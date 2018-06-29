—— 图文整理自网络

铁道飞虎 Railroad Tigers (2016)

又名: Railroad Tigers

评分：时光网 6.0，豆瓣 ，IMDb

导演: 丁晟

编剧: 丁晟 / 何可可

主演: 成龙、黄子韬、王凯、王大陆、徐帆、

刘德华、房祖名、池内博之、浅野长英

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 日语

上映: 2016-12-23(中国大陆)

片长: 124分钟

IMDb 链接： tt4687848

1941年太平洋战争爆发以后，穿过山东境内的津浦铁路成为日军在中国大陆最重要的战略交通线之一。在津浦铁路枣庄段周边，活跃着一支民间抗日游击队，这支游击队主要由枣庄火车站的几名铁路工人组成，队长叫马原，是火车站的搬运工工头。他们白天在日本人占领并管理的火车站干活，晚上出来秘密活动，利用对铁路线的熟悉以及扒火车、开火车的特殊技能，以一支小小的游击队跟大批装备精良的日本正规军周旋较量，造成了非常大的影响，当地老百姓给这支队伍起了一个响亮的名头，叫铁道飞虎队。

铁道飞虎 Railroad Tigers

编号：SJBD-2605A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享洲立港A区首发正式版，荟萃独家泰3区DVD素材精华，

特别笑炸铁路DTS-HD 5.1及杜比TrueHD 7.1双高清无损原音，官方中英文字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：国语DTS-HD5.1 国语DD-HD7.1 泰语5.1-448

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、预告片；

2、电视宣传片；

3、制作特辑。

镜像：完成，阅毕碟出

成龙再度联手丁晟及一众新老鲜肉黄子韬、王凯、王大陆、徐帆、刘德华 …… 打造主旋律贺岁片，国内票房近7亿。

铁道飞虎 Railroad Tigers

编号：SJD9-3600A

配置：洲立港3区首发正式版+泰3区+蓝光HD内核全码DTS+官方中英文字幕

+官方汉化完整花絮+OST

音轨：国语5.1-448 国语DTS5.1-1536 泰语5.1-448

字幕：英 中简 中繁

花絮：1、制作特辑

2、电影预告片

3、OST（播放电影向上进入）

镜像：完成

花 絮：

1、本片是导演丁晟与成龙继《大兵小将》、《警察故事2013》后的第三次合作。

2、因为电影本身的动作戏属性，要求演员具有武术功底。

黄子韬是最先定下的演员，他用一段 “功夫表演” 的视频征服了导演。

3、电影筹备前期，剧组考察了很多地方，只在东北某地找到了还能在铁道上运行的蒸汽火车，

为此他们一直在零下20度的东北拍戏。

4、丁晟为追求真实感，决定搭建火车站，在火车的设计上也动漫风颇浓，一千多人的拍摄队伍，

花费三个月时间重新搭建了一座彩色火车站，拍完就拆掉了。

5、丁晟导演透露：“这部电影里有2400个特效镜头，还采用1比4的模型实拍撞火车炸大桥，

再加上11个月的特效制作，将会给观众呈现没看过的东西。”

6、丁晟透露，“近十年还从未有影视剧中出现过火车相撞的震撼过程，我想挑战一下。”

为呈现更逼真的视效，他力邀十几家国内顶级特效公司，合力完成整场戏的拍摄和制作。

7、大桥被炸的画面，在拍摄中也是采用真实的爆破，丁晟说，“把炸药安置在几十吨的钢筋水泥

大桥模型上，借助三辆大型吊车和挖掘机一起配合，进行实炸。”

8、成龙：“拍摄的时候特别冷，趴在火车上跟在冰块上一样，但为了保持发型和衣服的潇洒感觉，

还要有一个鼓风机在身边吹，零下十几度还要吹风扇，这个感觉实在是太刺激了。”

9、“炸大桥” 那场戏，成龙要抱着炸药，吊在高空围绕柱子转。东北零下20的环境，

让小嗑小碰都变得格外疼，跳跃中成龙不断撞到肩膀，却完全不在乎。

10、骑马追火车那场戏，本来就很危险，火车的巨大势能很容易连人带马一起卷进车轨，

当导演提出“再靠近点”的需求时，王凯二话不说就去拍。

11、王大陆有场戏需要不断在他身上放燃烧的油，然后点燃，自己把火扑灭。

丁晟坦言这场戏有点冒险，因为着火点就在脖子附近，即使没烧伤，也会有灼热感。

王大陆调侃道，“东北太冷了，刚好取取暖。”

PS ：

张蓝心饰演的日本女军官由子，精明干练 功夫劲道，是个不错的看点！