—— 图文整理自网络

幻想曲+幻想曲2000

Fantasia+Fantasia2000

导演: 詹姆斯·阿尔格 / 福特·毕比

编剧:Lee Blair / Elmer Plummer

主演: 华特·迪士尼、列奥波德·斯托科夫斯基

这部貌似简单的作品像是陈年美酒，越老越醇。它通过诠释八段古典音乐名作，将声音和画面的配合推到了登峰造极的高度。这部彻底超越语言和剧情的影片，实际上内在结构非常严谨，但作为单个片段欣赏也不乏情趣，尤其是米老鼠当徒弟、时光之舞、春之祭等片段，其创意之精彩，会产生“洗脑”作用，即你以后再听到那些音乐时，脑海里就会出现影片中的画面。

《幻想曲2000年版》（Fantasia/2000）采用同一模式，除了米老鼠当巫师徒弟那段外，全部换上新曲目，但那种神奇的感觉却大打折扣。

编号：SJ-6265A，2BD+1D9，

配置：独有原版及全中文导航双模菜单

独享迪士尼美港A区复合版本，荟萃独家绝版1区三碟纪念收藏版DVD精华，

特别幻想DTS-HD 7.1高清无损原音，

《幻想曲》附官方粤配，

《幻想曲2000》附官方高码5.1国配/央视国配/官方高码5.1粤配，

官方中英法日韩泰印尼马来越南字幕，附官方汉化多评论字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕，

额外超值加赠1区三碟版独有海量幕后花絮内容，皆附独家全程中文字幕









碟一（幻想曲）

音轨：英语DTS-HD7.1、法语5.1-384、粤语2.0-192、日语2.0-192 、

韩语2.0-192、泰语2.0-192、英评 2.0-192、英评2.0-192、英评2.0-192

字幕：英 法 中简 中繁 日 韩 泰 中繁评*3 中简评*3 泰评*3（印尼马 越 韩评*3）

花絮：

1、迪士尼家族博物馆 04：05

2、舒尔特海斯笔记：迪士尼的宝藏 13：51

3、制作特辑47：25（1区自译中字）

4、互动画廊

碟二（幻想曲2000）

音轨：英语DTS-HD7.1、法语5.1-384 、

国语5.1-640、国语2.0-192、粤语5.1-640、日语5.1-384、

韩语5.1-640、泰语5.1-640、英评2.0-320、英评2.0-320：

字幕：英 法 中简 中简 中繁 中繁 韩 泰 中繁评*2 中简评*2 （印尼 马 越 韩评*2泰评*2）

花絮：

1、音乐盛会 09：20

2、达利与迪士尼：携手制作命运 01：22：18

3、《命运》06：31

4、序言 03：30（1区）

5、制作特辑48：38（1区）

6、电影高光时刻 05：28（1区）

7、音乐历险：旋律 10：10（1区）

8、嘟嘟，嘘嘘，砰砰和咚咚 10：18（1区）

碟三，花絮碟 D9

幻想曲 花絮

1、时辰之舞

2、胡桃夹子

3、D小调托卡塔与赋格

4、春之祭

5、万福玛利亚

6、魔法师的学徒

7、田园交响曲

8、荒山之夜

9、插播广告

10、未现之幻想曲

11、特效

12、宣传

13、简介

幻想曲2000花絮

1、罗马的松树

2、威风堂堂进行曲

3、插播广告

4、钢琴协奏曲

5、蓝色狂想曲

6、第五交响曲

7、魔法师的学徒

8、火鸟组曲（1919年版

9、动物狂欢节

10、管弦乐展示

11、简介