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就算敏感点也无妨 좀 예민해도 괜찮아 (2018)
又名: 就算敏感点也没关系 / 有点敏感也没关系 / OK to Be Sensitive
导演: 金基允
编剧: 朴成光 / 崔善美
主演: 金多艺 / 金永大 / 洪书英 / 罗宗灿 / 李宥美
类型: 剧情 / 爱情 / 短片
国家: 韩国
语言: 韩语
首播: 2018-07-10(韩国)
集数: 12
单集片长: 10分钟
该剧讲述二十岁的年轻人在校园内经历的性别上的困扰，剧情将围绕着性差别待、性别不公等问题展开。
01、对前辈强制接吻时？
02、她，怎样？
03、在夜店可以随便摸吗？
04、便利店兼职有危险的理由
05、拍xx视频的男友
06、女友是女权主义
07、那个告白是性骚扰
08、不能做校园情侣的原因
09、交往的话就一定要做吗？
10、在意独居的恋人
11、教授，你那是性骚扰
12、Me Too
短小精悍的网剧，主题明确，主角颜值演技在线，关注女性平权，最重要的是三观正。
12集小短剧，每集不到10分钟，但意义巨大，教会女生好好爱自己，教会男生好好尊重女性，也没有空喊口号，都是最现实的例子，也给出了相应的解决方案，这是今年目前为止最好的观剧体验了。