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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2016 比利·林恩的中场战事，李安开创120帧新技术实验，伊拉克战争挑战观影极限，范·迪塞尔配角！

雄霸天下 发布于：

                                                                                        —— 图文整理自网络

 

 

 

比利·林恩的中场战事 

Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)

 

又名: 半场无战事 / 比利·林恩漫长的中场休息 / 比利·林漫长的中场行走 / 中场休息

评分：时光网 7.9，豆瓣 8.4，IMDb 6.3

导演: 李安

编剧: 让-克里斯托弗·卡斯特里 / 本·方丹

主演: 乔·阿尔文、加内特·赫德兰、 克里斯汀·斯图尔特、

       范·迪塞尔、李淳、麦肯兹·利、史蒂夫·马丁

类型: 剧情 / 战争

国家: 美国 / 英国 / 中国大陆

语言: 英语

上映: 2016-11-11(中国大陆) / 2016-10-14(纽约电影节) / 2016-11-18(美国)

片长: 113分钟

IMDb 链接: tt2513074

 

　　伊拉克战争时期，来自美国德州的19岁技术兵比利·林恩（乔·阿尔文 Joe Alwyn 饰）因为一段偶然拍摄的视频而家喻户晓。那是一次规模不大却激烈非常的遭遇战，战斗中林恩所在的B班班长（范·迪塞尔 Vin Diesel 饰）遭到当地武装分子的伏击和劫持，而林恩为了营救班长不惜铤而走险冲锋陷阵。视频公布于世让他成为全美民众所崇拜的英雄，然而却鲜有人理解他和战友们所经历的一切。为了安葬班长，B班得到了短暂的休假，因此他们得以受邀参加一场在德州举行的橄榄球比赛。林恩的姐姐因某事件深感愧疚，她希望弟弟能借此机缘回归普通生活。而周围的经纪人、球迷、大老板、普通民众则对战争、卫国、士兵有着各种各样想当然的理解。球场上的庆典盛大开幕，林恩和战友们的心却愈加沉重与焦躁 … … 

 

　　本片根据作家本·方丹（Ben Fountain）的同名小说改编。

 

 

 

 

     花 絮：

 

1、影片所采用的影像格式被命名为 “Immersive Digital” (沉浸数字式)，它是三种技术的结合：

    3D/4K/120fps。

    其中前两项已普及，第三项则还处于实验阶段，意味着5倍于一般电影24fps的帧率。

2、3D技术先锋大神卡梅隆导演将本片首创的这种 “3D/4K/120fps” 格式成为“新白金标准”，

     “它无懈可击。超越了人类的视觉系统。你不可能看到比它更好的了，比它更高的水准已经

      没有意义了。”

3、李安承认自己对3D的看法与大多数人背道而驰，“我觉得2D更适合动作片，而3D更适合拍

    剧情片，3D可以更亲近(intimate)”，当然，“我不知道我能说服多少人”。

4、影片的制作预算据说大决在4400到4800万美元之间(算上退税奖励之后)，在好莱坞，这只

    相当于一部中等成本的制作。

5、这是李安与 Tristar 公司的第五次合作。

6、英国演员乔·阿尔文为了出演美国士兵而练出一口纯正的 “德州口音”。

7、因为采用高规格技术拍摄，为了力求真实，大部分演员素颜出镜，剧组的化妆师也都替换成了

    营养师，为了好气色所有演员都要食补。

8、李安要求演员不能化妆，克里斯汀·斯图尔特在拍片前美容师为她进行三个月的保养疗程，

    严格执行美容师开出的饮食计划。

9、影片在正式拍摄之前，B队整组成员便已一起参加为期两周的密集军事训练，从踏步、口号、

    体能训练到枪支操作、作战队形训练等无一不备。

 

 

 

 

比利·林恩的中场战事 Billy Lynn's Long Halftime Walk 

 

编号：SJBD-2514A （LBD-U5580，配置相同，未收）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

       独享索尼美A区正式版，复合自带中法泰素材索尼美A区3D版蓝光精华，

       特别无战事DTS-HD 5.1高清无损原音，集成独家高保真数字公映国配，

       官方中(港台双版本)英法西葡韩泰印尼字幕，

       保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 5.1 法语5.1-640 泰5.1-640 国语2.0-192

字幕：英 英 法 西 中繁 中简 韩 泰 (印尼 葡)

花絮：1、删剪片段

        2、深入《比利·林恩的中场战事》

        3、汇集卡司

        4、重塑中场秀

        5、战役兄弟情

 

 

 

 

比利·林恩的中场战事 Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)

 

编号：ALBD，UBD4K-0070U 

配置：美国索尼全区全球最佳4K蓝光终极版+杜比全景声多维高清无损原声音频+

        全套官方中英法韩泰文字幕+八一公映国语配音+幕后花絮并附官方中文字幕

音轨：英语DolbyAtmos杜比全景声多维音效(兼容杜比TrueHD7.1)、

        国语DD2.0、法语DD5.1、泰语DD5.1

字幕：英文、法文、西班牙文、中文简体(官方)、中文繁体(官方)、韩文、泰文

 

 

 

 

点击详读：

 

《比利林恩》3D/4K/120帧技术全解

 

 

 

 

 

点击详读：

 

《比利林恩》120帧和24帧有什么区别？

 

 

 

比利·林恩的中场战事 （3D版） Billy Lynn's Long Halftime Walk

 

编号：SJBD-8318A ，未收

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享自带中法泰素材索尼美A区3D首发正式版，特别无战事DTS-HD 5.1高清无损原音，

        官方中（港台双版本）英法西葡韩泰印尼字幕，

        集成2D版精选幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD 5.1 法语5.1-640 泰5.1-640

字幕：英 英 法 西 中繁 中简 韩 泰 （印尼 葡）

花絮：1、战役兄弟情

        2、删剪及备选片段 47：44

        3、1982年宣传特辑 36：26

        4、促销反乌托邦：海报的表现 09：38

        5、里克戴卡德的真面目 09：35

        6、连锁世代：影迷与制片者 21：53

        7、预告片及电视预告 11：38（无外挂）

 

 

 

比利·林恩的中场战事 Billy Lynn's Long Halftime Walk

 

编号：SJD9-3533A，未收

配置：索尼1区正式版+自带中法泰素材索尼美A区3D版蓝光+蓝光HD内核全码DTS+

        高保真数字公映国配+官方中（港台双版本）英法西葡韩泰印尼字幕+集成蓝光精选花絮

音轨：英语5.1-448K 英语DTS5.1-1536K 法语5.1-448K 国语2.0-192K 泰语5.1-448K

字幕：英 英 法 西 中繁 中简 韩 泰 （印尼 葡）

花絮：删剪片段（Play向上进入）

 

 

比利·林恩的中场战事 Billy Lynn's Long Halftime Walk(2016)

7 .9

比利·林恩的中场战事(2016)

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标签：
范·迪塞尔 李安
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