网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 1991 李赛凤 梦醒血未停，义侠女杰胡慧中，大岛由加利遇难因杀手，祸首伏法是高雄！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

梦醒血未停  Meng xing xue wei ting (1991)

 

又名: Dreaming the Reality

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.5，IMDb 6.6

导演: 王振仰 / 鲁俊谷

编剧: 李浩群 / 鲁俊谷

主演: 胡慧中、李赛凤、

        大岛由加利、

        林国斌、高雄、徐虾

类型: 动作 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

片长: 103 分钟

IMDb 链接： tt0102435

 

　　银狐、黑猫都是冷酷无情、杀人无数的杀手，她们自幼被杀手组织头目收养，并且身手敏捷，她们每次执行任务都战无不胜。 但是今次夺取杀手组织首领霍先生的犯罪证据的行动中，她们却遭到情报人员顽强的回击、银狐受重伤跌下海去失踪了，黑猫独个儿回报霍先生。后来银狐幸Rockey仔所救，两人渐生好感，在此银狐也与西兰花结为好友，西兰花慧是特种部队成员，因被仇家所害，被迫逃亡。霍先生得知银狐下落后。便派黑猫和蝎子去捉回银狐，银狐见黑猫后更恢复记忆，但她不愿重蹈覆辙，并请黑猫取那犯罪证据回去交差，但绝情的蝎子已先后把Rockey仔和黑猫杀死，幸好，西兰花及时赶到救走银狐，并夺回罪证。因此，霍先生便亲身与银狐、西兰花二人展开一场生死战。

 

 

 

 

梦醒血未停  Dreaming the Reality （1991）

 

编号：SJD9-10055A 

配置：绝版35毫米胶片转制版（短版）+ LD原始版（长版）+独家国粤语+独家台本字幕

 

35毫米胶片转制版 音轨：英语2.0-448 粤语2.0-192 国语2.0-192

35毫米胶片转制版 字幕：中简 中繁

片长：103 分钟

 

Play向上进入：

录像带原始版：国语2.0-192 粤语2.0-192 

录像带原始版：内嵌中繁 英

片长：99 分钟

 

 

      胡慧中、李赛凤、大岛由加利，

    三大打女+猛男林国斌，

 领衔绝版火爆动作猛片 ！

 

 

 

      碟片昨晚深夜用山水DVD便携版看完，自然选择的是加长版，重温了一遍VCD画质的感觉，尽管音画质量不理想，剧情主线分散，但出于对演员们的喜爱、行云流水般的动作场景，还是饶有兴趣的看完。俏丽可爱的李赛凤、外粗内细的胡慧中、冷酷但不绝情的大岛由加利、天生好斗的林国斌，都留下了深刻的印象，而最好高雄与李赛凤的搏斗，屡屡遇到机关线索，更是扣人心弦。对于一部当年盛行的枪战片类型来说，还是值得一看的！

 

      其中，几段拳击情节比较精彩，遗憾的是，有些偏离主题！

 

      感恩 SJ 能够拿出这么用心的宝贝，而且还做了精致的封套，7.9/10 。

 

 

 

海报 封套 欣赏 ：

 

 

 

 

 

 

 

梦醒血未停 Meng xing xue wei ting(1991)

6 .1 / 7 .9

梦醒血未停(1991)

影评(1)

收藏(11)

回复 (3) | 收藏 (0) | 4 次阅读 |
标签：
李赛凤 胡慧中 大岛由加利 林国斌 高雄
下一篇：1986 警察故事系列，成龙扬威国际的代... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 标准 sb qs 邵氏 文学电影 周润发 成龙 刘德华 女同 午马 标准CC 梁朝伟 徐克 洪金宝 晴色 科幻 乐贸 张国荣 张学友 甄子丹 林正英 情色 战争 王祖贤 袁和平 黄秋生 MOC 丁度·巴拉斯
更多 >>