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霹雳情 Pi li qing (1983)

又名: 独霸舞林 / 霹靂情 / Dancing Warrior

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.1，IMDb 6.6

导演: 张彻

编剧: 黄霑 / 杜良媞

主演: 程天赐、杨光友、葛香亭、陈观泰

监制：黄沾

剪接：林炎海，林善良

舞蹈设计：吴国秋，刘黎英

武术指导：孙荣吉，赵国

类型: 动作

国家: 中国香港

出品：香港邵氏影业公司，香港长河影业有限公司

发行：海岸录影有限公司

语言: 粤语

片长: 87分钟

IMDb 链接： tt0086568

青年何向东自幼习武，来港后当上舞蹈艺员，与歌星王珍珍渐萌爱意。谭去非在美国经营地下拳赛赌博活动，偶然见何身手不凡，乃伪聘何赴美表演舞蹈，何欣然赴美，当何知道受骗时，已走投无路。在看穿资本家及其爪牙的真面目后，何采取反抗的方式与资本家对抗并最终惨死。整个电影中尤其以何向东与王珍珍的恋爱过程最为感人。

片中的几首歌曲，如《情》等，风靡大陆。

1、酒不醉热人自醉；

2、情；

3、请你等等我；

4、摇摇摇；

5、碧波万里情；

6、永远有你的影子。

霹雳情 / 独霸舞林 / Dancing Warrior （1983）

编号：DT-90749，独家

音轨：粤语LPCM2.0 粤语2.0 国语2.0

字幕：中文

配置：独家港版高清修复版+官方中文字幕+国粤语音轨

武侠大师张彻八十年代1983年执导，融武打动作和当时的时尚霹雳舞及动听歌曲于一身的新形态动作歌舞片。黄霑和顾嘉辉两位乐坛大神为本片创作了六首脍炙人口的歌曲，分别由梅艳芳、吕方及小虎队演唱。影片及歌曲均在国内广泛流传至今！

摇摇摇

演唱:娃娃（丘丘合唱团）

作词:李英録

作曲:谭建常

我站在地平线的尽头

把寂寞抛向星斗

面对着时空无力挽留

只盼望有人开怀年轻的我正忧愁

想念着孩提时候

摇篮曾经是我所有

摇篮里任我遨游

再给我一段年少时代

让我把孤独忘怀

再给我一段音乐摇摆

让我把属于昨日的忧郁都抛开

就像那年少时代

大书包曾经拥有我

我拥有rock and roll

随着我的音乐

摇 摇

摇得开怀逍遥

摇 摇

摇出无限欢笑

摇 摇

摇出青春年少

摇回过去童年情调

我站在地平线的尽头

把寂寞抛向星斗

面对着时空无力挽留

只盼望有人开怀年轻的我正忧愁

想念着孩提时候

摇篮曾经是我所有

摇篮里任我遨游

再给我一段年少时代

让我把孤独忘怀

再给我一段音乐摇摆

让我把属于昨日的忧郁都抛开

就像那年少时代

大书包曾经拥有我

我拥有rock and roll

随着我的音乐

摇 摇

摇得开怀逍遥

摇 摇

摇出无限欢笑

摇 摇

摇出青春年少

摇回过去童年情调

随着我的音乐

摇 摇

摇得开怀逍遥

摇 摇

摇出无限欢笑

摇 摇

摇出青春年少

摇回过去童年情调

丘丘合唱团 ，成立于1981年，为台湾首支流行乐团，成员包括团长兼吉他手邱晨、主唱金智娟(娃娃)、鼓手林俊修、键盘手李应录及贝斯手李世杰。1982年推出同名专辑，以流畅的旋律、强劲的节奏、沙哑的唱腔、活泼的演唱方式给当时流行民歌的台湾乐坛带来全然不同的音乐风格。并在他们的影响之下，台湾流行乐坛才开始出现了乐队团体。1983年团长邱晨因与其他团员理念不合而离开。1984年因为团员相继入伍而于发行第三张专辑后解散。

情

黄霑 词曲

香港小虎队 主唱

——香港电影《霹雳情》主题歌

情 情痴痴心痴痴涌出我的情

情的力量滋长生命

情的冲击不可压抑

情的快慰没有代替

事实上感情就是我心灵

情，情的光辉照亮我心里

情的斤两重于生命

情的呼声一生愿听

情的世界激发愉快

事实上令我身心都有劲

霹雳

霹雳的欢声身心呼应

霹雳

我以那劲舞倾吐心声

霹雳

一声冲散孤寂

喷发心中霹雳和热情

情 宁愿这一生献尽我的情

情的霹雳主宰生命

怜我爱我伤我害我

迷我弃我玩我弄我

令万事万物一生心倾

情 情 情 情 情

倾出冲击

霹雳

香港小虎队，于1984年在香港成立，包括16岁的胡渭康、17岁的林利和21岁的孙明光三位成员，三人都是通过香港无线电视新秀歌唱比赛崭露头角，签约华星旗下。他们以青春阳光的外形、活力四射的舞蹈为招徕，代表作有歌唱比赛的参赛作品《忍着泪说GoodBye》及《伴我启航》等，其中《伴我启航》为电视剧<新扎师兄>主题曲，歌曲收录在华星同时期的数张集锦专辑之内。由于发展不够理想，大约成立一年后解散。

碧波万里情

作词：邓伟雄

作曲：顾嘉煇

演唱：梅艳芳

香港TVB电视剧《香江花月夜》插曲

香港电影《霹雳情》插曲

掠过风浪

人在爱海开航

和你相伴

情怀就会开放

红日万里照耀

散发出光芒

碧波暖洋洋

心在浮荡

航行迎着猛风

万里来闯

若有无边心意壮

情意就象火光

我不会隐藏

情意象浪涛

不能挡

航行无尽大海

任我闯

不管情海的波和浪

酒不醉人人自醉

词曲：黄霑

主唱：吕方

——香港电影《霹雳情》插曲

醉 酒不醉人自醉 只知我人是醉

好酒替人逐去忧虑

不记往日无奈 今天心中放开

没有缺憾忘记眼泪

醇酒驱散空虚 梦想快快追去

让笑声随今晚聚

让我把它一一留住

醉 此刻满怀乐趣 开心我人自醉，

好酒伴着我相聚

总之今朝有酒 心中不必有忧

我是完全没有顾虑

人生几次饮醉 有我几次欢聚

让我心变酒杯 将那美妙一一留住

醉得开心

（伴唱：醉得开心 开心 开心）

忘掉顾虑

（伴唱：忘掉顾虑 顾虑 顾虑）

心中快乐

（伴唱：心中快乐 快乐 快乐）

倾出笑颜 让你赞许

醉 酒不醉人自醉 握紧笑和乐趣

不必戒怀没有恐惧

他朝且不理他 今天开心玩耍

请你快来和我相聚。

人世一次心醉 忘记几次心碎

暂时擦干心里泪

将欢笑的匆匆留住 留住

醉得开心

（伴唱：醉得开心 开心 开心）

忘掉顾虑

（伴唱：忘掉顾虑 顾虑 顾虑）

心中快乐

（伴唱：心中快乐 快乐 快乐）

倾出笑颜 让你赞许

永远有你影子

黄霑 词曲

香港小虎队 主唱

——香港电影《霹雳情》插曲

永远有你的影子

不能忘从前旧事

又象梦又象幻都在心里

永远随我行跟我舞姿

永远有你的影子

谁能忘从前乐事

每件事每个梦都受支配

一生离也离不开你

每步舞意尽情为你，

我的爱意不会移

一切心思完全为了你

愿意一生伴着你到死

永远有你的影子

我的心充满相思

事实上每一步都在趋向

那更长更强相思意

请你等等我

黄霑 词曲

香港小虎队 主唱

——香港电影《霹雳情》插曲

请你等等我 等等我

来让我忘掉痛楚

将心中的泪流掉

去忘记种种错

请你等等我 等等我

来让我重觅结果

将种种恶梦还尽

去回复那真的我

我以后每寸情每寸心

每个梦每句话每次歌

让快乐全都归你独存

让浓情将你锁

请你等等我 等等我

再让我寻觅女娲

将天空的美丽红日

化热流为醉心补妥

等我心里债已还尽

以后长伴你是我