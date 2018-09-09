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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 毛公千字颂（转）

雄霸天下 发布于：

《毛公千字颂》

 

今祭毛公，遥望苍穹。

心潮起伏，思如泉涌。

大象无形，滴水有恩。

千字颂文，聊表心声。

一年一度，红梅傲恸。

高山垂首，江河悲鸣。

长歌当哭，雨后飞虹。

日月交替，更思恩情。

白云纸阔，北斗墨浓。

收尽繁星，凝成一颂。

伟人毛姓，讳名泽东。

润之作字，曾呼德胜。

一八九三，蛇年势宏。

十二二六，石破天惊。

月洒晴空，鸡鸣五更。

韶山日出，东方霞红。

屋后山绿，房前塘明。

通幽曲径，走出乡冲。

湖南师范，荷露峥嵘。

爱晚亭下，纵论英雄。

橘子洲头，湘江浪涌。

挥斥方遒，剑指霄凌。

长沙飞舟，沉浮谁定。

寥廓大地，鹰击长空。

赤县破晓，西方东风。

南湖红船，镰锤诞生。

天造地设，十三书生。

一大代表，智慧凝成。

走进僻野，油灯微明。

乡村调查，农奴唤醒。

秋收起义，湘闽暴动。

井冈星火，燎原势雄。

红色割据，黄洋炮隆。

革命政权，瑞金风清。

共产国际，左倾盲动。

遭敌进逼，险象环生。

五次围剿，兵败长征。

四道封锁，血雨腥风。

危机关头，狂澜力挺。

遵义会议，路转回峰。

赤水四渡，方显英雄。

雪山草地，劈棘斩荆。

三军会师，浴火重生。

直罗一战，陕北圆梦。

西安事变，抗日促成。

国共合作，敌忾仇同。

平型关捷，台儿庄胜。

赤县神州，鲜血染红。

延水宝塔，先进缩影。

枣园灯火，照亮前程。

文艺整风，贴近工农。

两为双针，情系大众。

顽伪摩擦，夹缝求生。

民族大义，旗帜鲜明。

敌后抗战，众志成城。

塞北江南，血战倭凶。

八年烽烟，终见黎明。

倭寇投降，举国欢庆。

祸起萧墙，兄弟相争。

才露光明，又现阴影。

重庆谈判，乌云罩笼。

亲赴山城，天公震惊。

闲庭信步，谈笑风生。

沁园春雪，诗坛称雄。

笃信民主，成竹在胸。

君子握手，双十协定。

背信弃义，黑云压城。

蒋氏毁约，毛公匡正。

巨手一挥，百万雄兵。

人间正道，天地生情。

宜将剩勇，敲响丧钟。

三大战役，民国朝崩。

肩负大任，赶考赴京。

重惩腐败，肃清吏风。

天安门楼，重振我中。

五星红旗，飘扬碧空。

湘音洪亮，振聩发聋。

中华民族，从此翻身。

公私合营，经济振兴。

抗美援朝，决策英明。

东瀛臣服，西洋叹颂。

百年屈耻，一朝洗清。

睡狮雄起，东亚龙腾。

万隆会议，倡导和平。

小训印度，牛刀颤动。

两弹一星，高歌大风。

珍宝夺岛，北极熊怂。

西沙海战，小霸灭顶。

艰苦奋斗，百废俱兴。

日新月异，国运昌隆。

天下为公，躬身耕行。

六位烈士，满门忠英。

一身正气，两袖清风。

子孙高品，家风传承。

文化再革，谁识苦衷。

风云后世，任做说评。

服务人民，造福百姓。

消除特权，追求大同。

老骥伏枥，傲视群雄。

长江横渡，会当绝顶。

日本朝拜，美国负荆。

高鼻俯首，低个躹躬。

书房榻前，戏说苍蝇。

三个世界，谁与争锋？

八十三秩，正寝寿终。

悲歌霄壤，遍地哀鸣。

九月九日，泪如泉涌。

广场云低，城乡风静。

饮水思源，初心始终。

纪念堂前，祭奠丰功。

沧海桑田，潮起潮涌。

年之愈久，思念弥浓。

一颂毛公，华夏文圣。

坐论孔孟，儒道称雄。

二颂毛公，古今武圣。

弹指挥间，千军尘封。

三颂毛公，中外君圣。

指点江山，王霸并行。

四颂毛公，举世人圣。

民众至上，正义公平。

生为人杰，死亦神圣。

千秋流芳，万代永恒。

行文至此，意犹未终。

凝血成墨，再赋三声。

江河不朽，日月与共!

江河不朽，日月与共!

江河不朽，日月与共!

 

    2018-9-9 茂林修订

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