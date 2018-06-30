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英 伦 对 决 The Foreigner (2017)

又名: 龙震天下 / 普通人 / 中国人 / 外国佬 / The Chinaman

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.1，IMDb 7.0

导演: 马丁·坎贝尔

编剧: 大卫·马可尼 / 史蒂芬·莱泽

主演: 成龙、皮尔斯·布鲁斯南、

刘涛、梁佩诗、夏莉·墨菲

类型: 动作 / 犯罪

国家: 英国 / 中国大陆

语言: 英语 / 汉语普通话

上映: 2017-09-30(中国大陆) / 2017-10-13(美国)

片长: 113分钟

IMDb 链接： tt1615160

关玉明（成龙饰）年轻时打过越战，当过特种兵。但如今，他敛尽锋芒，在英国伦敦唐人街开了一家小餐馆，与女儿（梁佩诗饰）相依为命，老老实实的靠着辛勤劳作养活家庭，从未有过想要僭越法律或是道德的念头。然而，上天并不眷顾这个善良的男人，在一场恐怖袭击中，小凡不幸成为了受害者之一。

让关玉明无法接受的除了女儿的死之外，还有英国政府对此次事件的轻视和不作为。政府高官莱姆·汉尼斯（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）出现在了关玉明的视野之中。曾经在战争中出生入死的经验，让关玉明敏锐地察觉，汉尼斯手中一定有此次恐怖袭击的资料。于是，关玉明几次登门请求汉尼斯为自己提供线索，但遭到汉尼斯的拒绝。

万念俱灰的关玉明决定用自己的方式为女儿报仇雪恨。为此，他拒绝了爱人林宝怡（刘涛饰）的挽留，独自踏上向恐怖组织以牙还牙、以血还血的复仇之路。但他并不知道的是，一个错综复杂的大阴谋正在他面前徐徐展开 。

英伦对决 The Foreigner 2017

编号：SJBD-3038A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享自带中文环球美A区首发真正正式版，DTS-HD 7.1高清无损原音，

集成独家高保真数字公映国配及Netflix版无静音水印备用音轨，官方中英西字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 7.1 英语5.1-384（无静音水印备用音轨） 国语2.0-192

字幕：英 西 中简

花絮：1、制作特辑；

2、访谈集。

成龙今年最佳作品，

007大导 马丁·坎贝尔 掌舵，

前任007皮尔斯·布鲁斯南 VS 东方功夫巨星！

莱姆·汉尼斯 （皮尔斯·布鲁斯南 饰演）

英国政府官员，拥有一段不为人知的黑暗历史，他曾是前爱尔兰副部长，首席内政大臣，是分离主义者的长老，虽声称自己已经脱离组织，却依然在分离主义和恐怖主义的灰色地带活动，他企图通过不流血的方式来动摇执政党的政权。

肖恩 （罗伊·弗莱克-拜仁 饰演）

莱姆·汉尼斯最亲信的的侄子，得力助手，爱尔兰共和军成员，是一名精英特种兵，擅长野外格斗，做事心狠手辣。但是承受不了女性诱惑。

英伦对决 / 龙震天下/普通人/中国人/外国佬/The Chinaman/The Foreigner（2017）

编号：SJD9-3942A

配置：独家自带中文环球1区首发真正正式版+蓝光HD内核高清DTS+独家高保真数字公映国配

+官方中英西字幕+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-384 英语DTS5.1-768 国语2.0-192

字幕：英 西 中简

花絮：1、制作特辑

2、访谈集

3、OST（Play向上进入）

《英伦对决》是北京耀莱影视文化传媒有限公司、美国STX娱乐公司出品的动作电影， 影片改编自英国惊悚作家，史蒂芬.皮克的《CHINAMAN》（中国人），小说里关玉明的角色其实相当的饱满，关玉明是中国人，参加过越战，做过CIA，逃亡到新加坡，在海上被泰国海盗劫持，家人接连遭遇不幸等等。

影片讲述了生活在英国的华人关玉明的小女儿在爆炸中不幸遇难，想为女儿讨回公道却四处碰壁，最终独自走向复仇之路的故事。

花 絮：

1、演员刘涛接到电影邀约的时候，导演嫌弃她太年轻，和影片中的角色年龄差距太大，

但是为了尽量贴近电影角色，在拍摄的时候特意染了很多白头发，化很多皱纹和老年斑。

2、影片中有很多动作戏，但是成龙大哥有次肌肉受伤直接打到住院进行手术，医生叮嘱他半年内

都不能再继续拍摄打戏了，但是成龙第二天接着来拍，坚持完成了电影的拍摄计划。

3、影片导演马丁·坎贝尔非常认真，任何事情都亲力亲为，片场严厉到近乎苛刻，而且现场不能有

任何一丁点声音打扰到演员，一有响声就骂人，所以工作人员平时都是蹑手蹑脚的。

前期筹备

影片当时筹备的时候，编剧大卫·马可尼坚持要做导演，由于此前他执导的两部电影都失败，好莱坞都不愿意让他去做，这个项目一直搁浅，在蹉跎了三年之后，大卫·马可尼终于放弃做导演，剧本的版权到了美国STX娱乐公司的手上，该公司找到成龙请其出演，刚好耀莱影视从2015年开始介入电影投资，双方一拍即合。

选择导演

《英伦对决》项目正式启动后，成龙开始寻找导演。当时每个导演都要飞到北京接受成龙的面试，而导演马丁·坎贝尔一出现，就给人一种有备而来的感觉，他描述出了成龙第一场亮相的场景，成龙最终选择了他。

拍摄过程

《英伦对决》为了更加真实地展现英伦风情，在伦敦多地取景，甚至为了借用伦敦民居作为电影拍摄地，出资请屋主入住酒店。导演马丁·坎贝尔坚持呈现最真实的电影画面，因此影片中多个爆炸戏皆为实景爆破，在拍摄拉姆贝斯桥上炸毁一辆双层巴士的戏份时，当时负责按下爆破按钮的工作人员，就在那辆大巴上。

《英伦对决》在类型片的界定上，是单打独斗式的个人英雄动作片，紧密地结合了权谋诡谲的政治惊悚片。影片将两条线分别交由成龙与皮尔斯·布鲁斯南完成，试图实现小角色与大人物的双雄对峙，毕竟还是有些勉强，让影片在相当部分的段落接近于两部独立影片的剪贴拼凑。这一缺陷是剧本内在固有的，导演和剪辑的腾挪调度，在剧本固有架构下已做到了尽可能的流畅自然，不过双线并轨还是来得略晚了一些，以致影片在中段皮尔斯·布鲁斯南的文戏段落，一度显露拖沓的败象。影片有英国电影沉稳冷峻的特点，在《英伦对决》中体现得尤为明显。电影气氛阴郁低沉、画面色调清冷、配乐克制收敛，与人物心境配合。影片收尾干脆，并不拖泥带水，同时给观众慰藉。《英伦对决》不是一部普通的商业动作大片。电影选择二十余年前的小说翻拍，但并不让观众觉得陈旧过时。剧情虽然与普通人相距遥远，着眼点仍然是时下纷争复杂的国际局势里，小人物命运的悲欢离合。中外观众走进影院，固然是想为生活寻找消遣；而有严肃创作态度的导演，即使是拍商业作品，也还是会意图在商业性中植入对世事和人性的烛照。《英伦对决》较好地兼顾到了两个方面。

—— 澎湃新闻网评