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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 深海鱼小分子活性肽，几乎被用于理疗任何疾病，无药可与其相比！

雄霸天下 发布于：

肽几乎被用于理疗任何疾病，

无药可与其相比！

                                           ——尤•格林博士，美国医学专家

 

肽中极品

威海紫光深海鱼高纯度 小分子活性肽 

 

 

1、各个器官，大脑、心脏、肝、脾、肺等，小分子活性肽对细胞进行修复、营养、增值组织细胞，使每一个器官的细胞再一次重新生长。

            为什么要服用肽 3~6个月以上效果最为明显？因为：

     胃细胞七天更新一次；

     皮肤细胞28天左右更新一次；

     肝脏细胞在180天更换一次；

     红血球细胞120天更新一次；

     在一年左右的时间，身体98%的细胞都会被重新更新一次；

     而骨骼细胞更新需要七年。

 

2、机体免疫力。小分子活性肽直接进入细胞，与细胞膜融合，使机体产生更多的抗体来防止抵抗细菌和病毒的侵袭，尤其是各种癌症。

 

3、大脑、神经系统，增强记忆力，调理失眠。

     小分子活性肽刺激细胞的再分裂，使记忆力增强，孩子在中考、高考时，更应该提前补充小分子肽。

     肽中的甘氨酸，不仅能在人体内参与合成胶原，而且它在大脑细胞中是一种中枢神经抑制性物质，对中枢神经衰弱、神经性头痛、忧郁症患者、失眠等可以改善。

     失眠调理：建议每天2包，轻者当晚见效，比较顽固性失眠，需要1个月左右。

                    很多失眠的人，也是有便秘的，每天2-4包。

 

4、帕金森综合症（老年痴呆）。

     脑萎缩/脑中风等帕金森综合症，使大脑基底的神经细胞死亡，或停止工作，另外传递信息的多巴胺严重不足，使老年人不能够集中注意力、反应迟钝、言语不清、大小便失禁、肢体麻木等。

补充小分子活性肽，可以激活萎缩的大脑细胞，对大脑已经受损的细胞进行修复，使基底的神经细胞重新开始工作，体内多巴胺产量增加，逆转脑萎缩、防止老年痴呆。

 

 

5、支气管炎、支气管哮喘。小分子活性肽一天4包，有效的调节机体免疫，减轻抗原抗体反应，抑制组胺、慢反应素等物质的释放，消除支气管炎性水肿、痉挛，减少吐痰、缓解哮喘。

 

6、肺。小分子活性肽修复受损的肺细胞，修复平滑肌，增强支气管纤毛的活力，可以逆转肺部纤维化。一般在一个月到100天改善症状，让所有肺部的患者，恢复正常的呼吸功能。

 

7、肝脏。提升白蛋白，恢复肝功能，逆转肝硬化和肝腹水，效果非常显著。

1）小分子活性肽含有免疫调节因子，有效的调节机体免疫功能，增强细胞的体液免疫功能，提高血清丙种球蛋白，彻底清除细胞内肝炎病毒。

2）小分子活性肽补充抗体和补体，有效的阴止病毒进入正常的肝细胞，预防肝炎病毒持续感染。

3）修复受损的肝细胞，提高肝功能，减轻消化道症状。逆转肝硬化和肝腹水，使肝功能快速的恢复。

 

8、解酒。小分子活性是福音，可以保护肝脏，在喝酒以前喝2包，也可以酒后喝，或者饮酒前后均喝，迅速缓解酒精对肝脏的毒害，避免酒精肝。

 

9、肠胃问题，见效很快。恢复肠胃菌群的平衡，修复肠胃溃疡，再生肠胃粘膜，重新聚集组合能形成胞外糖苷酶，可降解肠粘膜上皮细胞的复杂多糖，增加胃动力，对萎缩性胃炎预防效果明显，快速缓解胃痛、胃酸、胃胀，或者冒酸水、打嗝、胸闷、恶心口吐、口干舌燥、便秘、腹泻等情况。有胃酸者，饭后一个小时用。

 

10、肾。补充小分子活性肽，在很短的时间内，降低肌酐、尿素氮，消除水肿，恢复肾功能。患者的各项指标开始变得平稳，食欲不振、腰痛、乏力等症状明显改善，抵抗力增强，并且不易患感冒。

 

 

11、性功能，帮助恢复青春，一天4～6包。

A、男性。

服食一周，性功能就会有明显的改善，夫妻生活质量就会有显著的提高。

服食一个月以后，尿频、尿急、尿不尽、尿痛现象会有明显的好转，夜尿不再频繁。

服食三个月后，前列腺 内部的毛细血管扩张，腺体内部的 "垃圾" 血液得以净化，被破坏的神经元重新长出，增生成结节的前列腺组织重新得到滋养恢复弹性，前列腺内部的宿毒、死亡细胞、代谢毒素，被清运出前列腺，前列腺内分泌趋于平衡，尿线粗而有力，性能力大大提高，房事时间延长，还能快速补充性爱中损失的能量，消除性疲劳，使人身心舒爽，精神饱满。有明显的改善，夫妻生活质量就会有显著的提高。同时，还可以提升男性精子的活性和数量，调理不孕不育。

B、女性。可以改善性功能，促进性欲、增强快感，推迟女性的更年期。

 

12、妇科。

子宫排毒：将威海紫光小分子肽粉溶解于温水中，注射到子宫里，静置30分钟，可将子宫里的垃圾毒素排出。若炎症严重，可多排几次。对于私处瘙痒、肛门痒痛情况其它不适，先将患处清洗干净，再喷些肽水，然后涂抹些肽粉即可调理。

胸部护理：先清洗胸部，然后喷肽水，再抹肽粉，可以调理乳房疾病。

丰胸：肽每天2次，每次1包，同时也可以把肽水抹在乳房上。

 

13、癌细胞。让体内的病毒减少，提升白血球，防止转移。

       提升肿瘤病人的存活时间和生命质量。其实很多肿瘤患者，经过沟通，他们最大的希望就是病人可以减少痛苦，如果可能的情况下，延长生命时间，这是因为在他们心里有个默认信念，认为“这个病是不能够治疗的”。但是当你使用小分子活性肽，可以提升肿瘤病人的存活时间包括生命质量，包括患者接受放化疗之前和正在放化疗期间，当你使用小分子活性肽的时候，它可以减轻放射性的损伤，增强白血球、血红蛋白和血小板，调节你机体的免疫力，可以减轻你的肠胃道的毒副作用反应，减少呕吐，增强食欲，减轻疼痛，促进睡眠，减少脱发，使病人能够处于一个非常良好的精神状态，从而使肿瘤患者顺利的按计划完成放化疗，并且没有任何的毒副作用。

      当小分子肽进入人体后，能够有效的不断的激活免疫监视系统中的T细胞、B细胞和NK细胞，这就是你身体免疫力所专有的杀手，NK细胞就是人体免疫系统中的自然杀伤细胞，它们会自动识别包括捕捉、吞噬和杀伤癌细胞；

      正常人的身体里面都有癌细胞，但是你的身体里面拥有非常健康的杀手群，也就是这些T、B、NK细胞，会不断的消灭冒出来的癌细胞，所以你不会出现任何的毒副反应和机体损伤。它是晚期癌症患者唯一能够接受和有效的治疗方式。

 

14、白血病，每天2包开始，循序渐进到6包，效果非常好。

       肽中的环已肽和薏苡肽能直接杀死白血病细胞；肽中的门冬酰胺肽，能破坏白血病细胞的代谢系统，侵入白血病细胞使其营养消失殆尽而至死亡。

       小分子活性肽肽是肾上腺皮质激素的基本成份，能使白血病原始细胞中的核糖核酸减少，DNA 增多，从而抑制白血病细胞的生成。

      活性肽中含有的免疫调节因子，是由胸腺组织分泌的具有生理活性的一组多肽，它能连续诱导淋巴细胞的分化，发育的各个阶段，维持机体免疫平衡状态，增强T细胞对抗原的反应，增强体液和细胞的免疫功能，从而提高机体抵抗疾病的能力，并能识别自身产生的变异细胞（癌细胞），产生免疫抗体，把它们吞噬和消灭。因而它对各种癌症，特别是免疫缺陷疾病，自身免疫病有着不可替代的作用。

 

15、血糖/糖尿病，一天4-8包。

       激活休眠的受体，使胰岛素与受体正常的结合，提高人体组织对于胰岛素的敏感性。

       小分子活性肽对糖尿病患者的使用，是毋庸置疑的，可以首推，效果非常显著。

（1）、激活、修复胰岛B细胞，增强其功能；

（2）、促进胰岛细胞合成胰岛素，正常分泌，恢复糖和脂肪代谢的正常循环；

（3）、有双向调节作用，分泌量低的可调高、高的可调低，对正常血糖不影响，平稳血糖，逆转并发症，减轻使用降糖药；

（4）、提高人体免疫力，预防和减轻其并发症；

（5）、只需要极微量就能起到调节作用。

（6）、一般情况，三个月以后无需再打胰岛素。

          服用期间建议每天测血糖，当血糖降低以后，可以逐渐把口服药和胰岛素慢慢降低。可以每半个月五分之一的速度减量，到最后完全停止西药。完全正常以后，建议还是要继续服用小分子活性肽来稳定调理效果，但不用那么多了，一天2包即可。

 

16、清血管、降三高，调理心脑血管疾病。

（1）小分子肽类物质是构成血管的主要成分，补充肽可维持血管壁细胞的完整性，保持血管的柔韧性，预防并修复血管壁出现的裂痕，避免甘油三酯的堆积。肽可抑制血管紧张素(ACE）的生成，ACE 是造成血压升高的关键。因此，肽具有保护血管完整，预防高血脂、高血压的作用。

（2）降脂肽在体内产生甲羟戊二醇单酰酶，降低胆固醇和甘油三酯，促进其代谢分解，清除低密度脂蛋白；

（3）小分子肽在肝脏合成高密度脂蛋白，被称为 "血管清道夫" ，可以将血管内的脂类、自由基等阻碍血流的血栓等物质带入肝脏内分解代谢。

（4）肽能够降低坏胆固醇，增强好的胆固醇。同时，肽也能使收缩压与舒张压同时降低，加速肝脏对 LDL 坏胆固醇的代谢，将坏胆固醇转变为胆汁排出体外，降低血脂和血液的粘稠度，告别心脑血管疾病。

（5）促进前列环素（PGI2）生成，抑制血小板聚集，预防血栓形成。

（6）舒缓激肽、酪蛋白磷酸肽、P物质，都有舒张血管、降血压、保护心肌的作用。

（7）脑血栓后遗症的偏瘫，一天4包肽以上服用，可以从各个方面改善。

（8）静脉曲张，每天3次，1次1-2包，20-30天效果看得见。

 

17、骨骼。肽进入人体后，随血液循环到达骨骼后很快合成生长激素等，能促进骨细胞的生成，加速骨组织生长，从而使骨折愈合的周期缩短，对骨的合成、生长、发育有着重要作用

     肽是骨骼这座建筑中的钢筋，而钙质则是混凝土，没有钢筋的存在，骨骼这座建筑就会不堪一击。因此，肽对于骨骼系统的作用是：增加硬骨强度、硬度，预防骨质疏松；润滑软骨、强铡韧带、肌健，充分灵活关节，预防骨质疏松和关节炎，改善颈肩腰腿各种关节的不适。

 

18、关节炎，包括脊柱疾病。肽含有免疫调节因子和代谢调节因子，可以提高机体免疫力，控制链球菌感染，减轻炎症扩散，使炎性渗出液被逐渐吸收，这样，关节肿胀、活动不灵的症状就会消失。    

     另外，肽含有的代谢调节因子和骨髓抗炎肽，能调节内分泌，平衡促进肾上腺皮质激素的分泌，有非常好的抗炎、抗渗出的作用。肽里面所含的甲硫脑啡肽，有很好的止痛作用，可缓解关节疼痛。

     风湿性关节炎：活性肽能与铜结合后并排出体外，从而降低赖氨酸氧化酶的活性，从而减少关节腔滑膜的炎症，肽还能清除其自由基、修复关节创伤。

     类风湿关节炎：肽能激活免疫系统，增强病变细胞的活力，有效提高免疫力，并能补充机体所需的营养素。

      痛风：活性肽对痛风有明显的抑制作用，且安全又无副作用，每天服用4～6包，调理时间比较长。可以把肽溶解在水里面，用纸或布敷在患处，可以迅速止痛。

      膝关节：严重到换膝关节的，服用13-18盒肽即可恢复。

 

 

19、白发、脱发。使白发逐渐变为黑发，改善发质，减少脱发，生长速度增快，增加亮感。

     建议一天4包口服，还可以溶解一部分在水里面，直接喷在头发，并且适当按摩头部穴位，作息时间要规律，控制辛辣上火的食物和情绪。

     脱发病很多是缺乏微量元素，先天肾气不足等都可能引起，外用肽水喷后涂干粉，建议同时补肾。

 

20、眼睛。改善老花眼，消除白内障、青光眼和老年的视力下降。补充小分子活性肽可以增加晶状体的弹性，改善视力的调节，恢复眼底正常的功能。

 

21、美容、祛皱、护肤。小分子活性肽能够促进胶原活性蛋白、弹性蛋白的合成，促进皮肤细胞的新生和分裂，达到淡斑、淡皱祛皱、收细毛孔皮肤紧致提升的作用，让皮肤变的更光滑更富有弹性。

       口服：每天2-4袋。

       外用：用纯净水溶解，喷涂在脸上，或放入压缩面膜浸泡、湿透，敷脸。

              （调好的肽粉水，尽量在15分钟内用完）。

 

22、减肥塑型，使脂肪分布均匀，维持体态的综合平衡。促进体内脂肪的燃烧并转换成身体所需要的能量，防止体内脂肪过多的堆积，减少腹部、臀部、上臂内侧的脂肪。

 

23、白癜风、牛皮癣等皮肤疾病。肽中含有丰富的酪氨酸，具有很强的免疫和调节内分泌的功能，通过调节内分泌，可使局部皮肤黑色素细胞内酪氨酸酶的活性增强，使其正常分泌黑色素，使黑色素颗粒排列均匀整齐，所以对白瘾风有很好的抑制作用。

      通过增强免疫细胞吞噬病毒、病菌的能力，肽对治疗由细菌、病毒感染引起的牛皮癣和各种皮肤病的效果显著。

      口服：一天2～4包肽。

      外用：把肽粉倒在杯子里，不用倒水，要滴水，几滴即可，浓度大点，准备一个排刷消毒，用排刷刷在皮肤上，用保鲜膜裹上半个小时拿掉，效果很好。

 

24、病毒疱疹，一般都是选择联合用药。

       调配：取阿昔洛韦乳膏一支挤入容器内，肽加入 “疱疹散” 适量调匀即可，患处涂沫，

              次日，疼痛就会大减，涂沫2一3天就会全部消退，结痂。无须吃药打针就能痊愈！

       口服：早晚两次，每次一包小分子肽！

 

25、伤口、褥疮。对于术后的伤口愈合时间可以缩短一半，包括愈合褥疮、糖尿病，先用温水洗净创伤表面，将肽粉直接洒在伤口上，初期会有一些疼痛，属正常现象，不必惊慌，几分钟后伤口就会凝结，几天后愈合，很难留下疤痕。如果是烧伤需要每天涂抹一次肽粉溶液，直至完全恢复。

      小分子活性肽对于伤口的补充和愈合所需要的蛋白质，对术后伤口不愈合、褥疮、糖尿病族有奇效。有的人伤口不愈合，就是怎么都不封口，或者久病在床的人褥疮（即烂一块一块的，不易修复），糖尿病有些比较严重的患者，脚就开始变黑腐烂。小分子活性肽，对于这些症状，直接把肽粉涂抹上，效果非常好，奇效惊人。

 

26、痔疮。

       口服：每天服用3-6包。

       外用：直接撒粉在患处。对于比较严重的，把痔疮膏和肽粉一起调和，浓度大些，用胶囊壳装上肽粉塞入，一天1-2粒，再用药膏调和肽粉外涂。

 

 

     肽对哪些病症见效快？

1）外用：痔疮、创伤、烧烫伤、脚气、各种癣、鹅掌风（顽固性湿疹）。

2）内服：解酒、胃炎胃溃疡、神经衰弱、失眠、偏头痛、骨折、易感冒、性功能低下。

 

 

CCTV【探索●发现】 百病的本源，神奇的小分子肽 -优酷

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