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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 RBD 漫威电影宇宙 Marvel CinematicUniverse（第1-2辑），MC十周年纪念完整套装，10盒=20BD ！

雄霸天下 发布于：

                                                                             —— 图文整理自网络

 

 

 

漫威电影宇宙 Marvel CinematicUniverse（第一辑）


十周年纪念完整套装

编号：RBD-90991T ，10BD，五盒装

 

目录：

1、《钢铁侠》（2008）

2、《无敌浩克》（2008）

3、《钢铁侠2》（2010）

4、《雷神》（2011）

5、《美国队长》（2011）

6、《复仇者联盟》（2012）

7、《钢铁侠3》（2013），

8、《雷神2：黑暗世界》（2013）

9、《美国队长2》（2014）

10、《银河护卫队》（2014）

 

音轨：英语DTS-HD5.1、国语5.1 、泰语5.1

字幕：英文 中文 中文 韩文 泰文

配置：美版A区+官方公映国语配音+官方中英韩泰文字幕+精彩花絮

 

 

 

 

 

漫威电影宇宙 Marvel CinematicUniverse（第二辑）


 十周年纪念完整套装
编号：RBD-90992 T ，10BD，五盒装

目录：
11、《复仇者联盟2：奥创纪元》（2015）
12、《蚁人》（2015）
13、《美国队长3》（2016）
14、《奇异博士》（2016）
15、《银河护卫队2》（2017）
16、《蜘蛛侠：英雄归来》（2017）
17、《雷神3：诸神黄昏》（2017）
18、《黑豹》（2018年2月）
19、《复仇者联盟3：无限战争》
20、《蚁人2：黄蜂女现身》

音轨：英语DTS-HD5.1、国语5.1 、泰语5.1
字幕：英文 中文 中文 韩文 泰文
配置：美版A区+官方公映国语配音+官方中英韩泰文字幕+精彩花絮

 

 

钢铁侠 Iron Man(2008)

7 .6

钢铁侠(2008)

影评(2198)

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