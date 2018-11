—— 图文整理自网络

就算敏感点也无妨 좀 예민해도 괜찮아 (2018)

又名: 就算敏感点也没关系 / 有点敏感也没关系 / OK to Be Sensitive

导演: 金基允

编剧: 朴成光 / 崔善美

主演: 金多艺 / 金永大 / 洪书英 / 罗宗灿 / 李宥美

类型: 剧情 / 爱情 / 短片

国家: 韩国

语言: 韩语

首播: 2018-07-10(韩国)

集数: 12

单集片长: 10分钟

该剧讲述二十岁的年轻人在校园内经历的性别上的困扰,剧情将围绕着性差别待、性别不公等问题展开。

01、对前辈强制接吻时?

02、她,怎样?

03、在夜店可以随便摸吗?

04、便利店兼职有危险的理由

05、拍xx视频的男友

06、女友是女权主义

07、那个告白是性骚扰

08、不能做校园情侣的原因

09、交往的话就一定要做吗?

10、在意独居的恋人

11、教授,你那是性骚扰

12、Me Too





短小精悍的网剧,主题明确,主角颜值演技在线,关注女性平权,最重要的是三观正。

12集小短剧,每集不到10分钟,但意义巨大,教会女生好好爱自己,教会男生好好尊重女性,也没有空喊口号,都是最现实的例子,也给出了相应的解决方案,这是今年目前为止最好的观剧体验了。