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梦醒血未停 Meng xing xue wei ting (1991)

又名: Dreaming the Reality

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.5，IMDb 6.6

导演: 王振仰 / 鲁俊谷

编剧: 李浩群 / 鲁俊谷

主演: 胡慧中、李赛凤、

大岛由加利、

林国斌、高雄、徐虾

类型: 动作 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

片长: 103 分钟

IMDb 链接： tt0102435

银狐、黑猫都是冷酷无情、杀人无数的杀手，她们自幼被杀手组织头目收养，并且身手敏捷，她们每次执行任务都战无不胜。 但是今次夺取杀手组织首领霍先生的犯罪证据的行动中，她们却遭到情报人员顽强的回击、银狐受重伤跌下海去失踪了，黑猫独个儿回报霍先生。后来银狐幸Rockey仔所救，两人渐生好感，在此银狐也与西兰花结为好友，西兰花慧是特种部队成员，因被仇家所害，被迫逃亡。霍先生得知银狐下落后。便派黑猫和蝎子去捉回银狐，银狐见黑猫后更恢复记忆，但她不愿重蹈覆辙，并请黑猫取那犯罪证据回去交差，但绝情的蝎子已先后把Rockey仔和黑猫杀死，幸好，西兰花及时赶到救走银狐，并夺回罪证。因此，霍先生便亲身与银狐、西兰花二人展开一场生死战。

梦醒血未停 Dreaming the Reality （1991）

编号：SJD9-10055A

配置：绝版35毫米胶片转制版（短版）+ LD原始版（长版）+独家国粤语+独家台本字幕

35毫米胶片转制版 音轨：英语2.0-448 粤语2.0-192 国语2.0-192

35毫米胶片转制版 字幕：中简 中繁

片长：103 分钟

Play向上进入：

录像带原始版：国语2.0-192 粤语2.0-192

录像带原始版：内嵌中繁 英

片长：99 分钟

胡慧中、李赛凤、大岛由加利，

三大打女+猛男林国斌，

领衔绝版火爆动作猛片 ！

碟片昨晚深夜用山水DVD便携版看完，自然选择的是加长版，重温了一遍VCD画质的感觉，尽管音画质量不理想，剧情主线分散，但出于对演员们的喜爱、行云流水般的动作场景，还是饶有兴趣的看完。俏丽可爱的李赛凤、外粗内细的胡慧中、冷酷但不绝情的大岛由加利、天生好斗的林国斌，都留下了深刻的印象，而最好高雄与李赛凤的搏斗，屡屡遇到机关线索，更是扣人心弦。对于一部当年盛行的枪战片类型来说，还是值得一看的！

其中，几段拳击情节比较精彩，遗憾的是，有些偏离主题！

感恩 SJ 能够拿出这么用心的宝贝，而且还做了精致的封套，7.9/10 。

海报 封套 欣赏 ：