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杀杀人、跳跳舞 殺殺人、跳跳舞 (1998)

又名: Ballistic Kiss

评分：时光网 6.6，豆瓣 6.2，IMDb 5.6

导演: 甄子丹

编剧: 龙比意

主演: 甄子丹、吴辰君、黄家诺、谷德昭、

雷宇扬、于荣光、汤宝如、骆应钧、陈子聪

类型: 动作 / 惊悚

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1998-03-21(香港)

片长: 90分钟

IMDb 链接： tt0162874

寂寞的都市夜，电台DJ西蒙（雷宇扬 饰）时常接到听友Cat（甄子丹 饰）打来电话倾诉衷肠，Cat 挂线，拿起枪变为冷血杀手，他冲入一幢大楼，将目标人物和保镖们全部击杀。女警 Carrie（吴辰君 饰）所在的小组接手此案，每日收听同一档节目并且对 Cat 的声音颇为熟悉的 Carrie 并不知道，Cat 的形象早已出现在她的脑海……

Cat 在执行新任务时偶遇故交 Wesley（黄家诺 饰），原来两人曾同为美国警察，Cat 因 Wesley 的背叛失去了一切，沦入不能回头的杀手生涯。Cat 误会 Carrie 是 Wesley 女友，将其带走，向她袒露了自己的孤独与绝望，二人在天台山跳了一支寂寞的舞。不久 Wesley 挟持 Carrie 闺蜜要挟，Cat 决定为 Carrie 孤身犯险。

杀杀人、跳跳舞 Ballistic Kiss 1998

编号：SJD9 -10215A

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音轨：粤语2.0-192 国语2.0-192 日语2.0-192

字幕：日 英 中简 中繁

花絮：1、甄子丹访谈 09：39

2、OST（向上进入）

ROM：漫画风格明信片扫描文件，OST ISO镜像文件

“宇宙最强” 甄子丹第二部担任导演的作品，为完成此作丹哥甚至跑去借了高利贷，可惜当年无人赏识票房惨淡，导致债台高筑险些破产，如今看来是丹哥意识有些超前了，其实此片真的不差。

超级丹的 “ YY ” 世界

这部电影由甄子丹自导自演，女主是当年很红的吴辰君。全片充满了一种不切实际的想象式浪漫。作为主演，甄子丹在里面负责武打、深情、撩妹、卖惨、装酷、耍帅，几乎每一个桥段和镜头，都是作为一种唯美滤镜美化他的角色阿 cat。吴辰君不算容貌特别出色的大美女，她的孔慈曾经被评为最丑孔慈，但是吴辰君胜在气质，而且演技不差。

狮子座的男人都有一种唯我独尊的自恋，这一点在甄子丹的身上体现明显，他这两年为人口碑不怎么好，想来跟这种个性有直接关系。本片里他的角色设定，方方面面占足 “撩妹” 外挂，开启女性母爱模式。小时候家庭不幸福，被亲生父亲虐待，长大做了警察又被同事出卖陷害身陷囹圄，出狱后隐姓埋名做了杀手，竟然也是一等一的王牌，杀人跟跳舞一样简单，一个打十个小菜一碟。爱上邻居白衣美女开始深情偷窥，制造偶遇，酝酿浪漫，最后还用死来呈现悲剧力量。不过不得不承认，当年的我也曾被这部戏感动过，谁让我吃 “杀手爱情” 这一套。但是，当时的市场反应，已经足以说明这部戏真正的质量了。