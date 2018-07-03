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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2001 特务迷城，香港金像奖最佳动作设计 董玮，主演：成龙、朱茵、徐若瑄、孙佳君

雄霸天下 发布于：

                                                                                                  —— 图文整理自网络 

 

 

 

特务迷城 The Accidental Spy (2001)

 

又名: The Accidental Spy / Espion Amateur 

         特務迷城

评分：时光网 6.6，豆瓣 6.4，IMDb 5.9

导演: 陈德森

编剧: 岸西

主演: 成龙、徐若瑄、

        金玟、曾志伟、

        吴兴国、张达明、

        孙佳君、张坚庭

类型: 喜剧 / 动作 / 惊悚

国家: 中国香港

语言: 粤语 / 普通话 / 英语 / 法语 / 土耳其语 / 韩语

上映: 2001-01-18

片长: 108 分钟 / Argentina: 92 分钟 / USA: 87 分钟

IMDb 链接： tt0271946

 

 

　　从小习武的健身器材店营业员小北（成龙）有奇异的预感能力，梦想有天成为特务。凭借预感及身手，小北将打劫银行的劫匪当场逮捕，成为新闻人物，引来私家侦探的注意，怀疑他可能是其韩国客户朴元正失散多年的儿子，决定带他去见朴元正的律师。好奇心驱使，小北决定跟随律师到韩国寻找身世之谜，不想刚与朴元正见面对方就过世。 

 

　　从美国某周刊女记者福喜（金玫）口中，小北知晓朴氏夫妇本为著名的双重特务，遵循着朴元正的遗言，小北在福喜的帮助下又来到土耳其找到了一笔鉅款，并邂逅了神秘女子咏（徐若瑄）。得意忘形之际，小北开始遭遇一连串莫名其妙的袭击，令他意识到身边早已危机四伏。

 

     寻亲、遗嘱、巨款 …… 简单的表面下，其实另有更复杂的内情。凭着敏锐的触觉及过人的身手，小北发现自己所经历一切，竟与美国政府科学部失窃的炭疽菌有关……

 

 

双碟版 VCD ：

 

 

      这部影片由嘉禾投资1亿7千万港元拍摄，是嘉禾有史以来投资最多的一部影片。严格说来，这部影片并不在成龙的佳作之列，但确实找回了一些成龙在好莱坞主演的电影所欠缺的神采。

 

 

 



     《特务迷城》与许多其它的大作一样，也选择了国外作为主要场景，比如韩国和土耳其等地的实景拍摄。这部电影其实具有很强的成龙电影的特征，即不管有多重要的政治因素在其中，成龙从来都采取视而不见的态度，只要维护眼前的进展就可以了，而太多的背景会成为叙事的累赘，简单的对与错往往就是生活的真谛。

 

 

2001、特务迷城 ，HW-0606 ，3+2+3+6+OST ：

 

 

片 尾 曲：《一路上》，    演唱：张学友 
片中插曲：《身不由己》，演唱：成龙、范晓萱

 

 

香港电影金像奖 (2002；第21届) ，获奖：2 ，提名：2

 

  获奖

· 金像奖-最佳剪辑 邝志良 Chi-Leung Kwong  

· 金像奖-最佳动作指导 董玮 Wei Tung  

 

  提名

· 金像奖-最佳视觉效果 马文现 Stephen Ma  丁远大 John Ting  邓为钰 Weiyu Deng  

· 金像奖-最佳音响效果奖 曾景祥 Kinson Tsang

 

 

 

内折、碟片、碟袋 ：

 

          特务迷城

 

编号：HW-0606
配置：三区乐贸最佳视频+日二全码DTS音轨+韩三+六区剧场版/公映双国语

        +日版花絮+OST
音轨：国语5.1   粤语5.1
字幕：中英文字幕

 

 

 

          特务迷城

 

编号：HG-X0582香港全区版

音轨：粤语DTSHD5.1-1536K、粤语DD5.1-640K、国语DD2.0（192K）

字幕：中文1-2、英文、韩文、日文

片长：108 分钟

镜像：完成

 

 

 

 

页1、影介、碟讯；

页2、HW-0606 截图 。

 

特务迷城 The Accidental Spy(2001)

6 .6

特务迷城(2001)

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标签：
成龙 朱茵 徐若瑄 孙佳君
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