网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2017 英伦对决 龙震天下，成龙刘涛梁佩诗 中国人，皮尔斯·布鲁斯南 外国佬，马丁·坎贝尔让普通人大放异彩！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                    —— 图文整理自网络

 

 

 

英 伦 对 决  The Foreigner (2017)

 

又名: 龙震天下 / 普通人 / 中国人 / 外国佬 / The Chinaman

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.1，IMDb 7.0

导演: 马丁·坎贝尔

编剧: 大卫·马可尼 / 史蒂芬·莱泽

主演: 成龙、皮尔斯·布鲁斯南、

        刘涛、梁佩诗、夏莉·墨菲

类型: 动作 / 犯罪

国家: 英国 / 中国大陆

语言: 英语 / 汉语普通话

上映: 2017-09-30(中国大陆) / 2017-10-13(美国)

片长: 113分钟

IMDb 链接： tt1615160

 

      关玉明（成龙饰）年轻时打过越战，当过特种兵。但如今，他敛尽锋芒，在英国伦敦唐人街开了一家小餐馆，与女儿（梁佩诗饰）相依为命，老老实实的靠着辛勤劳作养活家庭，从未有过想要僭越法律或是道德的念头。然而，上天并不眷顾这个善良的男人，在一场恐怖袭击中，小凡不幸成为了受害者之一。 

　　让关玉明无法接受的除了女儿的死之外，还有英国政府对此次事件的轻视和不作为。政府高官莱姆·汉尼斯（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）出现在了关玉明的视野之中。曾经在战争中出生入死的经验，让关玉明敏锐地察觉，汉尼斯手中一定有此次恐怖袭击的资料。于是，关玉明几次登门请求汉尼斯为自己提供线索，但遭到汉尼斯的拒绝。

      万念俱灰的关玉明决定用自己的方式为女儿报仇雪恨。为此，他拒绝了爱人林宝怡（刘涛饰）的挽留，独自踏上向恐怖组织以牙还牙、以血还血的复仇之路。但他并不知道的是，一个错综复杂的大阴谋正在他面前徐徐展开  。

 

 

 

 

英伦对决  The Foreigner 2017

 

编号：SJBD-3038A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享自带中文环球美A区首发真正正式版，DTS-HD 7.1高清无损原音，

         集成独家高保真数字公映国配及Netflix版无静音水印备用音轨，官方中英西字幕，

         保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 7.1 英语5.1-384（无静音水印备用音轨） 国语2.0-192

字幕：英 西 中简

花絮：1、制作特辑；

         2、访谈集。

 

 

     成龙今年最佳作品，

   007大导 马丁·坎贝尔 掌舵，

前任007皮尔斯·布鲁斯南 VS 东方功夫巨星！

 

 

 

莱姆·汉尼斯 （皮尔斯·布鲁斯南 饰演）

 

      英国政府官员，拥有一段不为人知的黑暗历史，他曾是前爱尔兰副部长，首席内政大臣，是分离主义者的长老，虽声称自己已经脱离组织，却依然在分离主义和恐怖主义的灰色地带活动，他企图通过不流血的方式来动摇执政党的政权。

 

肖恩 （罗伊·弗莱克-拜仁 饰演）

 

      莱姆·汉尼斯最亲信的的侄子，得力助手，爱尔兰共和军成员，是一名精英特种兵，擅长野外格斗，做事心狠手辣。但是承受不了女性诱惑。

 

 

 

 

 

英伦对决 / 龙震天下/普通人/中国人/外国佬/The Chinaman/The Foreigner（2017）

 

编号：SJD9-3942A 

配置：独家自带中文环球1区首发真正正式版+蓝光HD内核高清DTS+独家高保真数字公映国配

         +官方中英西字幕+完整花絮+OST

音轨：英语5.1-384 英语DTS5.1-768 国语2.0-192

字幕：英 西 中简

花絮：1、制作特辑

         2、访谈集

         3、OST（Play向上进入）

 

 

     《英伦对决》是北京耀莱影视文化传媒有限公司、美国STX娱乐公司出品的动作电影， 影片改编自英国惊悚作家，史蒂芬.皮克的《CHINAMAN》（中国人），小说里关玉明的角色其实相当的饱满，关玉明是中国人，参加过越战，做过CIA，逃亡到新加坡，在海上被泰国海盗劫持，家人接连遭遇不幸等等。

 

      影片讲述了生活在英国的华人关玉明的小女儿在爆炸中不幸遇难，想为女儿讨回公道却四处碰壁，最终独自走向复仇之路的故事。

 

 

 

 

    花 絮：

 

1、演员刘涛接到电影邀约的时候，导演嫌弃她太年轻，和影片中的角色年龄差距太大，

     但是为了尽量贴近电影角色，在拍摄的时候特意染了很多白头发，化很多皱纹和老年斑。

2、影片中有很多动作戏，但是成龙大哥有次肌肉受伤直接打到住院进行手术，医生叮嘱他半年内

     都不能再继续拍摄打戏了，但是成龙第二天接着来拍，坚持完成了电影的拍摄计划。

3、影片导演马丁·坎贝尔非常认真，任何事情都亲力亲为，片场严厉到近乎苛刻，而且现场不能有

     任何一丁点声音打扰到演员，一有响声就骂人，所以工作人员平时都是蹑手蹑脚的。

 

 

 

 

前期筹备

 

      影片当时筹备的时候，编剧大卫·马可尼坚持要做导演，由于此前他执导的两部电影都失败，好莱坞都不愿意让他去做，这个项目一直搁浅，在蹉跎了三年之后，大卫·马可尼终于放弃做导演，剧本的版权到了美国STX娱乐公司的手上，该公司找到成龙请其出演，刚好耀莱影视从2015年开始介入电影投资，双方一拍即合。

 

 

选择导演

 

    《英伦对决》项目正式启动后，成龙开始寻找导演。当时每个导演都要飞到北京接受成龙的面试，而导演马丁·坎贝尔一出现，就给人一种有备而来的感觉，他描述出了成龙第一场亮相的场景，成龙最终选择了他。

 

 

拍摄过程

 

    《英伦对决》为了更加真实地展现英伦风情，在伦敦多地取景，甚至为了借用伦敦民居作为电影拍摄地，出资请屋主入住酒店。导演马丁·坎贝尔坚持呈现最真实的电影画面，因此影片中多个爆炸戏皆为实景爆破，在拍摄拉姆贝斯桥上炸毁一辆双层巴士的戏份时，当时负责按下爆破按钮的工作人员，就在那辆大巴上。

 

 

 

 

     《英伦对决》在类型片的界定上，是单打独斗式的个人英雄动作片，紧密地结合了权谋诡谲的政治惊悚片。影片将两条线分别交由成龙与皮尔斯·布鲁斯南完成，试图实现小角色与大人物的双雄对峙，毕竟还是有些勉强，让影片在相当部分的段落接近于两部独立影片的剪贴拼凑。这一缺陷是剧本内在固有的，导演和剪辑的腾挪调度，在剧本固有架构下已做到了尽可能的流畅自然，不过双线并轨还是来得略晚了一些，以致影片在中段皮尔斯·布鲁斯南的文戏段落，一度显露拖沓的败象。影片有英国电影沉稳冷峻的特点，在《英伦对决》中体现得尤为明显。电影气氛阴郁低沉、画面色调清冷、配乐克制收敛，与人物心境配合。影片收尾干脆，并不拖泥带水，同时给观众慰藉。《英伦对决》不是一部普通的商业动作大片。电影选择二十余年前的小说翻拍，但并不让观众觉得陈旧过时。剧情虽然与普通人相距遥远，着眼点仍然是时下纷争复杂的国际局势里，小人物命运的悲欢离合。中外观众走进影院，固然是想为生活寻找消遣；而有严肃创作态度的导演，即使是拍商业作品，也还是会意图在商业性中植入对世事和人性的烛照。《英伦对决》较好地兼顾到了两个方面。

 

                                                                                          —— 澎湃新闻网评

 

 

 

英伦对决 The Foreigner(2017)

7 .4

英伦对决(2017)

影评(71)

收藏(1065)

回复 (0) | 收藏 (0) | 14 次阅读 |
标签：
成龙 刘涛 梁佩诗 马丁·坎贝尔 皮尔斯·布鲁斯南
下一篇：2016 铁道飞虎 龙威难再，成龙功夫消... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 标准 sb qs 邵氏 文学电影 周润发 刘德华 女同 午马 标准CC 成龙 梁朝伟 徐克 晴色 科幻 洪金宝 乐贸 张国荣 张学友 甄子丹 林正英 情色 战争 王祖贤 袁和平 黄秋生 MOC 丁度·巴拉斯
更多 >>