0225A 偷抢拐骗 Snatch 2000,8.5,盖 里奇,布拉德 皮特、杰森 斯坦森

SJ-0253B 地心引力/ Gravity 2013,/BD25×2,阿方索 卡隆,:桑德拉 布洛克

SJ-0286A 公民凯恩 /Citizen Kane 1941,,奥逊 威尔斯

SJ-0425B 布达佩斯大饭店 The Grand Budapest Hotel 2014,8.8,豆87,韦斯 安德森

SJ-0445A 西部往事 /狂杀十万里/Once Upon a Time in the West 1968,塞吉奥·莱昂内

SJ-0487A 灵异第六感 /鬼眼/The Sixth Sense 1999,8.8,M 奈特 沙马兰,布鲁斯 威利斯

SJ-0551A 国王的演讲 /The King's Speech 2010

SJ-0586A 落水狗 Reservoir Dogs 1992,8.3,昆汀·塔伦蒂诺

SJ-0644A 猜火车/Trainspotting 1996,丹尼 鲍尔

SJ-0737C 少年时代 /Boyhood 2014,理查德 林克莱特,

SJ-1049A 星际穿越/Interstellar 2014,BD25×2,克里斯托弗 诺兰

SJ-1342A 北非谍影 /卡萨布兰卡/Casablanca 1942,BD25×2

SJ-1357A 寻子遇仙记 The Kid 1921,9.1,卓别林

SJ-1369A 舞台春秋/ 舞台生涯/Limelight 1952,8.7,CC版

SJ-1445B 谍影迷魂/满洲候选人 /The Manchurian Candidate 1962,CC版

SJ-1521A 土拨鼠之日/偷天情缘/圣烛节/今天暂时停止/Groundhog Day 1993

SJ-1753A 热天午后 /黄金万两/ Dog Day Afternoon 1975,8.6,西德尼 吕美特,阿尔 帕西诺

SJ-1788A 巨蟒与圣杯 Monty Python and the Holy Grail 1975,40周年纪念版,特瑞·吉列姆

SJ-1843A 生之欲 /生きる/Ikiru 1952,9.0,黑泽明

SJ-1879A 极速风流 Rush 2013,朗 霍华德

SJ-2174A 潜水钟与蝴蝶 /The Diving Bell and the Butterfly (2007),7.9,法国

SJ-2348A 情枭的黎明/Carlito's Way 1993,8.6,布莱恩 德 帕尔玛,阿尔 帕西诺

SJ-2654A 400击 /四百击/Les quatre cents coups 1959,CC版,特吕弗

SJ-2698A 妙想天开 /巴西/Brazil 终极收藏版 1985,BD25×3,特瑞·吉列姆

SJ-2959A 血钻 Blood Diamond (2006),8.5,豆238,莱昂纳多 迪卡普里奥、詹妮弗 康纳利

SJ-6055A 怪物公司/,怪兽电力公司/Monsters Inc. 2001 ,8.6,豆133,皮克斯

SJ-6088A 玩具总动员,8.2

SJ-6089A 玩具总动员2,8.0,

SJ-6090A 玩具总动员3(2BD),8.8

SJ-6095A 飞屋环游记/Up 2009,BD25×2,皮克斯

SJ-6126A 头脑特工队 Inside Out 2015,8.7,豆187,BD25×2,皮克斯,无缝多T珍藏版

SJ-6146C 疯狂动物城 Zootopia 2016,豆34,迪斯尼

SJ-6148A 海底总动员 Finding Nemo 2003,BD25×2,皮克斯

SJ-6239B 寻梦环游记 Coco (2017),9.0,皮克斯

SJ-7229 房间/抖室/不存在的房间/Room 2015,8.8,豆186,爱尔兰

SJ-8001B 地心引力 Gravity 2013,3D版 桑德拉·布洛克、乔治·克鲁尼,阿方索·卡隆

SJ-8119A 少年派的奇幻漂流,3D版

SJ-8187A 疯狂的麦克斯4:狂暴之路/Mad Max:Fury Road 2015,3D版

SJ-8203A 头脑特工队 Inside Out 3D版,8.7,豆187,皮克斯

SJ-8272A 海底总动员 Finding Nemo 3D,皮克斯

SJ-8368A 寻梦环游记 Coco (2017) 3D版,9

SJ-WHD :

WHD-5122 哈利 波特/Harry Potter 1-7 八部曲魔幻系列/BD25×3

SJD9 :

SJ-3390A 你的名字。/君の名は。/Your Name 2016,8.4,豆203

SJ-3659A 摔跤吧!爸爸/Dangal (2016),9.1,161分钟完整版

大唐 DT :

DT-2008 控方证人/Witness for the Prosecution 1957,9.6,豆瓣39,比利 怀尔德

DT-90328 纽伦堡大审判/Judgment at Nuremberg 1961,9.0,斯宾塞·屈塞,玛琳·黛德丽

DT-90998 玉女风流/一、二、三/One, Two, Three 1961,8.9,比利 怀尔德

DT-91178 罗马假日/Roman Holiday 1953

LBD :

LBD-U5689 摔跤吧!爸爸[加长版] (2016),9.1,161分钟完整版