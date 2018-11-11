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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2018 就算敏感点也无妨，短小精悍短片集，教会女生爱自己，教会男生敬女性！

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

就算敏感点也无妨 좀 예민해도 괜찮아 (2018)

 

又名: 就算敏感点也没关系 / 有点敏感也没关系 / OK to Be Sensitive

导演: 金基允

编剧: 朴成光 / 崔善美

主演: 金多艺 / 金永大 / 洪书英 / 罗宗灿 / 李宥美

类型: 剧情 / 爱情 / 短片

国家: 韩国

语言: 韩语

首播: 2018-07-10(韩国)

集数: 12

单集片长: 10分钟

 

 

     该剧讲述二十岁的年轻人在校园内经历的性别上的困扰，剧情将围绕着性差别待、性别不公等问题展开。 

 

 

01、对前辈强制接吻时？ 

02、她，怎样？ 

03、在夜店可以随便摸吗？ 

04、便利店兼职有危险的理由 

05、拍xx视频的男友 

06、女友是女权主义 

07、那个告白是性骚扰 

08、不能做校园情侣的原因 

09、交往的话就一定要做吗？ 

10、在意独居的恋人 

11、教授，你那是性骚扰 

12、Me Too 

 

 

 


 

 

      短小精悍的网剧，主题明确，主角颜值演技在线，关注女性平权，最重要的是三观正。

 

     12集小短剧，每集不到10分钟，但意义巨大，教会女生好好爱自己，教会男生好好尊重女性，也没有空喊口号，都是最现实的例子，也给出了相应的解决方案，这是今年目前为止最好的观剧体验了。

 

 

 

 

 

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