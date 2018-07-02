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飞渡卷云山 Magnificent Bodyguards(1978)

又名: Magnificent Bodyguards

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.2，IMDb

导演: 罗维

编剧: 古龙

主演: 成龙、梁小龙、田俊、刘明、汪萍

类型: 动作

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1978-04-27

片长: 101 分钟

IMDb 链接：tt0077541

豹子丁冲一双铁拳闻名江湖，与两位朋友 常无意、张聋子，受聘护送一名病人前往京城 叶神医处求医。因病情危急，须取道卷云山，但卷云山盗贼盘踞，恶魔群集，近十年无人敢经过。 在上山途中丁冲等人遇到无数陷井、危机，凭借三人的机智和超人的武功，破了一阵又一阵，闯了一关又一关，到最后内情令三人大出意料......

S-0003 英二内封套 ：

这部电影也是罗维为成龙量身订造的功夫片，片中的故事情节套用古龙小说的经典模式，戏中有戏，真假难辨，但是这部影片仍然没有将成龙个人带上成功之路。

影片中成龙尽力发挥了他的武打功夫，但是因为角色本身的限制，成龙只能中规中矩的摆出一招一式，成为功夫的玩偶，没有丝毫的灵气。而成龙所饰演的丁冲一本正经，没有性格的变化，稍嫌呆板。影片中的武打设计也没有走出一般功夫片的窠臼，因此此片上映后没有引起任何轰动。

飞渡卷云山

编号：S-0003

配置：日二 DTS版+英二HKL版+港三

音轨：粤语5.1-384k、粤语DTS5.1-1536k、国语2.0-192k、

英语2.0-192k、英语讲评2.0-192k

字幕：英、中简、中繁、日

片长：103 分钟

眼看3D功夫片在台湾兴起，身在香港的大导演罗维立即拉来了《千刀万里追》的摄影师陈荣树，请古龙编剧，由尚未大红的成龙身兼主演及武指，共同打造了香港第一部3D立体功夫电影《飞渡卷云山》。与《千刀万里追》相比，《飞度卷云山》的3D效果有异曲同工之妙，观众要随时淮备闪避飞过来的长棍、巨石，甚至是黑衣剑客，当然还有来自成龙的袭击。但是，该片的票房却不太理想。这部电影的打戏精彩，3D效果也很棒，可噱头十足的《飞渡卷云山》在香港遭遇票房滑铁卢，庞大的投资付之东流，要知道，当时一部立体电影所用的胶片，至少是普通影片的两倍。故此，3D武打片在香港成了老虎屁股。

飞渡卷云山 Magnificent Bodyguards

编号：SJD9-4680A

配置：派拉蒙日本2区数码修复版+蓝光HD内核全码DTS+3区国语音轨+3区官方中英字幕

+完整花絮（特报、预告片）

音轨：粤语5.1-384k/粤语DTS5.1-1536k/国语2.0-192k/

英语2.0-192k/日语2.0-192k/英语讲评2.0-192k

字幕：英/中简/中繁/日

片长：103分钟

镜像：完成

飞渡卷云山 Magnificent Bodyguards(1978)

编号：SJBD-0670A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

派拉蒙日本A区成龙作品集数码修复版，集成港版国语音轨及官方中文字幕，

集成英版英语讲评音轨，保留日版完整花絮。

音轨：粤语DTSHD7.1/国语2.0-192k/英语2.0-192k/日语2.0-192k/英语讲评2.0-192k

字幕：英/中简/中繁/日

花絮：1、剧照辑

2、预告片

片长：103 分钟

镜像：完成

飞渡卷云山 Magnificent Bodyguards(1978) Magnificent Bodyguards(1978)

编号：HG-X1758

配置：港A千勣版

音轨：粤语DTSHD7.1、国语2.0-192k、日语2.0-192k、英语讲评2.0-192k

字幕：英、中简、中繁、日

花絮：1、剧照辑

2、预告片

片长：101 分钟

镜像：完成