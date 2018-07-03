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特务迷城 The Accidental Spy (2001)

又名: The Accidental Spy / Espion Amateur

特務迷城

评分：时光网 6.6，豆瓣 6.4，IMDb 5.9

导演: 陈德森

编剧: 岸西

主演: 成龙、徐若瑄、

金玟、曾志伟、

吴兴国、张达明、

孙佳君、张坚庭

类型: 喜剧 / 动作 / 惊悚

国家: 中国香港

语言: 粤语 / 普通话 / 英语 / 法语 / 土耳其语 / 韩语

上映: 2001-01-18

片长: 108 分钟 / Argentina: 92 分钟 / USA: 87 分钟

IMDb 链接： tt0271946

从小习武的健身器材店营业员小北（成龙）有奇异的预感能力，梦想有天成为特务。凭借预感及身手，小北将打劫银行的劫匪当场逮捕，成为新闻人物，引来私家侦探的注意，怀疑他可能是其韩国客户朴元正失散多年的儿子，决定带他去见朴元正的律师。好奇心驱使，小北决定跟随律师到韩国寻找身世之谜，不想刚与朴元正见面对方就过世。

从美国某周刊女记者福喜（金玫）口中，小北知晓朴氏夫妇本为著名的双重特务，遵循着朴元正的遗言，小北在福喜的帮助下又来到土耳其找到了一笔鉅款，并邂逅了神秘女子咏（徐若瑄）。得意忘形之际，小北开始遭遇一连串莫名其妙的袭击，令他意识到身边早已危机四伏。

寻亲、遗嘱、巨款 …… 简单的表面下，其实另有更复杂的内情。凭着敏锐的触觉及过人的身手，小北发现自己所经历一切，竟与美国政府科学部失窃的炭疽菌有关……

双碟版 VCD ：

这部影片由嘉禾投资1亿7千万港元拍摄，是嘉禾有史以来投资最多的一部影片。严格说来，这部影片并不在成龙的佳作之列，但确实找回了一些成龙在好莱坞主演的电影所欠缺的神采。









《特务迷城》与许多其它的大作一样，也选择了国外作为主要场景，比如韩国和土耳其等地的实景拍摄。这部电影其实具有很强的成龙电影的特征，即不管有多重要的政治因素在其中，成龙从来都采取视而不见的态度，只要维护眼前的进展就可以了，而太多的背景会成为叙事的累赘，简单的对与错往往就是生活的真谛。

2001、特务迷城 ，HW-0606 ，3+2+3+6+OST ：

片 尾 曲：《一路上》， 演唱：张学友

片中插曲：《身不由己》，演唱：成龙、范晓萱

香港电影金像奖 (2002；第21届) ，获奖：2 ，提名：2

获奖

· 金像奖-最佳剪辑 邝志良 Chi-Leung Kwong

· 金像奖-最佳动作指导 董玮 Wei Tung

提名

· 金像奖-最佳视觉效果 马文现 Stephen Ma 丁远大 John Ting 邓为钰 Weiyu Deng

· 金像奖-最佳音响效果奖 曾景祥 Kinson Tsang

内折、碟片、碟袋 ：

特务迷城

编号：HW-0606

配置：三区乐贸最佳视频+日二全码DTS音轨+韩三+六区剧场版/公映双国语

+日版花絮+OST

音轨：国语5.1 粤语5.1

字幕：中英文字幕

特务迷城

编号：HG-X0582香港全区版

音轨：粤语DTSHD5.1-1536K、粤语DD5.1-640K、国语DD2.0（192K）

字幕：中文1-2、英文、韩文、日文

片长：108 分钟

镜像：完成

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