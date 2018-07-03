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火烧岛 When Dragons Meet (1990)

又名: Island of Fire

评分：时光网 6.5，豆瓣 6.6，IMDb 5.9

导演: 朱延平

编剧: 傅立 / 叶云樵

主演: 成龙、刘德华、洪金宝、

梁家辉、叶全真、王羽、

柯俊雄、庹宗华、高捷

类型: 动作 / 犯罪

国家: 中国台湾

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 1991

片长: Hong Kong: 93 分钟 / USA: 96 分钟 / Taiwan: 125 分钟

IMDb 链接： tt0099812

警官黄伟（梁家辉 饰）被借调调查一件涉及警员犯罪的案子，为搜集证据，黄伟犯险入狱。火烧岛典狱长（柯俊雄 饰）治下的监狱充斥着暴力、不公，以及制度化的犯人殴斗。黄伟很快在狱中结识了室友小朱（庹宗华 饰）和因思念儿子多次越狱的刘世杰（洪金宝 饰），并经历了帮派人物大林（高捷 饰）的入狱洗礼。台球选手大锤（成龙 饰）因误杀帮派大哥钢珠（刘德华 饰）之弟入狱，大林受命向大锤复仇，此事被狱中大哥桂老大（王羽 饰）调解。

黄伟、大锤等四人被典狱长吸收进入 “清风队”，后来监狱长要挟黄伟等四人赴菲律宾伏击枪杀毒贩。一场激战之下，一场混战中将毒贩击毙，但四人险遭典狱长设置接应的汽车的爆炸身亡，撤退途中其余三人被菲律宾军警枪杀，只剩下伤心无奈的黄伟独自回国。监狱长以为计谋成功，不料被黄伟查出他与毒犯的勾当，而且证实了他就是伟要找的凶手，将狱长绳之以法。

U-0610 美1外封套：

火烧岛

编号：U-0610

配置：英二HKL版+一区索尼版+港三版+台三版

音轨：英2.0-192、粤2.0-448、国2.0-192、法 2.0-192、英语解说2.0-192K

字幕：英、中简、中繁、中英双显

片长：109 分钟

U-0610 英2内封套：

影片有着一个超白金的豪华演员阵容，但却选错了导演。原本影片是想利用成龙、刘德华、洪金宝、梁家辉等实力派港星的加盟，在台湾电影市场上大赚上一票，但由于电影本身剧情漏洞多多，整体粗枝大叶，除了暴力展示之外没有太多的商业亮点，所以导致全片失控，直接影响了票房收入。导演朱延平自此也开始背负骂名。影片由台湾、香港、美国三方合资，目的市场原定为北美，但由于其本身素质不高，所以并没有如预想中那般闯进北美院线发行。

火烧岛 (1990) Island of Fire

编号：HG-X1759

配置：港A千勣版

音轨：粤 LPCM2.0、国2.0-192、英2.0-192、日2.0-192

字幕：英、法、中简、中繁、日

片长：93分钟

镜像：完成

火烧岛 (1990) Island of Fire

编号：SJBD-0672A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独家日版派拉蒙A区全新数码修复版，集成香港传奇英2区国语音轨，集成中英法日官方字幕，

集成香港传奇英2区DVD访谈及台湾上画125分钟完整版视频等，共超过150分钟完整花絮。

音轨：粤 LPCM2.0/国2.0-192/英2.0-192/日2.0-192

字幕：英/法/中简/中繁/日

花絮：1、洪金宝访谈

2、王羽访谈

3、朱延平

4、火烧岛宣传片段

5、台DVD完整版

镜像：完成

火烧岛 Island of Fire

编号：SJD9-4682A ，未收

配置：英国香港传奇2区数码修复版+日2派拉蒙数码修复版+3区官方中文字幕+完整花絮

音轨：粤2.0-448/国2.0-192/英2.0-192/日2.0-192

字幕：英/法/中简/中繁/日