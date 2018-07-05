网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2009 吸血少女对少女弗兰肯，友松直之根据内田春菊恐怖漫画改编，超级美少女大决斗：川村ゆきえ、乙黒えり，清水崇客串！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

吸血少女大战再生萝莉 吸血少女対少女フランケン (2009)

 

又名：吸血少女对少女弗兰肯

         科學怪女 vs. 吸血學生妹

         吸血少女対少女フランケン

         Kyûketsu Shôjo tai Shôjo Furanken

         Vampire Girl vs. Frankenstein Girl ，

评分：时光网 6.1，豆瓣 6.3，IMDb 5.7

导演: 友松直之 / 西村喜广

编剧: 友松直之

主演: 川村雪绘、

        乙黒えり（乙黑绘理）、

        斋藤工、

        しいなえいひ、

        津田宽治、

        清水崇

类型: 喜剧 / 动作 / 恐怖

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2009-08-15(日本)

片长: 85分钟

IMDb 链接： tt1425928

 

　　就读于都立东京高中的 水岛树权（斎藤工 饰）英俊帅气，是无数女孩心仪的对象，连教务处长  富良野健儿（津田寛治 饰）的女儿 圭子（乙黒えり 饰）也对他青睐有加。情人节当天，树权收到同班转校生 有角藻奈美（川村ゆきえ 饰）的巧克力，但是这个味道有些奇怪的巧克力让他的人生发生巨变。原来 藻奈美 是一个存活上百年的吸血鬼，她用掺有自己血液的巧克力把树权变成了一只吸血鬼。发现 藻奈美 真实身份的 圭子 想要搭救树权，结果却坠楼身亡。表面软弱的 健儿 实际上是个疯狂的科学家，他将女儿的尸体改造成威力强大的僵尸。一时间校园上空阴云密布，吸血少女和僵尸少女的战斗就此拉开帷幕…… 

 

 

　　本片根据 内田春菊的漫画《『闇のまにまに～吸血少女対少女フランケン～》改编。

 

 

CC-J 1311 日版外封套 ：

 

 

 

      本片根据人气漫画家内田春菊九十年代初的恐怖漫画改编。在原作中，吸血少女并没有与科学怪人少女展开对决，而电影版则将两位超级美少女之间的决斗作为最大的看点。

 

 

 

CC-J 1311 日版内封套 ：

 

 

      影片由友松直之与西村喜广联合导演。友松直之曾编导过不少黑道片和晴色片，而西村喜广则是特摄化妆和特摄造型的行家里手，深谙如何营造恐怖奇诡的效果。两人合作打造出了前所未有的美少女动作片。

 

 

CC-J 1311 日版内封套 ：

 

 

吸血少女对少女弗兰肯

 

编号：CC-J1311

配置：日二版+花絮+ 22首OST + MP3数据包

音轨：日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2

片长：85 分钟

镜像：完成(存日本类型内)

 

 

 

 

       主人公吸血少女有角藻奈美由人气偶像川村雪绘饰演。据说川村本人非常喜欢看恐怖片，此番获得主演本片的机会真可谓如鱼得水，她将吸血鬼转校生演绎得可爱且英姿飒爽。扮演科学怪人少女、与雪绘展开对决的是气质独特的混血美女乙黑绘理。因舞台剧网球王子走红的斋藤工则在片中饰演关键人物水岛树权。此外，日式恐怖片大师清水崇也会在片中客串登场。

 

 

 

 

 

吸血少女对少女弗兰肯

 

编号：YJ-2467

配置：日二限量收藏版+雅骏中文字幕（含屏幕中文注释）+

        特别花絮+ 22首OST + (APE)MP3数据包

音轨：日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2

片长：85 分钟

镜像：完成(存日本酷特导演内)

 

 

 

 

吸血少女对少女弗兰肯

 

编号：3G-BD 1986 蓝转

配置：美A视频+美1+日2+3G改版优质中文字幕

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-1536K、日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2、英文

片长：85 分钟

镜像：完成 (存日本酷特导演内)

 

 

 

吸血少女对少女弗兰肯 Kyûketsu Shôjo tai Shôjo Furanken(2009)

6 .1

吸血少女对少女弗兰肯(2009)

影评(45)

收藏(57)

回复 (3) | 收藏 (0) | 4 次阅读 |
标签：
友松直之 川村ゆきえ 乙黒えり 清水崇
下一篇：1991 李赛凤 梦醒血未停，义侠女杰胡... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC 最佳影片 标准 sb qs 邵氏 文学电影 周润发 成龙 刘德华 女同 午马 标准CC 梁朝伟 徐克 洪金宝 晴色 科幻 乐贸 张国荣 张学友 甄子丹 林正英 情色 战争 王祖贤 袁和平 黄秋生 MOC 丁度·巴拉斯
更多 >>