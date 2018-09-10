慈慧 唐衣柠，皮肤病、乳腺癌调理方案

1、首选：紫光有机富硒+深海鱼小分子活性肽。微量元素有机硒是世界公认抗癌之王，杀死癌细胞、排毒、清理血液垃圾，很多电视台做过报道介绍；深海鱼小分子活性肽，修复激活有益细胞、杀死癌细胞、改善体液，全球公推，央视曾经做过详细介绍，而紫光深海鱼小分子活性肽，顶级技术与纯度，易吸收，见效快。硒肽组合，调理各种慢性病，尤其是癌症、肿瘤、肝病、血液病、皮肤病等，是目前最佳方案！

成本核算：

紫光祥有机富硒片，每天8-16片，约9-18元（配伍紫光深海鱼小分子活性肽可减量）；

紫光深海鱼小分子活性肽：每天2-8袋，约 44-176元。

备注：用量开始较少，以免排毒太快病人接受不了好转反应，感觉正常后，逐渐加到最高量，待身体逐渐康复，可逐渐减量。康复后的身体保健，硒片每天2-6片，肽粉每天1-2袋即可。

2、次选，酸碱平衡理论。癌细胞、肿瘤细胞等坏细胞，是无法在弱碱性体液里面存货的。高碱性特食压片，每天5-15片，由少至多，循序渐进。和硒肽配伍一样，酸碱平调理也会出现好转反应，也就是排毒现象加重，但排毒到一定程度后，会越来越好。

成本核算：

高碱性特食压片，3.3元/片，每天约16.5-50元之间。调理到正常体质，每天2-5片保健即可。

以上两项主要方案，均以一个月为一个疗程，以体检部门的体检治标为标准检测身体健康的恢复速度。

3、辅助理疗1：DDS泥疗膏热敷。

泥疗膏是60多味中药合成，含硒量很高，热敷相当于超级膏药，可以迅速打开汗毛孔，不经过肠胃吸收，将药效直接送达病灶，由外向里，快速有效，央视曾经做过专题报道。

成本核算：80元/次，一天一次比较合适，体质恢复正常，可以减少次数。

4、辅助理疗2：生物电DDS经络理疗。

中医理论：通则不痛，痛则不通，百病之源皆为瘀堵，经络不通，很难吸收食物营养；

人体适度过电，可以杀死体内部分细菌；

超高碱性的按摩膏，可以通过生物电理疗推拿打开汗毛孔，疾速进入体内，改善血液质量，清除血液垃圾，使体液最快速度趋于弱碱性，从而使癌细胞、毒素没有了生存环境而灭亡。

成本核算：1700元/10次，调理期间一天一次，正常后一周一次的保健即可。

5、备注：

以上调理方案，前两项必选一项，经济条件允许的话同时进行。

后面两项是辅助调理，也就是俗语中的如虎添翼，经济条件允许的话同时进行。

6、特别说明1：

本理疗方案虽然靶向性调理皮肤病和乳腺癌，但同时也能调理好其它亚健康状况，是身体素质得到综合提升。

7、特别说明2：

本理疗方案虽然是目前上乘方案，鲜有超越，但不能代替医疗，病重病危请到医院治疗。