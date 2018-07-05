—— 图文整理自网络

吸血少女大战再生萝莉 吸血少女対少女フランケン (2009)

又名：吸血少女对少女弗兰肯

科學怪女 vs. 吸血學生妹

吸血少女対少女フランケン

Kyûketsu Shôjo tai Shôjo Furanken

Vampire Girl vs. Frankenstein Girl ，

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.3，IMDb 5.7

导演: 友松直之 / 西村喜广

编剧: 友松直之

主演: 川村雪绘、

乙黒えり（乙黑绘理）、

斋藤工、

しいなえいひ、

津田宽治、

清水崇

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2009-08-15(日本)

片长: 85分钟

IMDb 链接： tt1425928

就读于都立东京高中的 水岛树权（斎藤工 饰）英俊帅气，是无数女孩心仪的对象，连教务处长 富良野健儿（津田寛治 饰）的女儿 圭子（乙黒えり 饰）也对他青睐有加。情人节当天，树权收到同班转校生 有角藻奈美（川村ゆきえ 饰）的巧克力，但是这个味道有些奇怪的巧克力让他的人生发生巨变。原来 藻奈美 是一个存活上百年的吸血鬼，她用掺有自己血液的巧克力把树权变成了一只吸血鬼。发现 藻奈美 真实身份的 圭子 想要搭救树权，结果却坠楼身亡。表面软弱的 健儿 实际上是个疯狂的科学家，他将女儿的尸体改造成威力强大的僵尸。一时间校园上空阴云密布，吸血少女和僵尸少女的战斗就此拉开帷幕……

本片根据 内田春菊的漫画《『闇のまにまに～吸血少女対少女フランケン～》改编。

CC-J 1311 日版外封套 ：

本片根据人气漫画家内田春菊九十年代初的恐怖漫画改编。在原作中，吸血少女并没有与科学怪人少女展开对决，而电影版则将两位超级美少女之间的决斗作为最大的看点。

CC-J 1311 日版内封套 ：

影片由友松直之与西村喜广联合导演。友松直之曾编导过不少黑道片和晴色片，而西村喜广则是特摄化妆和特摄造型的行家里手，深谙如何营造恐怖奇诡的效果。两人合作打造出了前所未有的美少女动作片。

CC-J 1311 日版内封套 ：

吸血少女对少女弗兰肯

编号：CC-J1311

配置：日二版+花絮+ 22首OST + MP3数据包

音轨：日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2

片长：85 分钟

镜像：完成(存日本类型内)

主人公吸血少女有角藻奈美由人气偶像川村雪绘饰演。据说川村本人非常喜欢看恐怖片，此番获得主演本片的机会真可谓如鱼得水，她将吸血鬼转校生演绎得可爱且英姿飒爽。扮演科学怪人少女、与雪绘展开对决的是气质独特的混血美女乙黑绘理。因舞台剧网球王子走红的斋藤工则在片中饰演关键人物水岛树权。此外，日式恐怖片大师清水崇也会在片中客串登场。

吸血少女对少女弗兰肯

编号：YJ-2467

配置：日二限量收藏版+雅骏中文字幕（含屏幕中文注释）+

特别花絮+ 22首OST + (APE)MP3数据包

音轨：日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2

片长：85 分钟

镜像：完成(存日本酷特导演内)

吸血少女对少女弗兰肯

编号：3G-BD 1986 蓝转

配置：美A视频+美1+日2+3G改版优质中文字幕

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-1536K、日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2、英文

片长：85 分钟

镜像：完成 (存日本酷特导演内)