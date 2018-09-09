《毛公千字颂》
今祭毛公，遥望苍穹。
心潮起伏，思如泉涌。
大象无形，滴水有恩。
千字颂文，聊表心声。
一年一度，红梅傲恸。
高山垂首，江河悲鸣。
长歌当哭，雨后飞虹。
日月交替，更思恩情。
白云纸阔，北斗墨浓。
收尽繁星，凝成一颂。
伟人毛姓，讳名泽东。
润之作字，曾呼德胜。
一八九三，蛇年势宏。
十二二六，石破天惊。
月洒晴空，鸡鸣五更。
韶山日出，东方霞红。
屋后山绿，房前塘明。
通幽曲径，走出乡冲。
湖南师范，荷露峥嵘。
爱晚亭下，纵论英雄。
橘子洲头，湘江浪涌。
挥斥方遒，剑指霄凌。
长沙飞舟，沉浮谁定。
寥廓大地，鹰击长空。
赤县破晓，西方东风。
南湖红船，镰锤诞生。
天造地设，十三书生。
一大代表，智慧凝成。
走进僻野，油灯微明。
乡村调查，农奴唤醒。
秋收起义，湘闽暴动。
井冈星火，燎原势雄。
红色割据，黄洋炮隆。
革命政权，瑞金风清。
共产国际，左倾盲动。
遭敌进逼，险象环生。
五次围剿，兵败长征。
四道封锁，血雨腥风。
危机关头，狂澜力挺。
遵义会议，路转回峰。
赤水四渡，方显英雄。
雪山草地，劈棘斩荆。
三军会师，浴火重生。
直罗一战，陕北圆梦。
西安事变，抗日促成。
国共合作，敌忾仇同。
平型关捷，台儿庄胜。
赤县神州，鲜血染红。
延水宝塔，先进缩影。
枣园灯火，照亮前程。
文艺整风，贴近工农。
两为双针，情系大众。
顽伪摩擦，夹缝求生。
民族大义，旗帜鲜明。
敌后抗战，众志成城。
塞北江南，血战倭凶。
八年烽烟，终见黎明。
倭寇投降，举国欢庆。
祸起萧墙，兄弟相争。
才露光明，又现阴影。
重庆谈判，乌云罩笼。
亲赴山城，天公震惊。
闲庭信步，谈笑风生。
沁园春雪，诗坛称雄。
笃信民主，成竹在胸。
君子握手，双十协定。
背信弃义，黑云压城。
蒋氏毁约，毛公匡正。
巨手一挥，百万雄兵。
人间正道，天地生情。
宜将剩勇，敲响丧钟。
三大战役，民国朝崩。
肩负大任，赶考赴京。
重惩腐败，肃清吏风。
天安门楼，重振我中。
五星红旗，飘扬碧空。
湘音洪亮，振聩发聋。
中华民族，从此翻身。
公私合营，经济振兴。
抗美援朝，决策英明。
东瀛臣服，西洋叹颂。
百年屈耻，一朝洗清。
睡狮雄起，东亚龙腾。
万隆会议，倡导和平。
小训印度，牛刀颤动。
两弹一星，高歌大风。
珍宝夺岛，北极熊怂。
西沙海战，小霸灭顶。
艰苦奋斗，百废俱兴。
日新月异，国运昌隆。
天下为公，躬身耕行。
六位烈士，满门忠英。
一身正气，两袖清风。
子孙高品，家风传承。
文化再革，谁识苦衷。
风云后世，任做说评。
服务人民，造福百姓。
消除特权，追求大同。
老骥伏枥，傲视群雄。
长江横渡，会当绝顶。
日本朝拜，美国负荆。
高鼻俯首，低个躹躬。
书房榻前，戏说苍蝇。
三个世界，谁与争锋？
八十三秩，正寝寿终。
悲歌霄壤，遍地哀鸣。
九月九日，泪如泉涌。
广场云低，城乡风静。
饮水思源，初心始终。
纪念堂前，祭奠丰功。
沧海桑田，潮起潮涌。
年之愈久，思念弥浓。
一颂毛公，华夏文圣。
坐论孔孟，儒道称雄。
二颂毛公，古今武圣。
弹指挥间，千军尘封。
三颂毛公，中外君圣。
指点江山，王霸并行。
四颂毛公，举世人圣。
民众至上，正义公平。
生为人杰，死亦神圣。
千秋流芳，万代永恒。
行文至此，意犹未终。
凝血成墨，再赋三声。
江河不朽，日月与共!
江河不朽，日月与共!
江河不朽，日月与共!
2018-9-9 茂林修订