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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2017 功夫瑜伽，成龙一贯的套路：喜剧+动作+冒险+寻宝+美女，还有印度歌舞！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

功夫瑜伽  Kung-Fu Yoga (2017)

 

又名: Kung Fu Yoga

评分：时光网 6.0，豆瓣 5.0，IMDb 5.2

导演: 唐季礼

编剧: 唐季礼

主演: 成龙、李治廷、张艺兴、

        索努·苏德、母其弥雅、

        尚语贤、姜雯、张国立、曾志伟

类型: 喜剧 / 动作 / 冒险

国家: 中国大陆 / 印度

语言: 汉语普通话 / 英语 / 印地语 / 阿拉伯语

上映: 2017-01-28(中国大陆)

片长: 108分钟

IMDb 链接： tt4217392

 

　　考古学教授Jack（成龙 饰）多年没有踏出学校，校长和学生都对他添油加醋的历史半信半疑。一次授课后，一个印度女孩找到Jack，用一张千年地图吸引了Jack的目光。于是Jack和挚友的儿子李琼斯（李治廷 饰）、助教小光（张艺兴 饰）组成 “寻宝小分队”，为 “神秘宝石” 展开冒险，在迪拜和土豪飙车，在冰岛潜入神秘冰穴，在印度大战土狼，和印度贵族斗舞，动作喜剧再升级，打笑全世界。

 

 

 

 

      一直没有注意到有这部电影，在收到WHD《成龙经典电影全集》套装后才知，本着把成龙电影全部看完的思路，昨晚欣赏了本片。

 

     影片是成龙惯用的风格和套路：喜剧+动作+冒险+寻宝+美女，不过本片最后还加上了印度歌舞，有些突兀。剧情虽然不够严谨，甚至无聊，但节奏感比较明快，毫无拖沓，所以还是兴致勃勃的看完。影片中安排了很多飙车、动作场面，但表现平平，不功不过，能够让人耳目一新、记忆深刻的，几乎没有。片中对印度公主的夸张描述，有些像玛莲娜、秋香了，不过，女主角颜值、身材确实够高。

 

      套装中的本片，虽是DVD的容量，但画质非常优秀，跟一般的BD相比，肉眼看不出来区别，两条音轨，都是两声道，是个遗憾，不过看碟投入之后，基本觉察不到两声道的弱项，so，电影还是剧情最重要。7/10

 

 

 

 

 

    花 絮：

1、成龙称本片其实是《神话》（2005）的续集，因为各种版权原因只能更名。

     片中李治廷的角色就是《神话》中梁家辉的儿子。

2、这部影片最早缘起于2013年10月，当时成龙陪同广电总局领导出访印度，当地媒体问他是否

     有兴趣拍摄一部会唱歌、跳舞的中印合拍电影，他回答说只要有好剧本当然愿意。

3、此前传本片因印度片方撤资而被迫停拍，成龙接受采访时透露影片没停拍，反而有好多公司

     争着投资合作。

4、成龙拍摄本片的时候腹部做了手术，但这件事他却瞒了一年，身边的人全部封口，不让对外

     透露。在跟李治廷对打的时候也没用替身，只说了句：“我刚做完手术，不要打我这边。”

5、因为受到迪拜政府和皇室的支援，这些高贵名车全都免费出借，包括布加迪、法拉利、宾利、

     蓝宝坚尼、麦拉伦等品牌共多达70余辆，其中2辆布加迪威龙，2辆麦拉伦，上都是世界限量版

     的超级跑车。

6、剧组转场到印度时当地温度最高达到50.3度，影片监制直接热晕。

 

 

 

 

成龙经典电影全集（第6辑） 3BD

 

编号： W5185

 

 碟18

2015 天将雄狮，5.9

2016 绝地逃亡，5.5

2016 铁道飞虎，5.2

2017 功夫瑜伽，5.0

2017 英伦对决，7.1



拓展阅读：

1954-4-7 成龙经典电影全集，SJ-WHD蓝光，18BD收录73部电影，镜像不完全制作！






功夫瑜伽 Kung Fu Yoga


编号：SJBD-2626，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享Happy泰A区首发真正正式版，原版绝无压缩原汁原味视频，

         特别贺岁DTS-HD 5.1高清无损国语原音及DTS-HD 7.1泰语配音，

         据国语精准整理中文字幕，保留原版精彩预告。

音轨：国语DTS-HD 5.1 、泰语DTS-HD 7.1

字幕：泰 中简 中繁

花絮：精彩预告








功夫瑜伽  Kung Fu Yoga


编号：SJD9-3617

配置：独家Happy泰3区首发真正正式版+蓝光HD内核全码DTS+据国语精准整理中文字幕+

         精彩预告+OST

音轨：国语5.1-448 国语DTS5.1-1536 泰语5.1-448

字幕：泰 中简 中繁

花絮：精彩预告

        OST（Play向上进入）





功夫瑜伽


编号：3G-H-BD5376 

配置：港版蓝光视频+集成港三+官方中文字幕

音轨：国语2.0、国语DTS 2.0 

字幕：中文









功夫瑜伽 Kung-Fu Yoga(2017)

6 .0 / 6 .7

功夫瑜伽(2017)

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成龙
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