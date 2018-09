—— 图文整理自网络

音乐僵尸 音樂殭屍 (1990)

又名: 天外天音乐精灵 / The Musical Vampire

评分:时光网 6.6,豆瓣 6.6,IMDb 5.7

导演: 唐伟成

编剧: 唐伟成

主演: 林正英、李丽珍、李家声、

冯淬帆、曹查理、熊欣欣、太保

武指:冯克安、唐伟成

类型: 喜剧 / 奇幻

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1992-09-04

片长: 94 分钟

IMDb 链接: tt0121906

茅山道士麻麻地(冯淬帆 饰)与和师兄(林正英)不和,带着两个徒弟阿豪(李家声 饰)和阿强(熊欣欣 饰)另起炉灶,在江南一带赶尸为业。两个徒弟顽劣非常,经常操纵僵尸互相对打。阿豪自认法术修成,请求师傅让其独立赶尸。

得到师傅应允,阿豪赶着一只大地主任天棠的僵尸独自上路。赶尸途中,这色男碰到在水潭中游水的任珠珠(李丽珍 饰),遂色心大动的偷看美女游水,玩心骤起,将珠珠戏耍了一番。然而半夜阿豪遭到一群人袭击,僵尸被抢。

抢僵尸幕后指示者原来是一个外国科学家,他希望研究僵尸获得诺贝尔奖。但在注射一种药物之后僵尸复活,变成吸血成狂、法力不入、只爱音乐的老僵尸,比以前更加强悍,他大开杀戒,咬死了外国科学家和其雇佣者,逃在荒郊野外。

僵尸咬死了不少人,全镇人要求抓住凶手,曹队长只得把麻麻地师徒三人抓了起来。麻麻地不得不请师兄出马帮助其收伏僵尸。林师傅在野外偶遇到僵尸,假扮成刚死的僵尸和僵尸任天堂去交谈,并一同去任家镇。在路上,林师傅用 “雷电神符”、“铜钱剑”、“八卦镜” 等屡次试图收伏僵尸,都没有起到作用,林师傅忘记僵尸没有尿撒,他在小便时被僵尸看出了破绽,不得不跳入水中逃跑。林师傅用自创的 “五行阵” 困住僵尸,插入108个穴道的银针加天狗食月的法术将其制伏。

A crazy white scientist resurrects a corpse with a werid chemical creating a super hopping ghost. The only thing that can somewhat control it is the sound of music. A Tao Priest and his two assistants try and stop it from destroying the countryside.

音乐僵尸 The Musical Vampire 1990

编号:SJD9-10177A

配置:独家泰吉修复1080p版本高清重编码视频+官方国粤语+官方中文字幕

音轨:国2.0-384 、粤2.0-384

字幕:内嵌中文

林正英经典搞笑僵尸片,

蜜桃女神李丽珍也在里面哦,

九叔扮僵尸跟真僵尸交流的片段让人笑喷!

电影中对着竹筒吹口哨的曲调,是广东童谣《有只雀仔跌落水》,有首英文版《伦敦桥要倒塌了》。

伦敦桥要塌下来,

塌下来,塌下来,

伦敦桥要塌下来,

窈窕淑女。

建立它与用木材和粘土,

木材和粘土,木材和粘土,

建立它与用木材和粘土,

窈窕淑女。

用木材和粘土会被冲走,

洗去,洗去,

用木材和粘土会被冲走,

窈窕淑女。

建立它与砖头,

砖头,砖头,

建立它与砖头,

窈窕淑女。

砖头将不留,

不会停留,不会停留,

砖头将不留,

窈窕淑女。

建立它与钢铁,

铁和钢,铁和钢,

建立它与钢铁,

窈窕淑女。

钢铁会弯曲和弓,

本德和弓,弓弯,

钢铁会弯曲和弓,

窈窕淑女。

建立它与金,银,

银和金,银,金,

建立它与金,银,

窈窕淑女。

银和黄金将偷走了,

偷走了,偷走了,

银和黄金将偷走了,

窈窕淑女。

设置一个人看一整夜,

观赏所有晚上,看一个晚上,

设置一个人看一整夜,

窈窕淑女。

假设该名男子应该入睡,

睡着了,睡着了,

假设该名男子应该睡着了吗?

窈窕淑女。

给他一个烟斗抽烟一整夜,

烟一整夜,整夜抽烟,

给他一个烟斗抽烟一整夜,

窈窕淑女。

